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Etapa, Santanderretik Quevedara
Trenbideko zubia oinez zeharkatzea komeni da, Pano ibaia gainditzeko
Etapari buruzko informazioa 14: Etapa, Santanderretik Quevedara
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Etapako interesguneak 14: Etapa, Santanderretik Quevedara
Ibilbidea
Ruamayorreko aterpetxetik arreta jarri behar da maskorra eta gurutze gorri bat elkartzen diren lurrean sakabanatutako plaketan, Lebaniego Bideko ibilbideari dagokionez. Kantabriako hiriburuko labirintotik irteten lagunduko digute. Lehenengo, Calvo Sotelo etorbidera jaitsi behar da, Jesús de Monasterio, Burgos eta San Fernando kaleetatik jarraitzeko, eta Cuatro Caminos kaleko biribilgunea Marqués de Valdecilla etorbidera pasatzeko. N-611 errepidearen norabidea hartu behar da Palentzia eta Torrelavegarako, eta Cajo kalean aurrera egin. Trenbideko zubiaren azpitik pasa ondoren, Campogiro izena hartuko du. Nazioaren eta eskuin aldean dagoen zerbitzu-poligono baten artean, Peñacastilloraino joango gara. Han, eskuinetara joko dugu, FEVEko zubitik pasa eta ezkerretara egingo dugu, bide paralelotik jarraitzeko. Etxe artetik pasatuko gara Lluja auzotik eta S-20 zeharkatuko dugu tunel baten azpian, Santa Cruz de Bezanan sartzeko José María de Pereda etorbidetik. Santa Kruz elizaren ondoan, zurezko adierazle batek Boo de Piélagoserainoko distantzia adierazten du. 4,6 kilometro dira. Hemen ezkerretara desbidera daiteke Santa Cruz aterpetxera, 800 bat metrora. Mompiako Bezana udalerria utzi eta Piélagosen sartuko gara. Bai Bezana bai Boo Kantabriako bi udalerri dira, eta hazkunde demografiko handia izan dute azken urteotan, batez ere kapitalaren hurbiltasunagatik eta Torrelavega – Santander korridorearen komunikazio bikainagatik. Boo de Piélagosen, Done Joan Bataiatzailearen elizaren ondoan, Pietateko aterpetxea dago. Erromesak jada jakingo du Bootik irtetean 8 km inguru egin daitezkeela Pas ibaia trenbideko zubitik gurutzatuz gero, eta, hala, Arce zubiraino ez da inguratuko. Foileto batzuek horren berri ematen dute, eta debekatuta dago pasatzea. Lasterbidea hartu behar bada, aukerarik seguruena eta legezkoena trena Booko geltokian hartu eta Mogroko geltokian jaistea da. Logikoki, debekatuta dago trenaren zubia oinez zeharkatzea, arriskutsua izateaz gain. Bide ofiziala, lasterbiderik gabe, Escobal auzora doa eta gero Puente Arcera, non Pas gaineko zubia gurutzatzen baita. Mogron zubia trenarekin gurutzatu duten erromesentzat, herria pixka bat igo eta San Martin elizara iritsiko gara. Ezkerretara egingo dugu. Beste adierazpen bat, oraingoan Cudón, Miengo herrigunetik 5,7 kilometrora dagoen distantzia da. Berriro ere, asfaltatutako bideetatik, eta zenbait aldapa egin ondoren, CA-232raino jaitsiko gara, hura gurutzatzeko, eta tarte luze eta usaingabea aurkituko dugu, Solbentay enpresaren hodietatik luzatua, nazioarteko kimika- eta farmazia-talde garrantzitsu bat. Gezi horia hainbat kilometroko hodi amaigabe bihurtzen den ibilbidea. Zati hori igaro ondoren, ezkerretara, STOP baten parean, zubi bat gurutzatuko dugu Errekejadan sartzeko. Polancoko herri horretan erromesak daude. 2013ko maiatzean zabaldu zituen ateak, eta Clara Campoamor emakumeen sufragioaren bultzatzaileari eskainia da. Beste aterpetxera, El Regato de las Anguilas, iristeko kilometro bat atzera egin behar da N-611 errepidetik. Quevedako hurrengo aterpetxera iristeko asmoa badugu, N-611 errepidearen bazterbidetik jarraitu behar dugu, Santillana del Marantz. Barreda pasa eta Saja ibaia zeharkatuko dugu Solbentay lantegiaren ondoan. Biribilgunean CA-131tik jarraituko dugu, Santillana del Marantz. Hiru kilometro ingurura, “Osa de Andara” aterpetxea aurkituko dugu eskuinetara. Santillana del Mareraino jarraitu nahi duten erromesek CA-131tik zuzen jarraitu behar dute, eta "hartz de andara" aterpetxetik 2,5 kilometrora Santillanara iritsiko dira.
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