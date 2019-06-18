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Etapa de Santander a Queveda
Recoméndase cruzar a pé a ponte do ferrocarril para cruzar o río Pano
Información sobre a etapa 14: Etapa de Santander a Queveda
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Puntos de interese da etapa 14: Etapa de Santander a Queveda
O itinerario
Desde o albergue de Ruamayor hai que prestar atención ás placas diseminadas polo chan onde coinciden a cuncha e una cruz vermella, esta referente ao itinerario de o Camiño Lebaniego. Axudarannos a saír do labirinto urbano da capital cántabra.Primeiro hai que baixar á Avenida Calvo Sotelo paira continuar polas rúas Jesús de Mosteiro, Burgos, San Fernando e pasar a rotonda de Catro Camiños cara á Avenida Marqués de Valdecilla. Hai que tomar a dirección da N-611 con destino Palencia e Torrelavega e avanzar pola rúa de Cajo, que se denominará de Campogiro tras pasar baixo a ponte do ferrocarril. Entre a nacional e un polígono de servizos situado a man dereita avanzaremos até Peñacastillo, onde se torce a man dereita paira pasar pola ponte do FEVE e acto seguido cara á esquerda paira seguir por un camiño paralelo á vía.Pasamos entre casas polo barrio de Lluja e cruzamos a S-20 baixo un túnel paira entrar no municipio de Santa Cruz de Bezana pola Avenida José María de Pereda. Xunto á igrexa de Santa Cruz, un indicador de madeira indica a distancia até Boo de Piélagos. Son 4,6 quilómetros. Aquí é posible desviar á esquerda cara a o Albergue da Santa Cruz, situado a uns 800 metros.Tras deixar o municipio de Bezana en Mompía entraremos no de Piélagos. Tanto Bezana como Boo son dous municipios cántabros que experimentaron un forte crecemento demográfico nos últimos anos, debido sobre todo á proximidade da capital e á excelente comunicación do corredor Torrelavega – Santander. En Boo de Piélagos, ao pé do Camiño e xunto a a igrexa de San Juan Bautista, atopamos o Albergue de Piedade.O peregrino xa contará coa información de que á saída de Boo é posible recortar a etapa en preto de 8 km se cruza o río Pas pola ponte do ferrocarril, evitando así o rodeo até Ponte Arce. Hai folletos que alertan sobre iso e prohiben o paso. Se se vai a tomar o atallo, a opción máis segura e legal é coller o tren na estación de Boo e baixar na de Mogro. Esta loxicamente prohibido cruzar a ponte do tren andando ademais de ser perigoso. O Camiño oficial, sen atallo, diríxese ao barrio de Escobal e logo a Ponte Arce, onde se cruza a ponte sobre o Pas. Paira os peregrinos que crucen a ponte co tren una vez en Mogro atravesamos a localidade en lixeiro ascenso até chegar a a igrexa de San Martín e torcemos á esquerda. Outra indicación, esta vez a de Cudón, móstranos a distancia de 5,7 quilómetros até este núcleo do municipio de Miengo.De novo, por vías asfaltadas e tras varios repechos baixamos até a CA-232 paira cruzala e atoparnos cun tramo longo e desolador, estirado aínda máis polas tubaxes da empresa Solvay, un importante grupo químico e farmacéutico internacional. Un traxecto onde a frecha amarela convértese nun interminable tubo de varios quilómetros.Pasado este tramo, á esquerda, á altura dun STOP, cruzamos unha ponte sobre a vía paira entrar en Requejada, poboación do municipio de Polanco que xa conta con albergue de peregrinos. Abriu as súas portas en maio de 2013 e está dedicado á impulsora do sufraxio feminino Clara Campoamor. Paira chegar ao outro albergue, O Regacho das Anguías, hai que retroceder preto dun quilómetro pola N-611.Se a nosa intención é chegar até o seguinte albergue do municipio de Queveda hai que continuar pola beiravía da N-611 dirección Santillana del Mar. Pasaremos Barreda e cruzaremos o rio Saja xunto á fábrica de Solvay. Na rotonda continuaremos pola CA-131 dirección Santillana del Mar e a uns tres Quilómetros atoparemos o Albergue “Osa de Andara” a man dereita.Aqueles peregrinos que queiran continuar até Santillana del Mar deben continuar recto pola CA-131 e en 2,5 quilómetros desde o albergue "osa de andara" chegasen a Santillana.
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