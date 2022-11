Etapa de Santander a Queveda

L’itinerari

Des de l'alberg de Ruamayor cal parar esment a les plaques disseminades pel sòl on coincideixen la petxina i una creu vermella, aquesta referent a l'itinerari de el Camí Lebaniego . Ens ajudaran a sortir del laberint urbà de la capital càntabra.Primer cal baixar a l'Avinguda Calvo Sotelo per continuar pels carrers Jesús de Monestir, Burgos, Sant Fernando i passar la rotonda de Quatre Camins cap a l'Avinguda Marquès de Valdecilla. Cal prendre l'adreça de la N-611 amb destinació Palència i Torrelavega i avançar pel carrer de Cajo, que es denominarà de Campogiro rere passar sota el pont del ferrocarril. Entre la nacional i un polígon de serveis situat a mà dreta avançarem fins Peñacastillo , on es torça a mà dreta per passar pel pont del FEVE i tot seguit cap a l'esquerra per seguir per un camí paral·lel a la via.Passem entre cases pel barri de Lluja i creuem la S-20 sota un túnel per entrar en el municipi de Santa Cruz de Bezana per l'Avinguda José María de Pereda. Al costat de l'església de Santa Cruz, un indicador de fusta indica la distància fins Boo de Piélagos . Són 4,6 quilòmetres. Aquí és possible desviar a l'esquerra cap a el Alberg de la Santa Cruz , situat a uns 800 metres.Rere deixar el municipi de Bezana en Mompía entrarem en el de Piélagos. Tant Bezana com Boo són dos municipis càntabres que han experimentat un fort creixement demogràfic en els últims anys, degut sobretot a la proximitat de la capital i a l'excel·lent comunicació del corredor Torrelavega – Santander. En Boo de Piélagos , al peu del Camí i al costat de la església de Sant Joan Baptista , trobem el Alberg de Pietat . El pelegrí ja contarà amb la informació de què a la sortida de Boo és possible retallar l'etapa en prop de 8 km si creua el riu Pas pel pont del ferrocarril, evitant així la marrada fins Puente Arce. Hi ha fullets que alerten sobre això i prohibeixen el pas. Si es prendrà la drecera, l'opció més segura i legal és agafar el tren en l'estació de Boo i baixar en la de Mogro. Aquesta lògicament prohibit creuar el pont del tren anant a més de ser perillós. El Camí oficial, sense drecera, es dirigeix al barri de Escobal i després a Puente Arce , on es creua el pont sobre el Pas . Pels pelegrins que hagin creuat el pont amb el tren una vegada en Mogro travessem la localitat en lleuger ascens fins arribar a la església de Sant Martín i torcem a l'esquerra. Una altra indicació, aquesta vegada la de Cudón , ens mostra la distància de 5,7 quilòmetres fins aquest nucli del municipi de Miengo.De nou, per vies asfaltades i rere diversos repechos baixem fins la CA-232 per creuar-la i trobar-nos amb un tram llarg i desolador, estirat encara més per les canonades de l'empresa Solvay, un important grup químic i farmacèutic internacional. Un trajecte on la fletxa groga es converteix en un interminable tub de diversos quilòmetres.Passat aquest tram, a l'esquerra, a l'altura d'un STOP, vam creuar un pont sobre la via per entrar en Requejada , població del municipi de Polanco que ja conta amb alberg de pelegrins . Va obrir les seves portes al maig de 2013 i està dedicat a la impulsora del sufragi femení Clara Campoamor . Per arribar a l'altre alberg, El Regato de les Anguiles, cal retrocedir prop d'un quilòmetre per la N-611.Si la nostra intenció és arribar fins el següent alberg del municipi de Queveda cal continuar pel voral de la N-611 direcció Santillana del Mar. Passarem Barreda i creuarem el rio Saja al costat de la fàbrica de Solvay. En la rotonda continuarem per la CA-131 direcció Santillana del Mar i a uns tres Quilòmetres trobarem l'Alberg “Óssa d'Andara” a mà dreta.Aquells pelegrins que vulguin continuar fins Santillana del Mar deuen continuar recte per la CA-131 i en 2,5 quilòmetres des de l'alberg "gosa d'andara" arribessin a Santillana.