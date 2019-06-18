Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Güemes a Santander
Bell peregrinatge fins a Santander ia la platja del Sardinero
Informació sobre l’etapa 13: Etapa de Güemes a Santander
Amplia el mapa
L’itinerari
- Km 0 . Güemes (Alberg)
De la cabanya d'Avi Peuto descendeix un camí fins la carretera local CA-444, que travessa el barri Gargollo i desemboca en la CA-443, que seguim cap a l'esquerra. Sempre pel voral voral, entre suaus pujols, arribarem sense pèrdua fins el barri Linderrio , on es troba la posada El Solar ( Km 3,3 ) .
- Km 3,3 . Barri Linderrio (Posada)
Just després ens trobem amb la CA -141 , que seguim a mà esquerra per entrar en Galizano , població del municipi de Ribamontán a la Mar . Res més entrar, al costat d'una sucursal, ens desviem a la dreta per la CA-440 que porta a Langre i Loredo. Rere el consultori arribem al costat de la església de La nostra Senyora de la Asunción , on devem decidir quin itinerari seguir fins Santander.
- Km 4,4 . Galizano (Hotel. Bars. Tendes. Caixer)
L'itinerari oficial torna des de l'església fins la CA-141 i transita per ella durant quaranta minuts per entrar en Loredo i visitar el Santuari de Santa María de Llaunes . Durant les festes en el seu honor, la talla gòtica de la Verge és transportada a peu i amb barca fins Santander. A continuació, el camí de Sant Jaume avança fins l'embarcador de Somo per prendre la Pedreñera fins la capital.Recomanem, tanmateix, la variant costanera , excel·lent opció amb bon temps. Altre de les trajectes remenats en l'alberg de Güemes, que combrega perfectament amb el somni d'un camí acostat a la mar, encara que per res va ser el dels pelegrins que ens van precedir. Aquesta variant parteix a la dreta de l'església, en direcció a la platja al costat de l'hotel la Vijanera . Continua tot de front cap a la línia de costa entrant en el barri San Miguel , on veurem els primers senyals. Fem una petita marrada, arribant a una casa anomenada Aguasonda , i rere creuar un rierol passem al costat d'una altra casa per envoltar el mur d'una propietat. El camí, patent per les rodades dels caminantes i de la maquinària agrícola, circula entre la sembra i el vertical penya-segat de la petita platja de Arnillas i l'extensa de Langre . Sobre aquesta última, a mig camí, hi ha un mirador amb diversos bancs ( Km 7,4 ) .A l'esquerra, el cap Galizano s'interna en la mar i el nostre camí segueix dibuixant religiosament la silueta del penya-segat, circulant a la vora del precipici. És important saber o, almenys, intuir, quan hem de deixar la sendera i avançar cap a Loredo . Devem fer-ho rere una antena blanc-i-vermella, on acaben les cases. Ens allunyem així del penya-segat i arribem fins un carrer urbanitzat ( Km 10,7 ) .Si seguim el carrer de front i després girem a la dreta, al final no ens quedarà més remei que continuar a l'esquerra, cap a la platja. Continuar per la sorra és l'opció més divertida. Un camí entre dunes ens acosta a la platja de Els Tranquils , i després ens remullem en l'arenal de Loredo , amb les vistes de la capital càntabra i la península de la Magdalena , amb el seu palau. Podem vorejar Somo per aquesta platja i anar cap a l'interior a la recerca de l'embarcador .
- Km 14,7 . Somo (Tots els serveis)
La 'Pedreñera ', com així la criden, funciona tot l'any i el bitllet a Santander costa entorn dels 2,65 euros. A la meitat de la travessia recull passatgers en Pedreña ( Km 16,6 ) . Finalment, en desembarcar en el passeig santanderino de la Pereda , l'opció menys confusa per arribar a l'alberg és continuar a l'esquerra per aquest passeig i el carrer de Calvo Sotelo. Als 400 metres, just abans d'arribar a l'Ajuntament, agafem el carrer que puja a l'esquerra, és la Rúa Major. En el número 9, ben senyalitzat, està l'alberg de pelegrins .
- Km 20,5 . Santander (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots