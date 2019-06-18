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Camí del Nord

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Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Temps 03H 15’
Dificultat baixa
Albergs 5
Disponible sense connexió

Bell peregrinatge fins a Santander ia la platja del Sardinero

Informació sobre l’etapa 13: Etapa de Güemes a Santander

Perfil: Etapa de Güemes a Santander

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L’itinerari

  • Km 0 . Güemes (Alberg)

De la cabanya d'Avi Peuto descendeix un camí fins la carretera local CA-444, que travessa el barri Gargollo i desemboca en la CA-443, que seguim cap a l'esquerra. Sempre pel voral voral, entre suaus pujols, arribarem sense pèrdua fins el barri Linderrio , on es troba la posada El Solar ( Km 3,3 ) .

  • Km 3,3 . Barri Linderrio (Posada)

Just després ens trobem amb la CA -141 , que seguim a mà esquerra per entrar en Galizano , població del municipi de Ribamontán a la Mar . Res més entrar, al costat d'una sucursal, ens desviem a la dreta per la CA-440 que porta a Langre i Loredo. Rere el consultori arribem al costat de la església de La nostra Senyora de la Asunción , on devem decidir quin itinerari seguir fins Santander.

  • Km 4,4 . Galizano (Hotel. Bars. Tendes. Caixer)

L'itinerari oficial torna des de l'església fins la CA-141 i transita per ella durant quaranta minuts per entrar en Loredo i visitar el Santuari de Santa María de Llaunes . Durant les festes en el seu honor, la talla gòtica de la Verge és transportada a peu i amb barca fins Santander. A continuació, el camí de Sant Jaume avança fins l'embarcador de Somo per prendre la Pedreñera fins la capital.Recomanem, tanmateix, la variant costanera , excel·lent opció amb bon temps. Altre de les trajectes remenats en l'alberg de Güemes, que combrega perfectament amb el somni d'un camí acostat a la mar, encara que per res va ser el dels pelegrins que ens van precedir. Aquesta variant parteix a la dreta de l'església, en direcció a la platja al costat de l'hotel la Vijanera . Continua tot de front cap a la línia de costa entrant en el barri San Miguel , on veurem els primers senyals. Fem una petita marrada, arribant a una casa anomenada Aguasonda , i rere creuar un rierol passem al costat d'una altra casa per envoltar el mur d'una propietat. El camí, patent per les rodades dels caminantes i de la maquinària agrícola, circula entre la sembra i el vertical penya-segat de la petita platja de Arnillas i l'extensa de Langre . Sobre aquesta última, a mig camí, hi ha un mirador amb diversos bancs ( Km 7,4 ) .A l'esquerra, el cap Galizano s'interna en la mar i el nostre camí segueix dibuixant religiosament la silueta del penya-segat, circulant a la vora del precipici. És important saber o, almenys, intuir, quan hem de deixar la sendera i avançar cap a Loredo . Devem fer-ho rere una antena blanc-i-vermella, on acaben les cases. Ens allunyem així del penya-segat i arribem fins un carrer urbanitzat ( Km 10,7 ) .Si seguim el carrer de front i després girem a la dreta, al final no ens quedarà més remei que continuar a l'esquerra, cap a la platja. Continuar per la sorra és l'opció més divertida. Un camí entre dunes ens acosta a la platja de Els Tranquils , i després ens remullem en l'arenal de Loredo , amb les vistes de la capital càntabra i la península de la Magdalena , amb el seu palau. Podem vorejar Somo per aquesta platja i anar cap a l'interior a la recerca de l'embarcador .

  • Km 14,7 . Somo (Tots els serveis)

La 'Pedreñera ', com així la criden, funciona tot l'any i el bitllet a Santander costa entorn dels 2,65 euros. A la meitat de la travessia recull passatgers en Pedreña ( Km 16,6 ) . Finalment, en desembarcar en el passeig santanderino de la Pereda , l'opció menys confusa per arribar a l'alberg és continuar a l'esquerra per aquest passeig i el carrer de Calvo Sotelo. Als 400 metres, just abans d'arribar a l'Ajuntament, agafem el carrer que puja a l'esquerra, és la Rúa Major. En el número 9, ben senyalitzat, està l'alberg de pelegrins .

  • Km 20,5 . Santander (Tots els serveis)

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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