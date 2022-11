Etapa de Güemes a Santander

L’itinerari

Km 0 . Güemes (Alberg)

Km 3,3 . Barri Linderrio (Posada)

Km 4,4 . Galizano (Hotel. Bars. Tendes. Caixer)

Km 14,7 . Somo (Tots els serveis)

Km 20,5 . Santander (Tots els serveis)

De la cabanya d'Avi Peuto descendeix un camí fins la carretera local CA-444, que travessa eli desemboca en la CA-443, que seguim cap a l'esquerra. Sempre pel voral voral, entre suaus pujols, arribarem sense pèrdua fins el, on es troba la posada El SolarJust després ens trobem amb la, que seguim a mà esquerra per entrar en, població del de a la. Res més entrar, al costat d'una sucursal, ens desviem a la dreta per la CA-440 que porta a Langre i Loredo. Rere el consultori arribem al costat de la de de la, on devem decidir quin itinerari seguir fins Santander.L'itinerari oficial torna des de l'església fins la CA-141 i transita per ella durant quaranta minuts per entrar en Loredo i visitar el de de. Durant les festes en el seu honor, la talla gòtica de la Verge és transportada a peu i amb barca fins Santander. A continuació, el camí de Sant Jaume avança fins l'embarcador de Somo per prendre la Pedreñera fins la capital.Recomanem, tanmateix, la, excel·lent opció amb bon temps. Altre de les trajectes remenats en l'alberg de Güemes, que combrega perfectament amb el somni d'un camí acostat a la mar, encara que per res va ser el dels pelegrins que ens van precedir. Aquesta variant parteix a la dreta de l'església, en direcció a la platja al costat de l'la. Continua tot de front cap a la línia de costa entrant en el, on veurem els primers senyals. Fem una petita marrada, arribant a una, i rere creuar un rierol passem al costat d'una altra casa per envoltar el mur d'una propietat. El camí, patent per les rodades dels caminantes i de la maquinària agrícola, circula entre la sembra i el vertical penya-segat de la petita dei l'extensa de. Sobre aquesta última, a mig camí, hi ha un mirador amb diversos bancs.A l'esquerra, els'interna en la mar i el nostre camí segueix dibuixant religiosament la silueta del penya-segat, circulant a la vora del precipici. És important saber o, almenys, intuir, quan hem de deixar la sendera i avançar cap a. Devem fer-ho rere una antena blanc-i-vermella, on acaben les cases. Ens allunyem així del penya-segat i arribem fins un carrer urbanitzat.Si seguim el carrer de front i després girem a la dreta, al final no ens quedarà més remei que continuar a l'esquerra, cap a la platja. Continuar per la sorra és l'opció més divertida. Un camí entre dunes ens acosta a la de Els, i després ens remullem en l' de, amb les vistes de la capital càntabra i la de la, amb el seu palau. Podem vorejar Somo per aquesta platja i anar cap a l'interior a la recerca de l'La '', com així la criden, funciona tot l'any i el bitllet acosta entorn dels 2,65 euros. A la meitat de la travessia recull passatgers en. Finalment, en desembarcar en el de la, l'opció menys confusa per arribar a l'alberg és continuar a l'esquerra per aquest passeig i el carrer de Calvo Sotelo. Als 400 metres, just abans d'arribar a l'Ajuntament, agafem el carrer que puja a l'esquerra, és la Rúa Major. En el número 9, ben senyalitzat, està l' de