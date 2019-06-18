Etapa de Güemes a Santander

El itinerario

Km 0. Güemes (Albergue)

De la cabaña de Abuelo Peuto desciende un camino hasta la carretera local CA-444, que atraviesa el barrio Gargollo y desemboca en la CA-443, que seguimos hacia la izquierda. Siempre por el arcén arcén, entre suaves colinas, llegaremos sin pérdida hasta el barrio Linderrio, donde se encuentra la posada El Solar (Km 3,3) .

Km 3,3. Barrio Linderrio (Posada)

Justo después nos encontramos con la CA-141, que seguimos a mano izquierda para entrar en Galizano, población del municipio de Ribamontán al Mar. Nada más entrar, junto a una sucursal, nos desviamos a la derecha por la CA-440 que lleva a Langre y Loredo. Tras el consultorio llegamos junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde debemos decidir qué itinerario seguir hasta Santander.

Km 4,4. Galizano (Hotel. Bares. Tiendas. Cajero)

El itinerario oficial regresa desde la iglesia hasta la CA-141 y transita por ella durante cuarenta minutos para entrar en Loredo y visitar el Santuario de Santa María de Latas. Durante las fiestas en su honor, la talla gótica de la Virgen es transportada a pie y en barca hasta Santander. A continuación, el Camino de Santiago avanza hasta el embarcadero de Somo para tomar la Pedreñera hasta la capital.

Recomendamos, sin embargo, la variante costera, excelente opción con buen tiempo. Otro de las trayectos barajados en el albergue de Güemes, que comulga perfectamente con el sueño de un camino arrimado al mar, aunque para nada fue el de los peregrinos que nos precedieron. Esta variante parte a la derecha de la iglesia, en dirección a la playa junto al hotel la Vijanera. Continúa todo de frente hacia la línea de costa entrando en el barrio San Miguel, donde veremos las primeras señales. Damos un pequeño rodeo, llegando a una casa llamada Aguasonda, y tras cruzar un arroyo pasamos junto a otra casa para rodear el muro de una propiedad. El camino, patente por las rodadas de los caminantes y de la maquinaria agrícola, circula entre la siembra y el vertical acantilado de la pequeña playa de Arnillas y la extensa de Langre. Sobre esta última, a medio camino, hay un mirador con varios bancos (Km 7,4) .

A la izquierda, el cabo Galizano se interna en el mar y nuestro camino sigue dibujando religiosamente la silueta del acantilado, circulando al borde del precipicio. Es importante saber o, al menos, intuir, cuando tenemos que dejar el sendero y avanzar hacia Loredo. Debemos hacerlo tras una antena rojiblanca, donde terminan las casas. Nos alejamos así del acantilado y llegamos hasta una calle urbanizada (Km 10,7) .

Si seguimos la calle de frente y después giramos a la derecha, al final no nos quedará más remedio que continuar a la izquierda, hacia la playa. Continuar por la arena es la opción más divertida. Un camino entre dunas nos acerca a la playa de Los Tranquilos, y después nos remojamos en el arenal de Loredo, con las vistas de la capital cántabra y la península de la Magdalena, con su palacio. Podemos bordear Somo por esta playa e ir hacia el interior en busca del embarcadero.

Km 14,7. Somo (Todos los servicios)

La 'Pedreñera', como así la llaman, funciona todo el año y el billete a Santander cuesta en torno a los 2,65 euros. En mitad de la travesía recoge pasajeros en Pedreña (Km 16,6) . Finalmente, al desembarcar en el paseo santanderino de la Pereda, la opción menos confusa para llegar al albergue es continuar a la izquierda por este paseo y la calle de Calvo Sotelo. A los 400 metros, justo antes de llegar al Ayuntamiento, cogemos la calle que sube a la izquierda, es la Rúa Mayor. En el número 9, bien señalizado, está el albergue de peregrinos.