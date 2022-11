Etapa de Laredo a Güemes

El itinerario

Km 0. Laredo (Todos los servicios)

Km 4,9. Santoña (Todos los servicios)

Km 14,2. Noja (Todos los servicios)

Barrio de Solorga-San Miguel de Meruelo (Albergue)

Km 29,5. Güemes (Albergue)

A unos metros del convento de San Francisco se encuentra el Centro de Salud y el albergue El Buen Pastor. Al dejar esta calle giramos a la izquierda y llegamos a la, donde está el Ayuntamiento. A falta de señalización hay que seguir de frente por la comercial calle López Seña. Desemboca en el paseo paralelo a la, extenso arenal superior a cuatro kilómetros. Tenemos la opción de atravesarla por el anodino paseo o descalzarnos y hacerlo por la arena, ¡opción más interesante! Hay que avanzar al mismo extremo, hasta el. De camino, nos llamarán la atención los humedales del. Entre finales de diciembre y enero se produce la mayor concentración de aves en este enclave. A pie de playa embarcamos, por un precio cercano a los 2 euros, hasta la próxima. El historiador Juan Uría reseñó que el itinerario principal iba por Colindres y que Santoña "debió ser poco visitada por los peregrinos". Recordad que el barco no está operativo entre el 6 de diciembre y el 1 de marzo (ver apartado observaciones).Esta población, distinguida por suse extiende a los pies del. Ingresamos así en la histórica comarca cántabra de, cuna de maestros canteros como Juan de Herrera y Rodrigo y Juan Gil de Hontañón. La travesía urbana tampoco está señalizada pero no presenta grandes problemas. Tras dejar la barca hay que avanzar siempre de frente, atravesando la plaza de la Concordia y continuando por la calle Santander.. En línea recta seguimos por la calle Cervantes, cruzando la plaza San Antonio - donde se encuentra el- y tomando la calle del Manzanedo. Continuamos recto tras la rotonda con la escultura de las anchoas y en la siguiente proseguimos levemente a la derecha por la calle de La Alameda, con carril bici y peatonal y por fin con las primeras flechas amarillas de la localidad. Paralelos a las marismas, pasamos ely nos encaminamos hacia la playa de, que toma su nombre del berro, una planta acuática que se prepara en ensalada. Es mejor dejar la avenida e internarse de nuevo por la playa para franquear la mole varada de. Una trocha arenosa solventa la primera parte de la subida, que luego se hace más sencilla gracias a un terreno más compacto. Desde la cimatenemos una vista espectacular de la interminable. 'El que vaya a pernoctar en eldebe dejar la playa antes de llegar a Noja, concretamente a la altura del Bar El Pirata'. Otro baño de arena imaginando figuras en las formaciones rocosas nos acerca hasta. Subimos hasta la plaza de la Villa, categoría que tomó de manos de Felipe IV en 1644, donde se yergue laHay que prestar atención porque las señales son escasas en el tramo urbano de Noja. Debemos atravesar la plaza en diagonal y salir por la calle de los Cuadrillos. Al llegar al número 6 seguimos a mano izquierda y justo después a la derecha por la calle del Valle. En la siguiente bifurcación, ojo, prestad atención a la señal del poste que nos indica hacia la izquierda. Noja, al igual que el resto de localidades cántabras que hemos visitado, experimenta un aumento muy considerable de la población en los meses de verano y por ello los barrios y urbanizaciones se suceden sin fin. Pasado el campo de fútbol giramos 90º a la derecha para entrar en el. Aquí giraremos otros 90º, esta vez a la izquierda y más adelante a la derecha. Siempre por pistas y caminos vecinales, pasamos bajo la CA-147 para entrar en el barrio de. No pertenece ya a Noja sino a la localidad de, que forma parte a su vez del. Varios giros más nos llevan al pie de la CA-141, que cruzamos con precaución. Seguimos hacia la derecha y en la primera bifurcación a la izquierda. Llegamos así a la plaza donde se localiza la, del XVII. Por los barrios de(consultorio) ynos acercamos aly su, con un atrevido ábside gótico. En este punto se une la variante más interior que viene desde Colindres, Adal Treto, Cicero, Gama y Escalante. Apunta Ángel García Guinea en su obraque "nada queda de románico en el interior de la iglesia y dentro de una estética de finales del XII o principios del XIII, son las dos cornisas norte y sur de su vieja nave, cuyos canecillos pueden colocarse en la línea decorativa de los maestros de Bareyo". Frente al ábside giramos a la derecha y 80 metros después a la izquierda. Una pista de gravilla y un tramo de rodadas prado a través conducen a, capital del municipio de Meruelo. A la entrada, para evitar la carretera, nos desviamos a la derecha por el. Desde la parte alta, junto a algunas casas y una vaquería, con una buena panorámica de este valle regado por el, pasamos junto a la. Salimos a la, que seguimos por la derecha. Tras el p.k 3, nos desviamos a la izquierda junto a una marquesina. Entramos así en el, de San Miguel de Meruelo. Cruzamos elpor un precioso puente oculto por la intensa vegetación, donde existe un antiguo molino.A la salida continuamos a la derecha por el, cuya subida hace mella en el cuerpo ya maltrecho. La señalización es escasa a la entrada y hay que llegar hasta lapara salir a la. En este punto el camino continúa a la izquierda, subiendo por la carretera, pero resulta que la joya dese encuentra siete minutos más abajo, siguiendo la carretera en dirección contraria. Es románica de principios del XIII, y conserva de esta época, en palabras de Ángel García Guinea, "ábside, capillas laterales del crucero y torre de cúpula cúbica a cuatro aguas". También apunta que "es en el interior de la iglesia, y sobre todo en el ábside y presbiterio, donde se acentúa la riqueza escultórica del monumento". Regresando al camino, que lo habíamos dejado a los pies de la ermita de San Roque, ascendemos por la, pasando el Camping Los Molinos, y emprendemos el descenso por la misma vía. Tras el p.k 3 dejamos la carretera por la izquierda y cogemos la calle El Cantón, que atraviesa el, perteneciente a Güemes, que a su vez se integra en el municipio de Bareyo. Luego seguimos por el camino de La Moraza y desembocamos en la, que cruzamos y seguimos a la derecha. Tan solo unos metros para dejarla por la izquierda y llegar al. En este valle también encontramos la, y a tan sólo kilómetro y medio, sobre una suave colina, se encuentra el. El desvío, junto al que continúa hacia Galizano, está bien señalizado. La casa fue rehabilitada en la década de los 80 y la acogida de peregrinos es solo una de las tantas que realiza la ONG Brezo. Encontraremos respeto, trabajo, solidaridad, amor y acogida a raudales en este bello rincón de Cantabria.