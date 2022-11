Etapa de Güemes a Santander

O itinerario

Km 0. Güemes (Albergue)

Km 3,3. Barrio Linderrio (Pousada)

Km 4,4. Galizano (Hotel. Bares. Tendas. Caixeiro)

Km 14,7. Somo (Todos os servizos)

Km 20,5. Santander (Todos os servizos)

Da cabana de Avó Peuto descende un camiño até a estrada local CA-444, que atravesa oe desemboca na CA-443, que seguimos cara á esquerda. Sempre pola beiravía beiravía, entre suaves outeiros, chegaremos sen perda até o, onde se atopa a pousada O SolarXusto despois atopámonos coa, que seguimos a man esquerda paira entrar en, poboación do. Nada máis entrar, xunto a una sucursal, desviámonos á dereita pola CA-440 que leva a Langre e Loredo. Tras o consultorio chegamos xunto á, onde debemos decidir que itinerario seguir até Santander.O itinerario oficial regresa desde a igrexa até a CA-141 e transita por ela durante corenta minutos paira entrar en Loredo e visitar o. Durante as festas na súa honra, a talla gótica da Virxe é transportada a pé e en barca até Santander. A continuación, o Camiño de Santiago avanza até o embarcadoiro de Somo paira tomar a Pedreñera até a capital.Recomendamos, con todo, a, excelente opción con bo tempo. Outro dos traxectos barallados no albergue de Güemes, que comulga perfectamente co soño dun camiño arrimado ao mar, aínda que para nada foi o dos peregrinos que nos precederon. Esta variante parte á dereita da igrexa, en dirección á praia xunto ao. Continúa todo de fronte cara á liña de costa entrando no, onde veremos os primeiros sinais. Damos un pequeno rodeo, chegando a unha, e tras cruzar un arroio pasamos xunto a outra casa paira rodear o muro dunha propiedade. O camiño, patente polas rodadas dos camiñantes e da maquinaria agrícola, circula entre seméntaa e o vertical cantil da pequenae a extensa de. Sobre esta última, a medio camiño, hai un miradoiro con varios bancos.Á esquerda, ose interna no mar e o noso camiño segue debuxando relixiosamente a silueta do cantil, circulando ao bordo do precipicio. É importante saber ou, polo menos, intuír, cando temos que deixar o carreiro e avanzar cara a. Debemos facelo tras unha antena branquivermella, onde terminan as casas. Afastámonos así do cantil e chegamos até unha rúa urbanizada.Se seguimos a rúa de fronte e despois viramos á dereita, ao final non nos quedará máis remedio que continuar á esquerda, cara á praia. Continuar pola area é a opción máis divertida. Un camiño entre dunas achéganos á, e despois nos remojamos no, coas vistas da capital cántabra e a, co seu palacio. Podemos bordear Somo por esta praia e ir cara ao interior en busca doA '', como así a chaman, funciona todo o ano e o billete acusta ao redor dos 2,65 euros. En metade da travesía recolle pasaxeiros en. Finalmente, ao desembarcar no, a opción menos confusa paira chegar ao albergue é continuar á esquerda por este paseo e a rúa de Calvo Sotelo. Aos 400 metros, xusto antes de chegar ao Concello, collemos a rúa que sobe á esquerda, é a Rúa Maior. No número 9, ben sinalizado, está o