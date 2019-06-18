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Camiño do Norte

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Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Tempo 03H 15’
Dificultade baixa
Albergues 5
Dispoñible sen conexión

Fermosa romaría a Santander e a praia do Sardinero

Información sobre a etapa 13: Etapa de Güemes a Santander

Perfil: Etapa de Güemes a Santander

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O itinerario

  • Km 0. Güemes (Albergue)

Da cabana de Avó Peuto descende un camiño até a estrada local CA-444, que atravesa o barrio Gargollo e desemboca na CA-443, que seguimos cara á esquerda. Sempre pola beiravía beiravía, entre suaves outeiros, chegaremos sen perda até o barrio Linderrio, onde se atopa a pousada O Solar (Km 3,3) .

  • Km 3,3. Barrio Linderrio (Pousada)

Xusto despois atopámonos coa CA-141, que seguimos a man esquerda paira entrar en Galizano, poboación do municipio de Ribamontán al Mar. Nada máis entrar, xunto a una sucursal, desviámonos á dereita pola CA-440 que leva a Langre e Loredo. Tras o consultorio chegamos xunto á igrexa da nosa Señora da Asunción, onde debemos decidir que itinerario seguir até Santander.

  • Km 4,4. Galizano (Hotel. Bares. Tendas. Caixeiro)

O itinerario oficial regresa desde a igrexa até a CA-141 e transita por ela durante corenta minutos paira entrar en Loredo e visitar o Santuario de Santa María de Latas. Durante as festas na súa honra, a talla gótica da Virxe é transportada a pé e en barca até Santander. A continuación, o Camiño de Santiago avanza até o embarcadoiro de Somo paira tomar a Pedreñera até a capital.Recomendamos, con todo, a variante costeira, excelente opción con bo tempo. Outro dos traxectos barallados no albergue de Güemes, que comulga perfectamente co soño dun camiño arrimado ao mar, aínda que para nada foi o dos peregrinos que nos precederon. Esta variante parte á dereita da igrexa, en dirección á praia xunto ao hotel a Vijanera. Continúa todo de fronte cara á liña de costa entrando no barrio San Miguel, onde veremos os primeiros sinais. Damos un pequeno rodeo, chegando a unha casa chamada Aguasonda, e tras cruzar un arroio pasamos xunto a outra casa paira rodear o muro dunha propiedade. O camiño, patente polas rodadas dos camiñantes e da maquinaria agrícola, circula entre seméntaa e o vertical cantil da pequena praia de Arnillas e a extensa de Langre. Sobre esta última, a medio camiño, hai un miradoiro con varios bancos (Km 7,4) .Á esquerda, o cabo Galizano se interna no mar e o noso camiño segue debuxando relixiosamente a silueta do cantil, circulando ao bordo do precipicio. É importante saber ou, polo menos, intuír, cando temos que deixar o carreiro e avanzar cara a Loredo. Debemos facelo tras unha antena branquivermella, onde terminan as casas. Afastámonos así do cantil e chegamos até unha rúa urbanizada (Km 10,7) .Se seguimos a rúa de fronte e despois viramos á dereita, ao final non nos quedará máis remedio que continuar á esquerda, cara á praia. Continuar pola area é a opción máis divertida. Un camiño entre dunas achéganos á praia dos Tranquilos, e despois nos remojamos no areal de Loredo, coas vistas da capital cántabra e a península da Magdalena, co seu palacio. Podemos bordear Somo por esta praia e ir cara ao interior en busca do embarcadoiro.

  • Km 14,7. Somo (Todos os servizos)

A 'Pedreñera', como así a chaman, funciona todo o ano e o billete a Santander custa ao redor dos 2,65 euros. En metade da travesía recolle pasaxeiros en Pedreña (Km 16,6) . Finalmente, ao desembarcar no paseo santanderino da Pereda, a opción menos confusa paira chegar ao albergue é continuar á esquerda por este paseo e a rúa de Calvo Sotelo. Aos 400 metros, xusto antes de chegar ao Concello, collemos a rúa que sobe á esquerda, é a Rúa Maior. No número 9, ben sinalizado, está o albergue de peregrinos.

  • Km 20,5. Santander (Todos os servizos)

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