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Güemesetik Santanderrera arteko etapa
Erromes ederra Santanderrera eta Sardinoren hondartzara
Etapari buruzko informazioa 13: Güemesetik Santanderrera arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Güemes (aterpea)
Aitona Peutoren txabolatik CA-444 tokiko errepidera jaisten da bide bat. Errepide horrek Gargollo auzoa zeharkatzen du eta CA-443 errepidera iristen da, ezkerretara. Beti bazterbidetik, muino leunen artean, galerarik gabe iritsiko gara Linderrio auzoraino, han baitago El Solar ostatua (3,3 km).
- 3,3 km. Linderrio auzoa (Posada)
Handik gutxira, CA-141 aurkitu genuen, eta ezkerretara jarraitu genuen Galizanon sartzeko, Ribamontán udalerriko Itsasora. Sartu eta berehala, sukurtsal baten ondoan, eskuinera joko dugu Langre eta Loredora daraman CA-440 errepidetik. Kontsultategiaren ondoren, Jasokundeko Andre Mariaren elizaren ondotik iritsiko gara. Santanderreraino zer ibilbide egin behar dugun erabaki behar dugu.
- 4,4 km. Galizano (hotela. Tabernak. Dendak. Kutxazaina)
Ibilbide ofiziala elizatik CAtik 141 errepidera itzultzen da, eta handik igarotzen da berrogei minutuz, Loredon sartu eta Latasko Santa Maria santutegia bisitatzeko. Bere omenezko festetan, Ama Birjinaren tailu gotikoa oinez eta txalupan garraiatzen da Santanderreraino. Ondoren, Done Jakue bidea Somoko ontziralekuraino doa, Pedreñera hiribururaino hartzeko. Hala ere, kostako saihesbidea gomendatzen dugu, aukera bikaina eguraldi onarekin. Beste ibilbide bat, Güemesko aterpetxean kontatua, oso ondo moldatzen da itsasora itzulitako bide baten ametsarekin, nahiz eta aurreko erromesena izan ez. Saihesbide hau elizaren eskuinaldetik abiatzen da, La Vijanera hotelaren ondoko hondartzarantz. Kosta-lerrorantz jarraitzen du guztia, San Miguel auzora sartuz. Han ikusiko ditugu lehen seinaleak. Ingurabide txiki bat egin, Aguasonda izeneko etxe batera iritsi, eta erreka bat zeharkatu ondoren, beste etxe baten ondotik pasa, jabetza bateko horma inguratzeko. Bidea nabaria da ibiltarien eta nekazaritzako makineriaren ibilgailuetan, eta ereintzaren eta Arnillasko hondartza txikiko itsaslabar bertikalaren eta Langreko itsaslabar zabalaren artean dabil. Azken horren gainean, bide erdian, begiratoki bat dago, hainbat bankurekin (7,4 km). Ezkerrean, Galizano lurmuturra itsasoan barneratzen da, eta gure bideak labarraren silueta erlijioz marrazten jarraitzen du, prezipitazioaren ertzean. Garrantzitsua da jakitea edo, gutxienez, intuitzea, bidea utzi eta Loredorantz aurrera egin behar dugunean. Etxeak amaitzen diren antena zuri-gorri baten atzetik egin behar dugu. Labarretik urrundu eta kale urbanizatu batera iritsiko gara (10,7. km). Kalea aurrez aurre jarraitzen badugu eta gero eskuinera biratzen badugu, azkenean ezkerretara jarraitu beharko dugu, hondartzara. Harean segitzea da aukerarik dibertigarriena. Dunen arteko bide batek Los Lasai hondartzara eramango gaitu, eta, ondoren, Loredoko hareatzan sartuko gara, Kantabriako hiriburuaren eta Magdalena penintsularen ikuspegiekin, jauregiarekin. Somo hondartzatik inguratu eta barrurantz joan gaitezke ontziralekuaren bila.
- 14,7 km. Somo (zerbitzu guztiak)
'Pedreñera' deitzen dioten bezala, urte osoan dabil eta Santanderrerako txartela 2,65 euro inguru kostatzen da. Zeharbidearen erdian, bidaiariak jasotzen ditu Pedreñan (16,6 km). Azkenik, Santanderreko Pereda pasealekuan lehorreratzean, aterpetxera iristeko aukera gutxien ematen duena ezkerretara jarraitzea da, pasealeku horretatik eta Calvo Sotelo kaletik. 400 metrora, udaletxera iritsi baino lehentxeago, ezkerretara dagoen kalea hartuko dugu, Rua Nagusia. 9. zenbakian, ongi seinaleztatuta, erromesen aterpea dago.
- 20,5 km. Santander (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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