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Laredotik Güemesera arteko etapa
Kontzentrazioa behar da Noja eta San Pantaleonen artean ez galtzeko
Etapari buruzko informazioa 12: Laredotik Güemesera arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Laredo (zerbitzu guztiak)
San Frantzisko komentutik metro gutxira Osasun Zentroa eta El Buen Pastor aterpetxea daude. Kale hau uztean ezkerretara egin eta Konstituzio plazara iritsiko gara, Udaletxea dagoen tokira. Seinalerik ezean, aurrez aurre jarraitu behar da López Seña kalean. Salvé hondartzaren pareko pasealekuan amaitzen da, lau kilometrotik gorako hareatzan. Ibilaldi anodinotik zeharkatzeko aukera dugu, edo hondarrean barna ibiltzeko, aukera interesgarriagoa! Mutur berera jo behar da, Santoñako Puntaleraino. Bidean, atentzioa emango digute Santoñako, Viktoriako eta Joyeleko paduretako parke naturaleko hezeguneek. Abenduaren amaieratik urtarrilera bitartean, leku horretan izaten da hegazti gehien. Hondartzan bertan ontziratuko gara, 2 euro inguruko prezioan, hurrengo Santoñaraino. Juan Uría historialariak ibilbide nagusia Colindresetik zihoala eta Santoñari "erromesek gutxi bisitatu behar zutela" esan zuen. Gogoan izan ontzia ez dagoela martxan abenduaren 6tik martxoaren 1era bitartean (ikus oharren atala).
- 4,9 km. Santoña (zerbitzu guztiak)
Populazio hori, antxoaren industriagatik ezaguna, Buciero mendiaren artadiaren oinetan dago. Horrela, Kantabriako Trasmiera eskualde historikoan sartuko gara, Juan de Herrera eta Rodrigo eta Juan Gil de Hontañón bezalako maisu kantarien sorlekuan. Hiriko zeharbidea ere ez dago seinaleztatuta, baina ez du arazo handirik. Ontzia utzi ondoren, aurrera egin behar da beti aurrez aurre, Konkordia plaza zeharkatuz eta Santander kaletik jarraituz. (5,9 km). Lerro zuzenean Cervantes kaletik jarraituko dugu, San Antonio plaza zeharkatuz - La Bilbaína aterpetxe pribatua - eta Manzanedo kalea hartuz. Biribilgunearen ondoren, zuzen jarraituko dugu antxoen eskulturarekin, eta, hurrengo biribilgunean, eskuinera egingo dugu pixka bat, La Alameda kaletik, bidegorriarekin eta oinezkoekin, eta, azkenik, herriko lehen gezi horiak ikusiko ditugu. Padurekin batera, El Dueso espetxea igaro, eta Berria hondartzara joango gara. Berroaren izena hartzen du hondartza horrek, eta entsaladan prestatzen da. Hobe da hiribidea utzi eta berriro hondartzan barneratzea, El Bruscoko El mole varada zeharkatzeko. Hareazko puska batek igoeraren lehen zatia solbentatzen du, eta gero errazagoa da lur trinkoago bati esker. Gailurretik (10,1 km) Trengandingo hondartza amaigabearen ikuspegi ikusgarria dugu. 'Noja Aventura aterpetxean lo egin behar duenak hondartza utzi behar du Nojara iritsi baino lehen, El Pirata tabernaren parean, hain zuzen. Formazio harritsuetan irudiak irudikatzen dituen beste harea-bainu batek Nojaraino eramango gaitu. Hiriko plazaraino igoko gara, Felipe iv.aren eskutik 1644an hartu zuen kategoriaraino, non San Pedro eliza baitago.
- 14,2 km. Noja (zerbitzu guztiak)
Kontuz ibili behar da, seinaleak urriak baitira Nojako hiri tartean. Plaza diagonalean zeharkatu eta Kuadrilloen kaletik irten behar dugu. 6. zenbakira heltzean, ezkerretara jarraitu, eta eskuinetara, Valle kaletik. Hurrengo adarkatzean, kontuz ibili ezkerrerantz adierazten digun zutoinaren seinalearekin. Nojak, bisitatu ditugun Kantabriako gainerako herriek bezala, nabarmen egin du gora udako hilabeteetan, eta, horregatik, auzoak eta urbanizazioak bata bestearen atzetik dabiltza. Futbol zelaia igaro ondoren, 90º biratuko dugu eskuinera, Cabanzo auzoan sartzeko (15,2 km). Hemen 90º biratuko dugu, oraingoan ezkerretara eta aurrerago eskuinetara. Beti auzoko pista eta bideetatik, CA-147 errepidearen azpitik pasa eta San Pantaleon auzoan sartuko gara. Ez da Nojarena, Castillo Siete Villas herrikoa baizik, Arnuero udalerriko parte baita. Beste biraketa batzuek CA-141 errepidearen oinera garamatzate, eta kontuz gurutzatu. Eskuinerantz joko dugu, eta lehenengo bidegurutzean ezkerretara. XVII. mendeko San Pantaleon ermita dagoen plazara iritsiko gara. San Juan (kontsultategia) eta La Pedrosa auzoetatik, Castillo auzora eta San Pedro elizara joango gara, abside gotiko ausartarekin. Puntu honetan Colindres, Adal Treto, Cicero, Gama eta Escalantetik datorren saihesbiderik barrukoena elkartzen da. Ángel García Guineak Erromanikoa Kantabrian lanean dioenez, "ez da ezer erromanikorik geratzen elizaren barruan eta XII. mendearen amaierako edo XIII. mendearen hasierako estetika baten barruan, nabe zaharraren iparraldeko eta hegoaldeko bi erlaitzak dira, eta haien hagatxoak Bareioko maisuen dekorazio-lerroan jar daitezke" (18,6. km). Absidearen parean, eskuinera biratuko dugu, eta 80 metro geroago ezkerrera (adi). Hartxintxarrezko pista batek eta ibilgailuentzako zelai batek Merueloko San Miguel herrira eramango gaituzte, Merueloko udalerriko hiriburura. Sarreran, errepidea saihestearren, eskuinera egingo dugu Monar auzotik. Goiko aldetik, etxe batzuen eta behitegi baten ondoan, Campiazo ibaiak ureztatutako bailara horren ikuspegi ederra duena, San Miguel elizaren ondotik pasatuko gara (21. km). CA-454 errepidera atera, eta eskuinetik jarraitu. 3. kp-aren ondoren, ezkerrera desbideratuko gara markesina baten ondoan. Solorga auzoan sartuko gara, Merueloko San Miguel auzoan. Campiazo ibaia zeharkatzen dugu, landaretza biziak ezkutatzen duen zubi eder batetik. Errota zahar bat dago han.
- SolirakasleaMerueloko San Miguel auzoa (aterpetxea)
Irteeran eskuinerantz segituko dugu, La Venerako bidetik. Bide hori igotzeak kalte egiten dio gorputzari. Sarreran seinale gutxi daude, eta San Roke ermitara iritsi behar da, CA-447 (23,6 km) errepidera ateratzeko. Puntu horretan, bideak ezkerretara jarraitzen du, errepidean gora, baina Santa María de Bareyo altxorra zazpi minutu beherago dago, kontrako norabidean. XIII. mendearen hasierako erromanikoa da, eta garai hartakoa, Ángel García Guinearen hitzetan, "absidea, gurutzaduraren alboko kaperak eta lau isurialdeko kupula kubikoko dorrea". "Elizaren barruan, eta batez ere abside eta presbiterioan, nabarmentzen da monumentuaren eskultura-aberastasuna". San Roke ermitaren azpian utzi dugun bidera itzuliz, CAtik (447) gora egin, Los Molinos kanpina igaro, eta bide beretik jaitsiko gara. 3. kp-aren ondoren, errepidea ezkerretik utzi eta El Cantón kalea hartuko dugu. Villanueva auzoa zeharkatzen du, Güemesekoa, eta Bareyo udalerrian integratzen da (26. km). Gero, La Moraza bidetik jarraitu, eta CA-455 errepidera iritsiko gara. Ondoren, eskuinera egingo dugu. Metro batzuk besterik ez, ezkerretik utzi eta El Cagigal edo Quejigal auzora iristeko. Haran horretan ere San Julian ermita dago, eta kilometro eta erdira, muino txiki baten gainean, Aita Ernestoren aterpetxea. Galizanorantz doan desbideratzea ondo seinaleztatuta dago. Etxea 80ko hamarkadan zaharberritu zuten eta erromesen harrera Brezo GKEak egiten duen hainbestekoa baino ez da. Errespetua, lana, elkartasuna, maitasuna eta amodioa aurkituko ditugu Kantabriako txoko eder honetan.
- 29,5 km. Güemes (aterpea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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