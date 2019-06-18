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Castro Urdialesetik Laredorako etapa
Paisaiaz, santutegiez eta monasterioez gozatzeko jardunaldi erraza
Etapari buruzko informazioa 11: Castro Urdialesetik Laredorako etapa
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Ibilbidea
Oharra: Islaresko aterpetxea ITXITA dago, besterik jakinarazi arte.
- 0 km. Castro Urdiales - Erdialdea (Zerbitzu guztiak)
Aterpetxea utzi eta eskuinetara jarraitu, Campijoko igoera amaitu arte. Gainean, ezkerrera joko dugu, kanpinera, eta Kantauriko autobiaren azpitik pasatuko gara. Tunela utzi ondoren, eskuinera jo eta Castreño auzoko hainbat etxebizitza bisitatu ditugu. Hurrengo bidegurutzean, bideak eskuinetik jarraitzen du, kanpina beste aldean utzita, eta pistatik jarraitzen du eta Allendelaguara doan bide-zati bat, interes kulturaleko ondasun bat duena: San Anton mendiaren hegalean dagoen Erdi Aroko gaztelu tenplario baten aurriak. Sarreran, San Markos elizaren ondotik (1,8. km) pasa, eta Gaztelako herria zeharkatu, A-8aren ondotik jaisteko. Ibilbidea autobiaren paraleloan doa, Saltizones auzorako bidegurutzea alde batera utzita (3. km), eta aurrerago, azpitik pasatzen da, Cerdigoraino igota. Cerdigo San Juan elizak ordezkatzen duen Castroren beste pedania bat da, XIII. mende inguruko abside erromanikoa duena. Tenplua sartu eta berehala dago. Erdirantz jaitsiko gara.
- 4,1 km. Erdigo
N-634 errepidea gurutzatu eta hilerriaren ondotik pasa. Bideak iparraldera jotzen du, portillo baten eta landaretza mediterraneoko tunel baten ondoren kostaldera hurbiltzeko. Ibiltariak kontaezinak dira, eta itsasertzeko zidorra osatzen dute, ataka askorekin, eta Islaresera eramaten gaitu. Luciano Huidobrok adierazi du ibiltariek bost ohe zituztela eskura Vera Cruz ospitalean. Sarreran, Bidea elizaren ondotik pasatzen da (erromesen aterpetxea ondoan dago).
- 7,3 km. Islares (aterpetxea. taberna. Denda)
Casal kaletik jarraitu. Zerbitzuak Nazioaren ertzean daude eta, gero, handik jarraitu daiteke Bidearekin bat egin arte. Seinale ofizialak Arenillasko kanpinaren ondoan daude, taberna, jatetxe eta denda batean. Puntu horretatik aurrera, N-634 errepidearen bazterbideko zati arriskutsu bat ikusiko dugu. Aurrerago, eskuineko bazterbidearen atzean dauden errodadak erabil ditzakegu. Oriñongo itsasadarra ikusiko dugu, padurak dituen Agüera ibaiaren bokalea. Etapa honetan, berriz ere sortu da N-634 errepidetik Laredoraino jarraitu ala brabetatik jarraitu, ala bide ofizialari jarraitu. Baina luzeagoa da gomendatzen dugun aukera. Biaduktuaren ondoan bide ofizialak errepidea utzi eta Notzinaraino igotzen da, Guriezoko udalerria osatzen duten hogei auzoetako bat baino gehiago.
- 11,6 km. Nocina (aterpetxea. Taberna)
Norbaitek Guriezoko Pontarrongo aterpetxean gaua eman nahi badu, N-634 errepidetik jarraitu El Pontarrón tabernaraino eta han giltzak jaso. Ostatua tabernatik metro batzuk aurrerago dago, CA-151ren oinean. Nocinatik CA-151raino jaisten gara, oinezkoentzako erreiarekin, eta Rioseco auzora hurbiltzen gara. Muino lodiaren gainean San Vicente de la Maza monumentala nabarmentzen da, monasterio bateko lekukoak hartu zuen adibide errenazentista bikaina.
- 13,4 km. Errioxako ardoa (taberna)
Kontuz, Errioxako sarreran 90º ezkerrera biratu behar baita Pomar auzoraino iristeko. Iturri bat eta ikuztegi bat daude, eta, Riosecoko erreka zeharkatu ondoren, eskuinetik jarraitu urbanizazio bateraino eta San Lorenzo ermitaraino. Aurrerago, XVII. mendeko San Blas ibaiaren ondotik pasatuko gara, Revilla auzoko paraje eder batean (14,6 km). Zuzen baten ondoren, CA-520ra iritsiko gara, eta eskuinera egingo dugu biribilgune bateraino. Han, El Puente auzoa dago. Hemen daude Guriezoko Udala eta haraneko zerbitzu gehienak.
- El Puente (tabernak. Dendak. Osasun Zentroa. Farmazia. Kutxazaina)
Bideak Magdalena auzorantz jarraitzen du. Lehen Agüera ibaia gurutzatu behar da. Dirudienez, itsasadarrean txalupa hartzen ez zuten antzinako erromesak honaino sartzen ziren ibilgua oinez salbatzeko. Eliza baino lehentxeago, errepidea eskuinetik utzi (16,3 km) eta La Riera etxeraino inguratu. Han hasten da igoera. Pista batek eukalipto-baso itzel bat sortzen du. Ordu erdian eskuinetara utziko dugu Lugarejos auzora doan pista (norbaitek ura behar badu, desbidera daiteke) (18,7 km), eta berehala bukatuko dugu igoera. Aliagaz eta txilarrez zipriztindutako zati lau baten ondoren, Las Abejas haitza eskuin-eskuaren aurrean dugula, paisaia iradokitzaile eta isolatutik jaisten hasiko gara. Handik gutxira, La Pavana izeneko etxe baten ondotik pasatuko gara (21. km), eta, ondoren, A-8ko biaduktuaren azpitik. Merezi du gelditzea eta Liendo bailara berde esmeralda ikustea, Donejakue Laredorako bidean. Candina mendiaren babesean, larreen eta baratzeen artean hamar auzo baino gehiago daude. Biaduktua igaro bezain laster, eskuinera jaitsiko gara Rocillo auzoraino (22,9 km). Ondoren, Sopeña auzoa zeharkatu, eta laster iritsiko gara Hazas auzora, ibarreko hiriburura, eta etapa-amaiera posible eta erosora. Zerbitzu guztiak biltzen ditu, eta erromesen aterpetxe ona du, Jasokundeko Andre Mariaren elizaren atzean (24,5. km).
- 24,5 km. Hazas (Liendo) (Zerbitzu guztiak)
Aurrera egingo dugu N-634 errepidearekin bat egin arte igotzen den errepide batetik, eta, gero, gorantz egingo dugu. Une jakin batean, seinaleztapenak Nazionaletik ateratzen gaitu ezkerretik, Tarruezara jaisteko (27,6. km) (etaparen mapan islatuta dagoen arren, desbideraketa zentzugabea iruditzen zaigu; izan ere, Tarruezaraino jaisten da, eta, gero, metro horiek guztiak igo eta Nazionalera ateratzen da). Desbideraketa hartu edo Nazio Batuetatik jarraitu ala ez. 169. k.p.aren ondoren, eskuinera egingo dugu La Arenosa auzotik, La Torre taberna begiratokiraino. Panoramika bikaina du, eta Costa de la Mar-eko lau hiribilduetako bat izan zen. Tabernaren ondoren, ezkerrera jaitsiko gara errei batetik (hormak panoramika kentzen digun lastima), gurutzadura baten ondoan, eta, errepidea zeharkatu bezain laster, eskailera batzuk hartuko ditugu aurrez aurre. San Lorentzoko ateraino edo Galtzadako arkuraino jaisten dira, Espiritu Santuaren eta Laredoren kaperara iristeko. San Frantzisko kalea ezkerreko kalea da, eta metro gutxi batzuk daramatza izen bereko komentura. Han dago Trinitate Etxea (30,6. km). Artzain Onaren aterpetxea komentuaren parean dago.
- 30,6 km. Laredo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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