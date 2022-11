Etapa de Castro Urdiales a Laredo

O itinerario

Km 0. Castro Urdiales - Centro (Todos os servizos)

Km 4,1. Cerdigo

Km 7,3. Islares (Albergue. Bar. Tenda)

Km 11,6. Nocina (Albergue. Bar)

Km 13,4. Rioseco (Bar)

A Ponte (Bares. Tendas. Centro de Saúde. Farmacia. Caixeiro)

Km 24,5. Hazas (Liendo) (Todos os servizos)

Km 30,6. Laredo (Todos os servizos)

atópaseaté novo aviso.Deixamos o albergue e continuamos a man dereita, terminando de ascender a. No alto imos á esquerda, en dirección ao, e pasamos baixo a. Ao deixar o túnel seguimos á dereita e visitamos varias vivendas do barrio castrexo de. Na seguinte bifurcación o Camiño continúa pola dereita, deixando o Cámping alén, e xa continúa por pista e un tramo de camiño até, que conta cun Ben de Interese Cultural: as ruínas dunsituado na ladeira do monte San Antón. Á entrada pasamos xunto áe atravesamos a poboación castrexa paira baixar xunto á A-8. O itinerario vai en paralelo á autovía, deixando ao carón o cruzamento aoe pasa máis adiante por baixo paira subir até, outra pedanía de Castro representada pola súa, que aínda mantén a súa ábsida románico, datado en torno ao século XIII. O templo atópase nada máis entrar. Baixamos cara ao centro.Cruzamos a N-634 e pasamos posteriormente xunto ao cemiterio. O Camiño vira ao Norte paira aproximar á costa tras un portillo e un túnel de vexetación mediterránea. Incontables rodadas forman una gratificante senda costeira, con múltiples portillos, que nos transporta até. Luciano Huidobro expón que os camiñantes tiñan á súa disposición cinco camas no Hospital da Beira Cruz. Á entrada o Camiño pasa xunto á igrexa (oatópase á beira)Continuamos pola rúa Casal. Os servizos atópanse ao bordo da Nacional e logo pódese continuar por esta até enlazar co Camiño. A sinalización oficial conduce xunto ao, onde hai une una. A partir deste punto atopámonos cun tramo perigoso pola beiravía da N-634. Máis adiante podemos utilizar unhas rodadas que hai tras a beiravía dereita. Imos vendo aque conta cunha zona de marismas. Nesta etapa, xorde de novo o dilema de si continuar pola N-634 até Laredo, así polas bravas, ou seguir o Camiño oficial. Aínda que máis longo é a opción que recomendamos.un dos máis de vinte barrios que agrupa o municipio de Guriezo.Se alguén quere pasar a noite nodebe continuar uns metros máis pola N-634 até oe recoller alí as chaves. O albergue atópase uns metros máis adiante do bar, ao pé da CA-151. Desde Nocina baixamos até a, con carril peonil, e achegámonos ao. Sobre o espeso outeiro resalta o monumental, excelente exemplo renacentista que tomou a testemuña dun mosteiro.Ollo, porque xusto á entrada de Rioseco hai que virar 90º á esquerda paira chegar até. Hai una fonte e un lavadoiro e despois de cruzar o arroio de Rioseco seguimos pola dereita até unha urbanización e a. Máis adiante pasamos xunto á de, do XVII e emprazada nunha preciosa paraxe do. Tras unha recta chegamos á CA-520 e seguimos á dereita até unha rotonda, onde se atopa o. Aquí atópase oe gran parte dos servizos do val.O Camiño continúa de fronte cara ao barrio de. Antes hai que cruzar o. Parece ser que os antigos peregrinos que non tomaban a barca na ría, penetrábanse até aquí paira salvar a pé a canle. Xusto antes da igrexa deixamos a estrada pola dereitae damos un rodeo até a, onde comeza a ascensión. Una pista dá lugar a un silente bosque de eucaliptos. Á media hora deixamos a man dereita a pista que vai ao barrio de Lugarejos (se alguén necesita auga pode desviar), e enseguida rematamos a ascensión.Tras un tramo chairo salpicado de aliagas e brezo, coaá fronte a man dereita, comezamos o descenso por unha paisaxe suxestiva e illada. Ao intre pasamos xunto a una casa chamadae despois baixo o. Merece a pena deter e contemplar o verde esmeralda, paso xacobeo cara a Laredo. Ao abrigo doasíntanse entre pasteiros e hortas máis dunha decena de barrios. Nada máis pasar o viaduto, baixamos á dereita até o. Despois atravesamos oe chegamos en breve ao, capital do val e outro posible e cómodo fin de etapa. Concentra todos os servizos e conta cun bo, que atopamos xusto detrás daProseguimos de fronte por unha estrada que sobe até enlazar coa N-634, pola que continuamos o ascenso. Nun momento dado a sinalización sácanos da Nacional pola esquerda paira baixar até, (aínda que está reflectido no mapa da etapa parécenos un desvío un tanto absurdo, xa que baixa en picado até Tarrueza paira logo ascender todos eses metros e terminar saíndo de novo á Nacional). Cuestión de gustos se tomar o desvío ou seguir pola Nacional. Despois do p.k 169 viramos á dereita poloaté o bar miradoiro La Torre, cunha excelente panorámica sobre a que foi una das.Tras o bar baixamos á esquerda por un carril, (una mágoa que o muro nos prive da panorámica) xunto a un cruceiro, e nada máis cruzar a estrada de acceso tomamos de fronte unhas escaleiras. Baixan até a, que dá acceso á. Aé xusto a rúa da esquerda, que leva nuns metros ao convento homónimo, onde se atopa o. Oatópase tamén fronte ao convento.