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Etapa de Castro Urdiales a Laredo
Día sinxelo para gozar da paisaxe, santuarios e mosteiros
Información sobre a etapa 11: Etapa de Castro Urdiales a Laredo
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O itinerario
Aviso: O albergue de Islares atópase PECHADO até novo aviso.
- Km 0. Castro Urdiales - Centro (Todos os servizos)
Deixamos o albergue e continuamos a man dereita, terminando de ascender a subida a Campijo. No alto imos á esquerda, en dirección ao Cámping, e pasamos baixo a autovía do Cantábrico. Ao deixar o túnel seguimos á dereita e visitamos varias vivendas do barrio castrexo de Campijo. Na seguinte bifurcación o Camiño continúa pola dereita, deixando o Cámping alén, e xa continúa por pista e un tramo de camiño até Allendelagua, que conta cun Ben de Interese Cultural: as ruínas dun castelo medieval templario situado na ladeira do monte San Antón. Á entrada pasamos xunto á igrexa de San Marcos (Km 1,8) e atravesamos a poboación castrexa paira baixar xunto á A-8. O itinerario vai en paralelo á autovía, deixando ao carón o cruzamento ao barrio Saltizones (Km 3) e pasa máis adiante por baixo paira subir até Cerdigo, outra pedanía de Castro representada pola súa igrexa de San Juan, que aínda mantén a súa ábsida románico, datado en torno ao século XIII. O templo atópase nada máis entrar. Baixamos cara ao centro.
- Km 4,1. Cerdigo
Cruzamos a N-634 e pasamos posteriormente xunto ao cemiterio. O Camiño vira ao Norte paira aproximar á costa tras un portillo e un túnel de vexetación mediterránea. Incontables rodadas forman una gratificante senda costeira, con múltiples portillos, que nos transporta até Islares. Luciano Huidobro expón que os camiñantes tiñan á súa disposición cinco camas no Hospital da Beira Cruz. Á entrada o Camiño pasa xunto á igrexa (o albergue de peregrinos atópase á beira) .
- Km 7,3. Islares (Albergue. Bar. Tenda)
Continuamos pola rúa Casal. Os servizos atópanse ao bordo da Nacional e logo pódese continuar por esta até enlazar co Camiño. A sinalización oficial conduce xunto ao Cámping de Arenillas, onde hai un bar restaurante e una tenda. A partir deste punto atopámonos cun tramo perigoso pola beiravía da N-634. Máis adiante podemos utilizar unhas rodadas que hai tras a beiravía dereita. Imos vendo a ría de Oriñón, desembocadura do río Agüera que conta cunha zona de marismas. Nesta etapa, xorde de novo o dilema de si continuar pola N-634 até Laredo, así polas bravas, ou seguir o Camiño oficial. Aínda que máis longo é a opción que recomendamos. Xunto ao viaduto o Camiño oficial deixa a estrada e sobe até Nocina un dos máis de vinte barrios que agrupa o municipio de Guriezo.
- Km 11,6. Nocina (Albergue. Bar)
Se alguén quere pasar a noite no albergue do Pontarrón de Guriezo debe continuar uns metros máis pola N-634 até o bar O Pontarrón e recoller alí as chaves. O albergue atópase uns metros máis adiante do bar, ao pé da CA-151. Desde Nocina baixamos até a CA-151, con carril peonil, e achegámonos ao barrio de Rioseco. Sobre o espeso outeiro resalta o monumental San Vicente da Maza, excelente exemplo renacentista que tomou a testemuña dun mosteiro.
- Km 13,4. Rioseco (Bar)
Ollo, porque xusto á entrada de Rioseco hai que virar 90º á esquerda paira chegar até barrio de Pomar. Hai una fonte e un lavadoiro e despois de cruzar o arroio de Rioseco seguimos pola dereita até unha urbanización e a ermida de San Lorenzo. Máis adiante pasamos xunto á de San Blas, do XVII e emprazada nunha preciosa paraxe do barrio Revilla (Km 14,6). Tras unha recta chegamos á CA-520 e seguimos á dereita até unha rotonda, onde se atopa o barrio A Ponte. Aquí atópase o Concello de Guriezo e gran parte dos servizos do val.
- A Ponte (Bares. Tendas. Centro de Saúde. Farmacia. Caixeiro)
O Camiño continúa de fronte cara ao barrio de A Madalena. Antes hai que cruzar o río Agüera. Parece ser que os antigos peregrinos que non tomaban a barca na ría, penetrábanse até aquí paira salvar a pé a canle. Xusto antes da igrexa deixamos a estrada pola dereita (Km 16,3) e damos un rodeo até a casa Rise, onde comeza a ascensión. Una pista dá lugar a un silente bosque de eucaliptos. Á media hora deixamos a man dereita a pista que vai ao barrio de Lugarejos (se alguén necesita auga pode desviar) (Km 18,7) , e enseguida rematamos a ascensión.Tras un tramo chairo salpicado de aliagas e brezo, coa pena das Abellas á fronte a man dereita, comezamos o descenso por unha paisaxe suxestiva e illada. Ao intre pasamos xunto a una casa chamada A Pavana (Km 21) e despois baixo o viaduto da A-8. Merece a pena deter e contemplar o verde esmeralda val de Liendo, paso xacobeo cara a Laredo. Ao abrigo do monte Candina asíntanse entre pasteiros e hortas máis dunha decena de barrios. Nada máis pasar o viaduto, baixamos á dereita até o barrio de Rocillo (Km 22,9). Despois atravesamos o barrio Sopeña e chegamos en breve ao barrio de Hazas, capital do val e outro posible e cómodo fin de etapa. Concentra todos os servizos e conta cun bo albergue de peregrinos, que atopamos xusto detrás da igrexa da nosa Señora da Asunción (Km 24,5).
- Km 24,5. Hazas (Liendo) (Todos os servizos)
Proseguimos de fronte por unha estrada que sobe até enlazar coa N-634, pola que continuamos o ascenso. Nun momento dado a sinalización sácanos da Nacional pola esquerda paira baixar até Tarrueza (Km 27,6), (aínda que está reflectido no mapa da etapa parécenos un desvío un tanto absurdo, xa que baixa en picado até Tarrueza paira logo ascender todos eses metros e terminar saíndo de novo á Nacional). Cuestión de gustos se tomar o desvío ou seguir pola Nacional. Despois do p.k 169 viramos á dereita polo barrio A Arenosa até o bar miradoiro La Torre, cunha excelente panorámica sobre a que foi una das catro vilas da Costa da Mar.Tras o bar baixamos á esquerda por un carril, (una mágoa que o muro nos prive da panorámica) xunto a un cruceiro, e nada máis cruzar a estrada de acceso tomamos de fronte unhas escaleiras. Baixan até a porta de San Lorenzo ou arco da Calzada, que dá acceso á capela do Espírito Santo e Laredo. A rúa San Francisco é xusto a rúa da esquerda, que leva nuns metros ao convento homónimo, onde se atopa o albergue Casa da Trindade (Km 30,6) . O albergue Bo Pastor atópase tamén fronte ao convento.
- Km 30,6. Laredo (Todos os servizos)
As dificultades
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