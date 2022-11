Etapa de Castro Urdiales a Laredo

El itinerario

Km 0. Castro Urdiales - Centro (Todos los servicios)

Km 4,1. Cerdigo

Km 7,3. Islares (Albergue. Bar. Tienda)

Km 11,6. Nocina (Albergue. Bar)

Km 13,4. Rioseco (Bar)

El Puente (Bares. Tiendas. Centro de Salud. Farmacia. Cajero)

Km 24,5. Hazas (Liendo) (Todos los servicios)

Km 30,6. Laredo (Todos los servicios)

Else encuentrahasta nuevo aviso.Dejamos el albergue y continuamos a mano derecha, terminando de ascender la. En el alto vamos a la izquierda, en dirección al, y pasamos bajo la. Al dejar el túnel seguimos a la derecha y visitamos varias viviendas del barrio castreño de. En la siguiente bifurcación el Camino continúa por la derecha, dejando el Camping al otro lado, y ya continúa por pista y un tramo de camino hasta, que cuenta con un Bien de Interés Cultural: las ruinas de unsituado en la ladera del monte San Antón. A la entrada pasamos junto a lay atravesamos la población castreña para bajar junto a la A-8. El itinerario va en paralelo a la autovía, dejando a un lado el cruce aly pasa más adelante por debajo para subir hasta, otra pedanía de Castro representada por su, que aún mantiene su ábside románico, fechado en torno al siglo XIII. El templo se encuentra nada más entrar. Bajamos hacia el centro.Cruzamos la N-634 y pasamos posteriormente junto al cementerio. El Camino vira al Norte para aproximarse a la costa tras un portillo y un túnel de vegetación mediterránea. Incontables rodadas forman una gratificante senda costera, con múltiples portillos, que nos transporta hasta. Luciano Huidobro expone que los caminantes tenían a su disposición cinco camas en el Hospital de la Vera Cruz. A la entrada el Camino pasa junto a la iglesia (else encuentra al lado)Continuamos por la calle Casal. Los servicios se encuentran al borde de la Nacional y luego se puede continuar por ésta hasta enlazar con el Camino. La señalización oficial conduce junto al, donde hay uny una. A partir de este punto nos encontramos con un tramo peligroso por el arcén de la N-634. Más adelante podemos utilizar unas rodadas que hay tras el arcén derecho. Vamos viendo laque cuenta con una zona de marismas. En esta etapa, surge de nuevo el dilema de si continuar por la N-634 hasta Laredo, así por las bravas, o seguir el Camino oficial. Aunque más largo es la opción que recomendamos.uno de los más de veinte barrios que agrupa el municipio de Guriezo.Si alguien quiere pernoctar en eldebe continuar unos metros más por la N-634 hasta ely recoger allí las llaves. El albergue se encuentra unos metros más adelante del bar, al pie de la CA-151. Desde Nocina bajamos hasta la, con carril peatonal, y nos acercamos al. Sobre la espesa colina resalta la monumental, excelente ejemplo renacentista que tomó el testigo de un monasterio.Ojo, porque justo a la entrada de Rioseco hay que girar 90º a la izquierda para llegar hasta. Hay una fuente y un lavadero y después de cruzar el arroyo de Rioseco seguimos por la derecha hasta una urbanización y la. Más adelante pasamos junto a la de, del XVII y emplazada en un precioso paraje del. Tras una recta llegamos a la CA-520 y seguimos a la derecha hasta una rotonda, donde se encuentra el. Aquí se encuentra ely gran parte de los servicios del valle.El Camino continúa de frente hacia el barrio de. Antes hay que cruzar el. Parece ser que los antiguos peregrinos que no tomaban la barca en la ría, se adentraban hasta aquí para salvar a pie el cauce. Justo antes de la iglesia dejamos la carretera por la derechay damos un rodeo hasta la, donde comienza la ascensión. Una pista da lugar a un silente bosque de eucaliptos. A la media hora dejamos a mano derecha la pista que va al barrio de Lugarejos (si alguien necesita agua puede desviarse), y enseguida rematamos la ascensión. Tras un tramo llano salpicado de aliagas y brezo, con laal frente a mano derecha, comenzamos el descenso por un paisaje sugerente y aislado. Al rato pasamos junto a una casa llamaday después bajo el. Merece la pena detenerse y contemplar el verde esmeralda, paso jacobeo hacia Laredo. Al abrigo delse asientan entre pastizales y huertas más de una decena de barrios. Nada más pasar el viaducto, bajamos a la derecha hasta el. Después atravesamos ely llegamos en breve al, capital del valle y otro posible y cómodo fin de etapa. Concentra todos los servicios y cuenta con un buen, que encontramos justo detrás de laProseguimos de frente por una carretera que sube hasta enlazar con la N-634, por la que continuamos el ascenso. En un momento dado la señalización nos saca de la Nacional por la izquierda para bajar hasta, (aunque está reflejado en el mapa de la etapa nos parece un desvío un tanto absurdo, ya que baja en picado hasta Tarrueza para luego ascender todos esos metros y terminar saliendo de nuevo a la Nacional). Cuestión de gustos si tomar el desvío o seguir por la Nacional. Después del p.k 169 giramos a la derecha por elhasta el bar mirador La Torre, con una excelente panorámica sobre la que fue una de las. Tras el bar bajamos a la izquierda por un carril, (una lástima que el muro nos prive de la panorámica) junto a un crucero, y nada más cruzar la carretera de acceso tomamos de frente unas escaleras. Bajan hasta la, que da acceso a la. Laes justo la calle de la izquierda, que lleva en unos metros al convento homónimo, donde se encuentra el. Else encuentra también frente al convento.