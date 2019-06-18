Etapa de Castro Urdiales a Laredo

El itinerario

Aviso: El albergue de Islares se encuentra CERRADO hasta nuevo aviso.

Km 0. Castro Urdiales - Centro (Todos los servicios)

Dejamos el albergue y continuamos a mano derecha, terminando de ascender la subida a Campijo. En el alto vamos a la izquierda, en dirección al Camping, y pasamos bajo la autovía del Cantábrico. Al dejar el túnel seguimos a la derecha y visitamos varias viviendas del barrio castreño de Campijo. En la siguiente bifurcación el Camino continúa por la derecha, dejando el Camping al otro lado, y ya continúa por pista y un tramo de camino hasta Allendelagua, que cuenta con un Bien de Interés Cultural: las ruinas de un castillo medieval templario situado en la ladera del monte San Antón. A la entrada pasamos junto a la iglesia de San Marcos (Km 1,8) y atravesamos la población castreña para bajar junto a la A-8. El itinerario va en paralelo a la autovía, dejando a un lado el cruce al barrio Saltizones (Km 3) y pasa más adelante por debajo para subir hasta Cerdigo, otra pedanía de Castro representada por su iglesia de San Juan, que aún mantiene su ábside románico, fechado en torno al siglo XIII. El templo se encuentra nada más entrar. Bajamos hacia el centro.

Km 4,1. Cerdigo

Cruzamos la N-634 y pasamos posteriormente junto al cementerio. El Camino vira al Norte para aproximarse a la costa tras un portillo y un túnel de vegetación mediterránea. Incontables rodadas forman una gratificante senda costera, con múltiples portillos, que nos transporta hasta Islares. Luciano Huidobro expone que los caminantes tenían a su disposición cinco camas en el Hospital de la Vera Cruz. A la entrada el Camino pasa junto a la iglesia (el albergue de peregrinos se encuentra al lado) .

Km 7,3. Islares (Albergue. Bar. Tienda)

Continuamos por la calle Casal. Los servicios se encuentran al borde de la Nacional y luego se puede continuar por ésta hasta enlazar con el Camino. La señalización oficial conduce junto al Camping de Arenillas, donde hay un bar restaurante y una tienda. A partir de este punto nos encontramos con un tramo peligroso por el arcén de la N-634. Más adelante podemos utilizar unas rodadas que hay tras el arcén derecho. Vamos viendo la ría de Oriñón, desembocadura del río Agüera que cuenta con una zona de marismas. En esta etapa, surge de nuevo el dilema de si continuar por la N-634 hasta Laredo, así por las bravas, o seguir el Camino oficial. Aunque más largo es la opción que recomendamos. Junto al viaducto el Camino oficial deja la carretera y sube hasta Nocina uno de los más de veinte barrios que agrupa el municipio de Guriezo.

Km 11,6. Nocina (Albergue. Bar)

Si alguien quiere pernoctar en el albergue del Pontarrón de Guriezo debe continuar unos metros más por la N-634 hasta el bar El Pontarrón y recoger allí las llaves. El albergue se encuentra unos metros más adelante del bar, al pie de la CA-151. Desde Nocina bajamos hasta la CA-151, con carril peatonal, y nos acercamos al barrio de Rioseco. Sobre la espesa colina resalta la monumental San Vicente de la Maza, excelente ejemplo renacentista que tomó el testigo de un monasterio.

Km 13,4. Rioseco (Bar)

Ojo, porque justo a la entrada de Rioseco hay que girar 90º a la izquierda para llegar hasta barrio de Pomar. Hay una fuente y un lavadero y después de cruzar el arroyo de Rioseco seguimos por la derecha hasta una urbanización y la ermita de San Lorenzo. Más adelante pasamos junto a la de San Blas, del XVII y emplazada en un precioso paraje del barrio Revilla (Km 14,6). Tras una recta llegamos a la CA-520 y seguimos a la derecha hasta una rotonda, donde se encuentra el barrio El Puente. Aquí se encuentra el Ayuntamiento de Guriezo y gran parte de los servicios del valle.

El Puente (Bares. Tiendas. Centro de Salud. Farmacia. Cajero)

El Camino continúa de frente hacia el barrio de La Magdalena. Antes hay que cruzar el río Agüera. Parece ser que los antiguos peregrinos que no tomaban la barca en la ría, se adentraban hasta aquí para salvar a pie el cauce. Justo antes de la iglesia dejamos la carretera por la derecha (Km 16,3) y damos un rodeo hasta la casa La Riera, donde comienza la ascensión. Una pista da lugar a un silente bosque de eucaliptos. A la media hora dejamos a mano derecha la pista que va al barrio de Lugarejos (si alguien necesita agua puede desviarse) (Km 18,7) , y enseguida rematamos la ascensión.

Tras un tramo llano salpicado de aliagas y brezo, con la peña de las Abejas al frente a mano derecha, comenzamos el descenso por un paisaje sugerente y aislado. Al rato pasamos junto a una casa llamada La Pavana (Km 21) y después bajo el viaducto de la A-8. Merece la pena detenerse y contemplar el verde esmeralda valle de Liendo, paso jacobeo hacia Laredo. Al abrigo del monte Candina se asientan entre pastizales y huertas más de una decena de barrios. Nada más pasar el viaducto, bajamos a la derecha hasta el barrio de Rocillo (Km 22,9). Después atravesamos el barrio Sopeña y llegamos en breve al barrio de Hazas, capital del valle y otro posible y cómodo fin de etapa. Concentra todos los servicios y cuenta con un buen albergue de peregrinos, que encontramos justo detrás de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Km 24,5).

Km 24,5. Hazas (Liendo) (Todos los servicios)

Proseguimos de frente por una carretera que sube hasta enlazar con la N-634, por la que continuamos el ascenso. En un momento dado la señalización nos saca de la Nacional por la izquierda para bajar hasta Tarrueza (Km 27,6), (aunque está reflejado en el mapa de la etapa nos parece un desvío un tanto absurdo, ya que baja en picado hasta Tarrueza para luego ascender todos esos metros y terminar saliendo de nuevo a la Nacional). Cuestión de gustos si tomar el desvío o seguir por la Nacional. Después del p.k 169 giramos a la derecha por el barrio La Arenosa hasta el bar mirador La Torre, con una excelente panorámica sobre la que fue una de las cuatro villas de la Costa de la Mar.

Tras el bar bajamos a la izquierda por un carril, (una lástima que el muro nos prive de la panorámica) junto a un crucero, y nada más cruzar la carretera de acceso tomamos de frente unas escaleras. Bajan hasta la puerta de San Lorenzo o arco de La Calzada, que da acceso a la capilla del Espíritu Santo y Laredo. La calle San Francisco es justo la calle de la izquierda, que lleva en unos metros al convento homónimo, donde se encuentra el albergue Casa de la Trinidad (Km 30,6) . El albergue Buen Pastor se encuentra también frente al convento.