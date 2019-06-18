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Pobeñatik Castro Urdialesera
Agur esaten diogu Euskal Herriari, eta kaixo Kantabriari Castro Urdialesetik
Etapari buruzko informazioa 10: Pobeñatik Castro Urdialesera
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Ibilbidea
- 0 km. Pobeña(Denboraldiko aterpetxea. Landa apartamentuak. Taberna)
Atzo Pobeñako sarreran utzi genituen eskaileretaraino itzuliko gara. Ehun maila inguru, edo gehiago, antzinako meatze-trenbidearen ibilbidera igotzen dira, gaur egun Itsaslur pasealekua eta Done Jakue bidea, burdina La Arenako zamalekuraino eramaten zuena eta ondoren Europara ateratzen zena, batez ere Britainia Handira. Egun lainotsuek jarduera horren atmosfera birsor dezakete, eta berriro hurbildu esfortzuaren oihartzunak eta bagoien txirriarra. Zuretik hurbil egoteak itsaslabarretik babesten gaitu, eta, gure gainean, iratzeak, aliagak eta eukalipto sakabanatuak estaltzen dute Barra. Adarkatze goiztiar batek bizikletazaleak ezkerrerantz (atzeko eskailera-tarte baten ondorioz) eta ibiltariak eskuinerantz bidaltzen ditu. Askaldegi batera iristean, itsasertza zabaldu egiten da eta Castro Urdiales hiribildua aurki dezakegu. Ondoren, algen erauzketari eta tokiko geologiari buruzko informazio-panelen ondoan igaroko gara. Aparkaleku bat pasa, eta pista batera iritsiko zarete. Eskuinetara jarraitu, El Hoyorantz. Saúco beltzez inguratuta, auzoa Bidearen ezker aldean dago (3,3. km). 650 bat metro geroago Kantabrian sartuko gara, eta datorren astean hartuko dugu. Probintzia honetan, seinale ofizialak urriagoak dira, eta batez ere geziei erreparatu beharko diegu. Izan ere, gezi horiek ere nabarmenak dira leku batzuetan. Pikilloko tunel zorrotza segituan zeharkatuko dugu eta A-8ko biaduktu izugarriraino jarraituko dugu. Ondoren, eskuinetara doan bidea hartu. Sabiote ibaia zeharkatu bezain laster ezkerretara egingo dugu Ontonen sartzeko, Castro Urdiales udalerriko herrian.
- 6,1 km. Ontón (erromesen aterpea)
Gune nagusia bisitatuko dugu (errepidean gora "tu camino" erromesen aterpea dago) eta, azkenik, N-634 errepidera igoko gara, 138 k.p.aren parean. Puntu horretan, N-634 errepidearen bazterbidetik jarraitu behar da Saltacacallora eta Mioñora arte. Han, Castro Urdialesera eramango gaituen bidexka har daiteke, edo CA-523tik Baltezanara eta Otañesera doan Santiago Bide ofiziala hartu. N-634 errepidearen aukera askoz motzagoa da, 10 kilometro Castro Urdialeseko aterpetxeraino eta 17,2 kilometro trazadura ofizialeraino, gidan deskribatzen ditugunak. Sabiote ibaia zeharkatzen duen CA-523 errepidetik igoko gara, eta metro gutxira, asfaltoa eskuinetik utziko dugu, Baltezanako lehenengo etxeetara hurbiltzeko. El Manzanal urbanizazioaren ondotik igaroko da ibilbidea, eta laranja-koloreko etxe baten atzetik itzuliko da errepidea.
- 7,5 km. Baltezana (tabernak)
Bi taberna ditugu; bigarrena, markesinaren ondoren, astelehenetan ixten da. Herritik atera baino lehen, errepidea eskuinetik utzi eta ibairaino jaitsiko gara. Pista batek CA-523 errepidera eramango gaitu, eskuinetara, gorantz. Lehenengo bihurgunea gaindituta, ezkerreko bazterbidean sortzen den eukaliptoen arteko bide batetik barneratuko gara. Aurreztu errepide-tarte bat arrapala handi batekin zigortzearen kontura. Errepidean aurrera egiteko gomendatu bizikletazaleei! Nekatuta, errepidera itzuliko gara, Helguerako mendatera iritsi arte.
- 10 km. Helguerako gaina
Goitik behera jaitsiko gara errepidetik, eskuin aldera, Otañes edo Mioño ibairantz. Prerromatar Autrigoien lurraldea. Kantauriar erlaitz horren zati handi bat bezala, Asturias, Nafarroa eta Gaztelako erresumetatik eskuz pasatu zen. Asfalto bi kilometro geroago utziko dugu, Bide Berdea hartzeko. Traslaviña (11,8 km). Gure ezkerraldean, Mioño ibaiaren ertzean, Otañes hainbat auzotan sakabanatzen da. Castro Urdiales herrian integratuta, XV. mendearen erdialdeko dorre preziatuaz gain, merezi du nabarmentzea Castro Urdiales (Flaviobriga) eta Herrera de Pisuerga (Pisoraca) lotzen zituen bideko I. mendeko miliario erromatarra aurkitu zela. Atsedenleku baten ondoren, Otañesko geltokiaren ondotik pasatuko gara eta, aurrerago, Los Corrales auzotik.
- 13,8 km. Los Corrales auzoa
Gure ezkerraldeko panoramika Santullango La Cruz gailurrean eta kareharrizko harkaitzean gelditzen da, biluzik eta harrobia zeharkatzen du. Bide Berdeak Santullango sarreraraino jarraituko du, eta ezkerretara egingo dugu, CA-250era eta San Julian elizara igotzeko. Errepidearen ondoan bi taberna eta okindegi bat daude.
- 15,4 km. Santullan (tabernak, okindegia, erromesen aterpea)
Errepidea gurutzatu eta tenplura kale paralelo batetik joanda jarraituko dugu. Pista hori CAtik 522ra aterako da, A-8tik distantzia txikira doan pista zolatu batekin lotzeko. Adarkatze batean ezkerretara desbideratuko gara Suma ibaia gurutzatu arte. Ibilbidea Mainteraino igotzen da. Leku horretan, Luciano Huidobroko Erromes Jakobeak esaten dute 1714an erromesen ospitale garrantzitsu bat izan zela. Eskuinetik jarraitu San Nikolas elizaraino –hemen ere taberna bat dago–, eta absidea inguratu ondoren, eskuinerantz jarraitu, seinale ofizial bat jarrita.
- 17,5 km. Izara(Taberna)
Ondoren, Llantada auzora sartu, eta, ur-ibilgua berriro gurutzatu ondoren, 90 gradu biratuko ditugu ezkerretara, gainerako urbanizazioa zeharkatuz, eta herri horien guztien fisionomia aldatuz joan dira. Garrantzi handiagoko errepide batera iritsiko gara, CA-520ra, eta eskuinetik jarraituko diogu Castro Urdialesera iritsi arte. A-8aren azpitik igaro ondoren, biribilgune batzuk datoz, eta Paraíso kalea hartuko dugu gasolindegi bateraino. Ondoren, ezkerretara egingo dugu, hirigunera eta hondartzara. Hemen seinale gutxi! Brazomar ibaia gurutzatu eta zuzen jarraitu Ocharan Mazas pasealekutik, inoiz ez ibilguari jarraituz. Ibilaldia hondartzaren paraleloan amaitzen da, eta, han, laranja-koloreko markei jarraituko diegu. Galerarik gabe, kirol-porturaino eta arrantza-porturaino egingo dugu aurrera, Andre Maria Jasokundekoaren eliza bikainaren ondoan, katedral-kutsuarekin eta Kantabriako berretzaile gotiko garrantzitsuenarekin; Erdi Aroko gaztelua, itsasargia eta Santa Ana ermita dituena, harkaitzaren gainean zimendatua eta gazteluari lotua, arku bakarreko zubi zaharrarekin.
- 22. km. Castro Urdiales – Zentroa (Zerbitzu guztiak)
Aterpetxea hogei bat minutura dago. Portutik ezkerrera biratu behar da Santander kalea hartzeko eta Silvestre Ochoa kaletik aurrera jarraitu behar da, zezen-plazaraino. Campijoko igoera kalean, ukondoaren ondoan, erromesen aterpetxea dago (23,5 km).
- 23,5 km. Castro Urdiales – Aterpetxea
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak