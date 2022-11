Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

O itinerario

Km 0. Pobeña(Albergue en tempada. Apartamentos Rurais. Bar)

Km 6,1. Ontón(Albergue de peregrinos)

Km 7,5. Baltezana(Bares)

Km 10. Alto da Helguera

Km 13,8. Barrio de Los Corrales

Km 15,4. Santullán(Bares, panadaría, albergue de peregrinos)

Km 17,5. Sámano(Bar)

Km 22. Castro Urdiales – Centro(Todos os servizos)

Km 23,5. Castro Urdiales – Albergue

Retornamos até as escaleiras que deixamos onte á entrada de Pobeña. Preto de cen chanzos, ou máis, soben até o percorrido de o, hoxe paseo de Itsaslur e Camiño de Santiago, que conducía o ferro até o cargadero situado na Area e que posteriormente partía cara a Europa, principalmente a Gran Bretaña. Os días nebulosos aínda poden recrear a atmosfera de tal actividade e achegar de novo os ecos do esforzo e o renxer de vagóns. A preto de madeira protéxenos do cantil e, sobre nós, helechos, aliagas e eucaliptos dispersos tapizan A Barra. Una bifurcación temperá envía aos bicigrinos cara á esquerda (debido a un tramo de escaleiras posterior) e aos camiñantes pola dereita. Ao chegar a un, a liña de costa se esparce e podemos atisbar xa a vila de Castro Urdiales. Despois pasaremos xunto a varios paneis informativos sobre a.Pasamos un aparcadoiro e chegamos a unha pista que seguimos a man dereita cara a. Rodeado de saúco negro, o barrio queda a man esquerda do Camiño.Uns 650 metros despois entramos xa en, que nos acollerá durante a próxima semana. Nesta provincia a sinalización oficial é máis escasa e deberemos atender sobre todo ás frechas, que nalgúns puntos tamén brillan pola súa ausencia. Atravesamos pronto o apontoadoe continuamos até o tremendo viaduto da A-8. Tras el tomamos o camiño que descende á nosa dereita. Nada máis cruzar oviramos á esquerda paira entrar en, localidade do municipio de Castro Urdiales.Visitamos o núcleo principal, (arriba na estrada atópase o albergue de peregrinos "o teu camiño") e finalmente subimos por unhas escaleiras até a, á altura do p.k 138. Neste punto hai que escoller entre continuar pola beiravía da N-634 até, onde é posible coller una senda que nos achegará até Castro Urdiales, ou tomar oque se dirixe pola CA-523 cara a. A opción pola N-634 é moito máis curta, 10 quilómetros até o albergue de Castro Urdiales fronte aos 17,2 quilómetros do trazado oficial, que describimos na guía.Subimos por a, que salva o, e a escasos metros deixamos o asfalto pola dereita paira achegarnos até as primeiras casas de. O itinerario pasa xunto a ae retoma a estrada tras unha casa alaranxada.Dispomos dun par de bares, o segundo deles, tras a marquesiña, pecha os luns. Antes de abandonar a poboación volvemos deixar a estrada pola dereita e baixamos até o río, onde una pista recondúcenos até a, que seguimos á dereita, en ascenso. Liquidada a primeira curva internámonos por unque nace na beiravía esquerda. Aforra un treito de estrada á conta de castigarnos con unha. Fatigados, regresamos á estrada até coroar oDesde o alto baixamos pola estrada, que segue levemente á dereita, cara a o. Territorio dos prerromanos Autrigones e que, como gran parte de toda esta cornixa cantábrica, pasou de man en man polos reinos de Asturias, Navarra e Castela. Deixamos o asfalto dous quilómetros despois paira coller a. Á nosa esquerda, á beira de o, se esparceen múltiples barrios. Integrado no municipio de Castro Urdiales, á parte da súa prezada torre de mediados do século XV, merece destacar que neste termo atopouse un miliario romano do século I da vía que enlazaba Castro Urdiales () coa palentina Herrera de Pisuerga (). Despois dunha área de descanso pasamos xunto a ae máis adiante por oA panorámica á nosa esquerda detense en oe a, espida e carcomida pola canteira. A Vía Verde continúa até a entrada de, onde viramos a man esquerda paira subir até a CA-250 e a. Ao pé da estrada hai un par de bares e una panadaría.Cruzamos a estrada e continuamos arrimados ao templo por unha rúa paralela. Esta salgue brevemente á CA-522 paira enlazar cunha pista pavimentada que circula a escasa distancia da A-8. Hai que prestar atención porque nunha das bifurcaciones desviámonos á esquerda até cruzar o. O itinerario sobe posteriormente a, lugar ondede Luciano Huidobro citan que xa houbo un importante hospital de peregrinos en 1714. Seguimos a estrada pola dereita até a– aquí tamén hai un bar – e tras bordear a ábsida continuamos á dereita atendendo a un sinal oficial.Posteriormente entramos en oe tras cruzar de novo o curso de auga viramos 90 graos á esquerda atravesando o resto da urbanización, que foron cambiando a fisionomía de todas estas poboacións. Chegamos a unha estrada de máis entidade, a CA-520, e seguímola pola dereita até a entrada de. Despois de pasar baixo a A-8 veñen varias rotondas e tomamos cale Paraíso até unha gasolineira, tras a cal viramos á esquerda en. Hai que cruzar oe continuar recto polo paseo Ocharan Mazas, en ningún caso seguir a canle.O paseo desemboca noutro paralelo á praia, onde seguiremos as marcas de cor laranxa. Sen perda avanzamos de fronte até o, xunto á postal marítima formada pola formidable, con aires de catedral e o expoñente gótico máis importante de Cantabria; oonde se aloxa o faro e a, cimentada sobre a roca e ligada ao castelo por a, gótico dun só arco.O albergue atópase a uns vinte minutos. Desde o porto hai que virar á esquerda paira coller a rúa Santander e continuar de fronte por Silvestre Ochoa, que nos levará até a praza de touros. Na rúa Subida a Campijo, xunto ao coso, atópase o