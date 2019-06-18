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Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
Despedimos o País Vasco e ola Cantabria a través de Castro Urdiales
Información sobre a etapa 10: Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
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O itinerario
- Km 0. Pobeña(Albergue en tempada. Apartamentos Rurais. Bar)
Retornamos até as escaleiras que deixamos onte á entrada de Pobeña. Preto de cen chanzos, ou máis, soben até o percorrido de o antigo ferrocarril mineiro, hoxe paseo de Itsaslur e Camiño de Santiago, que conducía o ferro até o cargadero situado na Area e que posteriormente partía cara a Europa, principalmente a Gran Bretaña. Os días nebulosos aínda poden recrear a atmosfera de tal actividade e achegar de novo os ecos do esforzo e o renxer de vagóns. A preto de madeira protéxenos do cantil e, sobre nós, helechos, aliagas e eucaliptos dispersos tapizan A Barra. Una bifurcación temperá envía aos bicigrinos cara á esquerda (debido a un tramo de escaleiras posterior) e aos camiñantes pola dereita. Ao chegar a un merendero, a liña de costa se esparce e podemos atisbar xa a vila de Castro Urdiales. Despois pasaremos xunto a varios paneis informativos sobre a extracción de algas e a xeoloxía do lugar.Pasamos un aparcadoiro e chegamos a unha pista que seguimos a man dereita cara a O Hoyo. Rodeado de saúco negro, o barrio queda a man esquerda do Camiño (Km 3,3) .Uns 650 metros despois entramos xa en Cantabria, que nos acollerá durante a próxima semana. Nesta provincia a sinalización oficial é máis escasa e deberemos atender sobre todo ás frechas, que nalgúns puntos tamén brillan pola súa ausencia. Atravesamos pronto o apontoado túnel do Piquillo e continuamos até o tremendo viaduto da A-8. Tras el tomamos o camiño que descende á nosa dereita. Nada máis cruzar o río Sabiote viramos á esquerda paira entrar en Ontón, localidade do municipio de Castro Urdiales.
- Km 6,1. Ontón(Albergue de peregrinos)
Visitamos o núcleo principal, (arriba na estrada atópase o albergue de peregrinos "o teu camiño") e finalmente subimos por unhas escaleiras até a N-634, á altura do p.k 138. Neste punto hai que escoller entre continuar pola beiravía da N-634 até Saltacaballo e Mioño, onde é posible coller una senda que nos achegará até Castro Urdiales, ou tomar o Camiño de Santiago oficial que se dirixe pola CA-523 cara a Baltezana e Otañes. A opción pola N-634 é moito máis curta, 10 quilómetros até o albergue de Castro Urdiales fronte aos 17,2 quilómetros do trazado oficial, que describimos na guía.Subimos por a CA-523, que salva o río Sabiote, e a escasos metros deixamos o asfalto pola dereita paira achegarnos até as primeiras casas de Baltezana. O itinerario pasa xunto a a urbanización O Manzanal e retoma a estrada tras unha casa alaranxada.
- Km 7,5. Baltezana(Bares)
Dispomos dun par de bares, o segundo deles, tras a marquesiña, pecha os luns. Antes de abandonar a poboación volvemos deixar a estrada pola dereita e baixamos até o río, onde una pista recondúcenos até a CA-523, que seguimos á dereita, en ascenso. Liquidada a primeira curva internámonos por un camiño entre eucaliptos que nace na beiravía esquerda. Aforra un treito de estrada á conta de castigarnos con unha rampla considerable. Recoméndase aos bicigrinos que continúen pola estrada!. Fatigados, regresamos á estrada até coroar o porto da Helguera.
- Km 10. Alto da Helguera
Desde o alto baixamos pola estrada, que segue levemente á dereita, cara a o val de Otañes ou do río Mioño. Territorio dos prerromanos Autrigones e que, como gran parte de toda esta cornixa cantábrica, pasou de man en man polos reinos de Asturias, Navarra e Castela. Deixamos o asfalto dous quilómetros despois paira coller a Vía Verde de Castro-Traslaviña (Km 11,8). Á nosa esquerda, á beira de o río Mioño, se esparce Otañes en múltiples barrios. Integrado no municipio de Castro Urdiales, á parte da súa prezada torre de mediados do século XV, merece destacar que neste termo atopouse un miliario romano do século I da vía que enlazaba Castro Urdiales (Flaviobriga) coa palentina Herrera de Pisuerga (Pisoraca). Despois dunha área de descanso pasamos xunto a a estación de Otañes e máis adiante por o barrio dos Currais.
- Km 13,8. Barrio de Los Corrales
A panorámica á nosa esquerda detense en o pico A Cruz e a pena calcaria de Santullán, espida e carcomida pola canteira. A Vía Verde continúa até a entrada de Santullán, onde viramos a man esquerda paira subir até a CA-250 e a igrexa de San Julián. Ao pé da estrada hai un par de bares e una panadaría.
- Km 15,4. Santullán(Bares, panadaría, albergue de peregrinos)
Cruzamos a estrada e continuamos arrimados ao templo por unha rúa paralela. Esta salgue brevemente á CA-522 paira enlazar cunha pista pavimentada que circula a escasa distancia da A-8. Hai que prestar atención porque nunha das bifurcaciones desviámonos á esquerda até cruzar o río Suma . O itinerario sobe posteriormente a Sámano, lugar onde As Peregrinacións Xacobeas de Luciano Huidobro citan que xa houbo un importante hospital de peregrinos en 1714. Seguimos a estrada pola dereita até a igrexa de San Nicolás – aquí tamén hai un bar – e tras bordear a ábsida continuamos á dereita atendendo a un sinal oficial.
- Km 17,5. Sámano(Bar)
Posteriormente entramos en o barrio de Llantada e tras cruzar de novo o curso de auga viramos 90 graos á esquerda atravesando o resto da urbanización, que foron cambiando a fisionomía de todas estas poboacións. Chegamos a unha estrada de máis entidade, a CA-520, e seguímola pola dereita até a entrada de Castro Urdiales. Despois de pasar baixo a A-8 veñen varias rotondas e tomamos cale Paraíso até unha gasolineira, tras a cal viramos á esquerda en dirección ao Centro Urbano e a Praia. Aquí escasea a sinalización!. Hai que cruzar o río Brazomar e continuar recto polo paseo Ocharan Mazas, en ningún caso seguir a canle.O paseo desemboca noutro paralelo á praia, onde seguiremos as marcas de cor laranxa. Sen perda avanzamos de fronte até o porto deportivo e pesqueiro, xunto á postal marítima formada pola formidable igrexa de Santa María da Asunción, con aires de catedral e o expoñente gótico máis importante de Cantabria; o castelo medieval onde se aloxa o faro e a ermida de Santa Ana, cimentada sobre a roca e ligada ao castelo por a ponte Vella, gótico dun só arco.
- Km 22. Castro Urdiales – Centro(Todos os servizos)
O albergue atópase a uns vinte minutos. Desde o porto hai que virar á esquerda paira coller a rúa Santander e continuar de fronte por Silvestre Ochoa, que nos levará até a praza de touros. Na rúa Subida a Campijo, xunto ao coso, atópase o albergue de peregrinos (Km 23,5) .
- Km 23,5. Castro Urdiales – Albergue
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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