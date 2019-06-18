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Portugaletetik Pobeñarako etapa
Itsasoko ikusmena da oparirik onena, Muskizko La Arena hondartzarekin
Etapari buruzko informazioa 9: Portugaletetik Pobeñarako etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Portugalete (zerbitzu guztiak)
Portugaletek amaiera eman dio azken egunetako hiri munduari. Egoera horrek kostaldea berriro ikusteko gogoa areagotzen du, baina oraindik 11 kilometro itxaron beharko ditugu hondartza berriro zapaltzeko. Erromesen aterpetxetik Casilda Iturrizar kaletik irtengo gara. Aurrera jarraitu Karlos vii.a kaletik, metroaren ahoa dagoen lekutik, eta galtzadarik gabe, bidegorriraino jaitsi (bidegorria). Bederatzigarren etapa honetako protagonista ia esklusiboa da. Gainetik bide-korapilo bat eta A-8 errepidea igaro bezain laster, gezi horiek Ortuellan sartzen den beste trazadura bat adierazten dute. Gidan, bidegorritik doan trazadura ikusiko dugu, egurrezko zutoin ofizialak "La Arena 10 km" (2. km) adierazten duena. Ibilbidea lasaia da, baina oso monotonoa. Askaldegi bat pasa, eta aurrerago, bidegorriko 8. kilometroaren ondoren, Ortuellako Nocedal auzoaren ondoan.
- 4,3 km. Gauekoa
Ibilaldian, Serantes mendiak, 450 metroko altueran dagoen basaranondoz betetako leku bati erreferentzia egiten dion toponimoak, pantaila egiten du itsasoaren eta Bilboko portuaren aurrean. Gailurrean, XVIII. mendearen hasierako gotorleku abandonatu batek eta telekomunikazio-dorre batek antzinako meatze-paisaia ikusten dute. Izan ere, Bizkaiko burdin erauzketarako gune garrantzitsuena izan zen. Ondare geologikoa eta gizatiarra. Ondoren, Gallartan sartuko gara, Abanto eta Zierbenako hiriburua dagoen auzoan.
- 5,5 km. Gallarta
Campo Diego inguruan meatzaritzari buruzko museo bat dago. Gallartatik irtenda, bidegorriak Montañoko gailur piramidalean utziko du bere ikuspegia, 320 metroko altitudean. Done Jakueren ibilbidea A-8aren azpitik pasatzen da eta bide gorritik ateratzen da tarte batean. Errekuperatu berriro, eta bidegorriko 3. kilometroan askaldegi bat pasatuko dugu (8,1 km). Eskuinean, Kardeo hiriguneko baratzeak daude. Somorrostroko haran horretatik jaitsiz, Arenako hondartzara iritsiko gara, Barbadun ibaiaren bokaletik Lucero peñara.
- 11,1 km. La Arena (tabernak. Denda. Kutxazaina)
Atzera, ia iragan urrunean, itsasoa ikusi genuen azken aldiaren oroitzapena geratzen da. Zierbena eta Muskizko udalerriek partekatzen dute hondartza. Pobeñara iristeko, ezkerretara jarraitu behar da, askaldegi bat eta hondartzako zati bat zeharkatuz, Barbadun ibaiaren gaineko zubira iristeko. Alde batera utziko dugu Sorospeneko Ama Birjinaren ermita, debozio berezikoa eta Pobeñako zaindaria, Muskizko lekua. Aparkalekuan, Done Jakue bideak eskuineko eskaileretarantz jarraitzen du. Aterpetxera joateko, herrirantz jarraitu behar da. Probintziako azkena da, eta Bizkaiko Ospitaletegi Boluntarioen Elkarteak kudeatzen du. Lan handia egiten duzue!
- 12,3 km. Pobeña (Denboraldiko aterpetxea. Landa apartamentuak. Taberna)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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