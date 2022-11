Etapa de Portugalete a Pobeña

O itinerario

Km 0. Portugalete (Todos os servizos)

Km 4,3. Nocedal

Km 5,5. Gallarta

Km 11,1. A Area (Bares. Tenda. Caixeiro)

Km 12,3. Pobeña (Albergue en tempada. Apartamentos Rurais. Bar)

Portugalete pon fin ao mundo urbano das últimas xornadas. Situación que non fai máis que incrementar as ganas por divisar de novo a costa, aínda que aínda teremos que esperar 11 quilómetros paira pisar de novo a praia. Desde o albergue de peregrinos saímos de fronte pola rúa Casilda Iturrizar. Continuamos de fronte pola rúa Carlos VII, onde se sitúa a boca de metro, e sen perda baixamos até o. Esta vía protagoniza case en exclusiva esta novena etapa. Nada máis salvar por encima un nó viario e a A-8, unhas frechas amarelas sinalan un trazado alternativo que entra en Ortuella. Na guía seguimos o trazado que vai polo carril bici, sinalado polo poste oficial de madeira coa indicación "Durante a marcha, o, topónimo que fai referencia a un lugar poboado de endrinos, a 450 metros de altura, fai de pantalla fronte ao mar e o porto de Bilbao. Na cima, un forte abandonado de principios do XVIII e una torre de telecomunicacións otean a antiga paisaxe mineira, non en balde atopámonos no que foi a zona de extracción de ferro máis importante de Bizkaia. Un legado xeolóxico e tamén humano. Despois entraremos en, o barrio que ostenta a capital do municipio de. Saíndo de Gallarta o bidegorri depositará a súa vista no cume piramidal do, cunha altitude de 320 metros. O itinerario xacobeo pasa por baixo a A-8 e se desliga do carril bici durante un treito. Volve recuperalo e no quilómetro 3 do bidegorri pasamos un merendero. Á dereita sucédense unhas hortas do. En suave descenso por estechegamos até a, entre a desembocadura do Barbadun e Pena Lucero.Atrás, case nun pasado remoto, queda o recordo da última vez que vimos o mar.. Paira chegar até Pobeña hai que seguir á esquerda, atravesando un merendero e un tramo de praia paira chegar á ponte sobre o. Deixamos ao carón a, de especial devoción e patroa de, lugar de Muskiz. No aparcadoiro, o Camiño de Santiago continúa cara ás escaleiras da dereita. Paira ir cara ao albergue hai que seguir de fronte cara á poboación. É o último da provincia, tamén xestionado pola