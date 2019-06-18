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Etapa de Portugalete a Pobeña
A vista ao mar é o mellor agasallo, coa praia da Arena en Muskiz
Información sobre a etapa 9: Etapa de Portugalete a Pobeña
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O itinerario
- Km 0. Portugalete (Todos os servizos)
Portugalete pon fin ao mundo urbano das últimas xornadas. Situación que non fai máis que incrementar as ganas por divisar de novo a costa, aínda que aínda teremos que esperar 11 quilómetros paira pisar de novo a praia. Desde o albergue de peregrinos saímos de fronte pola rúa Casilda Iturrizar. Continuamos de fronte pola rúa Carlos VII, onde se sitúa a boca de metro, e sen perda baixamos até o carril bici (bidegorri). Esta vía protagoniza case en exclusiva esta novena etapa. Nada máis salvar por encima un nó viario e a A-8, unhas frechas amarelas sinalan un trazado alternativo que entra en Ortuella. Na guía seguimos o trazado que vai polo carril bici, sinalado polo poste oficial de madeira coa indicación "A Area 10 km" (Km 2). A travesía é plácida pero moi monótona. Pasamos un merendero e máis adiante, despois do quilómetro 8 do bidegorri, xunto ao barrio de Nocedal, pertencente a Ortuella .
- Km 4,3. Nocedal
Durante a marcha, o monte Serantes, topónimo que fai referencia a un lugar poboado de endrinos, a 450 metros de altura, fai de pantalla fronte ao mar e o porto de Bilbao. Na cima, un forte abandonado de principios do XVIII e una torre de telecomunicacións otean a antiga paisaxe mineira, non en balde atopámonos no que foi a zona de extracción de ferro máis importante de Bizkaia. Un legado xeolóxico e tamén humano. Despois entraremos en Gallarta, o barrio que ostenta a capital do municipio de Abanto e Zierbena.
- Km 5,5. Gallarta
Na zona de Campo Diego hai un museo dedicado á minería. Saíndo de Gallarta o bidegorri depositará a súa vista no cume piramidal do Montaño, cunha altitude de 320 metros. O itinerario xacobeo pasa por baixo a A-8 e se desliga do carril bici durante un treito. Volve recuperalo e no quilómetro 3 do bidegorri pasamos un merendero (Km 8,1) . Á dereita sucédense unhas hortas do núcleo de Kardeo. En suave descenso por este val de Somorrostro chegamos até a praia da Area, entre a desembocadura do Barbadun e Pena Lucero.
- Km 11,1. A Area (Bares. Tenda. Caixeiro)
Atrás, case nun pasado remoto, queda o recordo da última vez que vimos o mar. A praia é compartida polos municipios de Zierbena e Muskiz. Paira chegar até Pobeña hai que seguir á esquerda, atravesando un merendero e un tramo de praia paira chegar á ponte sobre o río Barbadun. Deixamos ao carón a ermida da nosa Señora do Socorro, de especial devoción e patroa de Pobeña, lugar de Muskiz. No aparcadoiro, o Camiño de Santiago continúa cara ás escaleiras da dereita. Paira ir cara ao albergue hai que seguir de fronte cara á poboación. É o último da provincia, tamén xestionado pola Agrupación de Hospitaleros Voluntarios paira Bizkaia. Facedes una gran labor!.
- Km 12,3. Pobeña (Albergue en tempada. Apartamentos Rurais. Bar)
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