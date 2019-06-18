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Bilbotik Portugaleterako etapa
180 metroko desnibela, Kobetako igoeran eta ermitan gainditu beharrekoa
Etapari buruzko informazioa 8: Bilbotik Portugaleterako etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Bilbo (zerbitzu guztiak)
Bilboko zazpi kale primitiboetako bat da La Tendería, eta ezkerretara jarraitzen dugun Erribera kalean amaitzen da. Hemen dago La Fabrikak estalitako merkatu handia. 120 metrora kalea eskuinetik utziko dugu, Nerbioi edo Ibaizabal itsasadarra San Anton zubitik gurutzatzeko. Udal-armarria ilustratzen du, eta Erdi Aroko zubia ordezkatu zuen, mende askoan itsasadarraren gaineko pasabide bakarra izan zena. Wikipedian hauxe irakur dezakegu: "XV. mendean, zubi honen azpian, delitugileak sartzen ziren", hau da, harri bat kokoteari lotu eta uretara botatzea. Zubiaren ondoren, eskuinera egingo dugu Bilbo Zaharra kaletik, San Frantzisko kalearekin aurrez aurre. Zabalburu plazara atera eta Autonomía kale amaigabea hartuko dugu aurrean 1,3 kilometroz. Norabidea aldatu gabe, Montevideo etorbidearekin lotuko gara (2,7 km). Basurtoko Osasun Zentroaren ondotik pasa, eta laster ezkerretara egingo dugu, Lezeaga kalean gora. Aurrerago, sigi-saga egiten duen oinezkoentzako bidea aprobetxatzen du ibilbideak, Kobetas bidera iritsi arte. Han, hiriaren beste ikuspegi pribilegiatu bat dugu. Kobetas mendiko behatoki natural honetan, Altamira auzoan, erromesen aterpetxea dago.
- 4,4 km. Bilboko erromesen aterpetxea
Bilbobuseko markesinaren ondoan ezkerrera biratuko dugu beste isurialdea bide harritsu batetik jaisteko. Agian, Profusa fabrikaren kea piztuko digu, galdategirako kokea ekoizten duena, eta Las Delicias auzoko bizilagunak ekaitzean ekartzen dituena. Jaistean, ezkerrerantz biratu behar da, bihurgune bat hartzeko. Aurrerago, ataka bat pasa eta errepidera iritsiko zarete. Hor behera egingo dugu. Tunel baten ondoren, Bizkorta estradara iritsiko gara, Basurt-Castrexana errepidearen ondora. Ezkerretara egingo dugu berriro, eta Las Deliciaseko bidegurutzea hartuko dugu. Han, Kadagua ibaia pasatuko dugu Deabruaren zubitik (6,8 km).
Barakaldoko udalerriko Del-Urgozo auzoan sartuko gara, zubia gurutzatu eta 50 bat metrora, Balmasedarako bidea (ahaztutako bidea) edo iparraldeko bidea, gurea, adierazten digun zurezko seinaleak aurkituko ditugu. Bideak gurutzatu ondoren, Santa Agedara doan pista asfaltatutik igotzen gara. Malda handiko bihurgune batzuen ondoren, pista ezkerretik utzi eta Erdi Aroko galtzadan barneratuko gara, Larrazabalgo baso mistoaren azpian. Galtzada horretatik, Errege Bidetik, merkatariak Gaztelara jaisten ziren, Balmasedatik Mena haranetik Burgosera, Europatik iritsitako produktuak eta zereala eta artilea igotzen ziren kontinentera ontziratzeko. Galtzada berriz ere pistara pasatuko da. Orain, Anglirutik eta Cuitu Nigrutik eramanak diruditen arrapalak ditu, eta Santa Agedako ermitaraino iristen dira. Han, iturri bat eta espazio egoki bat daude lehen geldialdia egiteko (7,9 km). Pista asfaltatutik abiatuko gara berriz ere, eta, azkenean, Gurutzeta auzora jaitsiko gara. Hantxe dago ospitalerik ezagunena.
- 11. km. Gurutzeta (Barakaldo) (Zerbitzu guztiak)
Adi, sarrerako biribilgunean ezkerretara desbideratu behar baita La Paz kaletik, futbol zelairantz. Hura inguratu eta Castaños ibaiaren ertzera doan bidegorriraino jaitsiko gara (oinezkoentzako bide zolatua duen bidegorria). Tunel baten ondoren, eskuinera egin, eta Retuertoko Ametzaga kaletik jarraitu. Baracaldeko auzoa ere bada. N-634 azpiko pasabide batetik salbatuko dugu.
- 12,2 km. Retuerto (Barakaldo) (Zerbitzu guztiak)
Jesusen Bihotzaren elizaren atzean, kale estu batetik jarraitzen dugu. Labearen bukaeran eskuinetara jarraitu Euskadi kaletik, autobidearen azpian. Biribilgunean ezkerretara egingo dugu, Kokoxily jatetxearen ondoan, eta Erriberako etorbidea Megapark alderantz lotuko dugu. Merkataritza-parke zabal horren sarreran eskuinetik joango gara, oinezkoentzako eta bizikletentzako errei bati jarraituz. Bide onetik jarraitu merkataritza-gunearen amaieraraino, eta ezkerretara jaitsi, eskailera batzuetatik, Galindo ibaiaren pasealekuraino. Hor, bidearen zutoin bat dago, Sestao eta Portugaleterako distantziak adierazten dituena. Handik 1,3 kilometrora ibaia gurutzatuko dugu, eta korridore metaliko baten artean Aurrará Kooperatiba Elkartearen eraikinekin gainbeheran dagoen eremu batera iritsiko gara. Azken hamarkadetako despopulazioak eragindako paisaia. José Antonio de Agirreren Kale Nagusiko aldapara pasatuko gara, Kuetoko auzo sestaoarrean. Gainera, nahiko gogaikarria da etaparen puntu horretan. Goialdean Kuetoko Osasun Etxearen ondotik pasa eta Sestaoko Udalera iritsiko gara. Udalerriaren toponimoa Seigarrenetik etor daiteke, izen latinotik, erromatarren legioa kokatu zen mendiari bataiatzeko.
- 17,8 km. Sestao (zerbitzu guztiak)
Udaletxearen ondoan eskuinetara tiratuko dugu, Aizpuru kaletik jaitsiz. Sestao eta Portugaleten arteko muga irudimenezko lerroa da ia, eta laster Ibaizabalen bokalerantz joango gara, egitura funanbulista batek itsasadarra zenbait dorreren gainean gurutzatzen baitu. Zubi eseki hori, Portugalete eta Getxo arteko transbordadore-funtzioa duena, 1893an inauguratu zen eta 2006az geroztik Gizateriaren Ondarea da. 160 metroko luzera du eta 60 metrotik gorako altueran dauden lau dorreek eusten diote. Denbora izanez gero, komeni da txartel bat ateratzea ibiltokira bisita egiteko. Itsasadarraren barrualdera eta Bilboko Portuarekin bat egiten duen bokaleraino bista ederrak daude. Santa Maria elizaren parean eskuinetara egingo dugu bisita eta, hura inguratu ondoren, Elizaren Kantoitik jarraituko dugu. Gero, eskuinera biratu Coscojales kaletik, eta, ondoren, Santa Klara kalea hartu, ezkerreko lehena. Casilda Iturrizar kalean amaitzen da. 8. zenbakian aterpetxea dago, uztailean eta abuztuan Ramon Real de Asua eraikineko beheko solairuan.
- 19,7 km. Portugalete (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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