Etapa de Bilbao a Portugalete

L’itinerari

Km 0 . Bilbao (Tots els serveis)

Km 4,4. Alberg de pelegrins de Bilbao

La, que forma part dels set carrers primitives de Bilbao, desemboca en el carrer de la Ribera, que seguim a mà esquerra. Aquí es troba el gran de La.A 120 metres deixem el carrer per la dreta per creuar la de elpel de. Il·lustra l'escut municipal i va substituir al pont medieval que durant molts segles va ser l'únic gual sobre la ria. En la Wikipedia podem llegir que "en el segle XV sota aquest pont empozaban als delinqüents", que no era altra que lligar-los una pedra al cogote i llançar-la a l'aigua. Rere el pont girem a la dreta pel carrer Bilbao la Vella, que connecta de front amb el carrer San Francisco. Sortim a la plaça Zabalburu i prenem de front l'interminable carrer Autonomia durant 1,3 quilòmetres. Sense variar l'adreça enllaçarem amb l'avinguda Montevideo.Passem al costat del Centre de Salut de Basurto i aviat girem a l'esquerra per pujar un bon tros pel carrer Lezeaga. L'itinerari aprofita més endavant una senda per als vianants que zigzagueja fins arribar al Camí Kobetas, on tenim una altra vista privilegiada de la ciutat. En aquest mirador natural de la muntanya Kobetas, on penja el de, es troba l' deAl costat de la marquesina del Bilbobus girem a mà esquerra per descendir l'altre vessant per un camí pedregós. Potser ens alerta el fum de la, de producció de coc per fosa, que porta en escac als veïns del barri de les Delícies. Durant la baixada cal parar esment a un gir cap a l'esquerra per prendre una corba. Més endavant passem un portell i continuem fins la carretera, per la que descendim. Rere un túnel arribem a l'Estrada Bizkorta, al costat de la carretera Basurto-Castrexana. Reprenem la marxa cap a l'esquerra i agafem l'encreuament a les Delícies, on passem elper el de el

Entrem en el barri de les Delícies -Urgozo , del municipi de Barakaldo, uns 50 metres després de creuar el pont ens trobem amb una senyalització de fusta que ens indica camí a Balmaseda (camí oblidat) o cap al camí del nord, el nostre. Una vegada creuades les vies pugem per la pista asfaltada que es dirigeix a Santa Águeda. Rere diverses corbes de gran inclinació deixem la pista per l'esquerra i ens internem en la calçada medieval sota el bosc mixt de Larrazabal . Per aquesta calçada, que va ser Camí ral, els comerciants baixaven a Castella, via Balmaseda per la vall de Mena fins Burgos, els productes arribats des d'Europa i pujaven el cereal i la llana per embarcar-los al continent. La calçada fa pas una altra vegada a la pista, que exhibeix ara unes rampes que semblen traslladades des de l'Angliru i el Cuitu Nigru i que arriben fins la ermita de Santa Águeda , on hi ha una font i un espai idoni per fer la primera parada ( Km 7,9 ) . Reprenem la jornada per la pista asfaltada que acaba descendint a el barri baracaldés de Encreuaments , on sobresurt el seu emblemàtic hospital .

Km 11 . Creus ( Barakaldo ) (Tots els serveis)

Km 12,2 . Retuerto ( Barakaldo ) (Tots els serveis)

Km 17,8 . Sestao (Tots els serveis)

Km 19,7 . Portugalete (Tots els serveis)

Atenció, perquè en la rotonda d'entrada cal desviar a mà esquerra pel carrer de La Paz, en direcció al camp de futbol. Voregem aquest i baixem fins el(carril bici amb senda pavimentada per vianants) que va a la vora del. Rere un túnel girem a la dreta per seguir pel carrer Ametzaga de, també barri baracaldés. Salvem la N-634 per un pas inferior.Rere la de elseguim per un carrer estret. Al final del carreró continuem a la dreta pel carrer Euskadi, sota l'autopista. En la rotonda seguim a mà esquerra al costat del restaurant Kokoxily i enfilem l'avinguda de la Ribera en direcció al. A l'entrada d'aquest extens parc comercial anem per la dreta seguint un carril per als vianants i per bicis. Ho seguim durant un bon tros fins el final del complex comercial i baixem a mà esquerra per unes escales fins el passeig del, on hi ha un pal del Camí indicant les distàncies a Sestao i Portugalete. Sobre 1,3 quilòmetres després creuem el riu i entre un corredor metàl·lic arribem a una zona decadent amb els edificis de la. Un paisatge motivat per la despoblació soferta en les últimes dècades. Passem a la costa de la Gran Via de José Antonio d'Agirre, en el de. Per cert, bastant molesta en aquest punt de l'etapa. En l'alt passem al costat del Centre de Salut de Kueto i arribem fins el de. El topònim del municipi pot provenir de, nom llatí amb el que va batejar la legió romana a la muntanya on s'assentava.Al costat de la Casa Consistorial tirem a la dreta (ull perquè la placa metàl·lica que senyalitza passa desapercebuda), baixant pel carrer d'Aizpuru. La frontera entre Sestao iés gairebé una línia imaginària i aviat anem passejant cap a la desembocadura del Nervión, on una estructura funambulista creua la ria sobre diverses torres. Aquest, amb la funció de transbordador entre Portugalete i Getxo, va ser inaugurat en 1893 i ésde de la. Cobreix 160 metres de longitud i està secundat per quatre torres que s'eleven a més de 60 metres d'altura. Disposant de temps és recomanable treure un bitllet per fer la visita per la passarel·la. Les vistes cap a l'interior de ria i de la desembocadura amb el port de Bilbao són grandioses.A l'altura de l' deens desviem a la dreta per visitar-la i rere envoltar-la continuem pel Cantó de l'Església. Després podem girar a la dreta pel carrer de Coscojales i després agafar el carrer Sant Clar, la primera de l'esquerra. Desemboca en el carrer Casilda Iturrizar. En el número 8 es troba l'alberg, que s'habilita en els mesos de juliol i agost en la planta baixa de l'edifici Ramón Real d'Asúa.