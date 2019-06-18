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Etapa de Bilbao a Portugalete
Desnivel de 180 metros a superar na subida a Kobetas e a ermida
Información sobre a etapa 8: Etapa de Bilbao a Portugalete
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O itinerario
- Km 0. Bilbao (Todos os servizos)
Tenderíaa, que forma parte das sete rúas primitivas de Bilbao, desemboca na rúa da Ribeira, que seguimos a man esquerda. Aquí atópase o gran mercado cuberto da Ribeira.A 120 metros deixamos a rúa pola dereita paira cruzar a ría do Nervión ou Ibaizabal pola ponte de San Antón. Ilustra o escudo municipal e substituíu á ponte medieval que durante moitos séculos foi o único vao sobre a ría. Na Wikipedia podemos ler que "no século XV baixo esta ponte empozaban aos delincuentes", que non era outra que atarlles una pedra ao cocote e arroxala á auga. Tras a ponte viramos á dereita pola rúa Bilbao a Vella, que conecta de fronte coa rúa San Francisco. Saímos á praza Zabalburu e tomamos de fronte a interminable cale Autonomía durante 1,3 quilómetros. Sen variar a dirección enlazaremos coa avenida Montevideo (Km 2,7) .Pasamos xunto ao Centro de Saúde de Basurto e pronto viramos á esquerda paira subir un bo treito pola rúa Lezeaga. O itinerario aproveita máis adiante una senda peonil que zigzaguea até chegar ao Camiño Kobetas, onde temos outra vista privilexiada da cidade. Neste miradoiro natural do monte Kobetas, onde pende o barrio de Altamira, atópase o albergue de peregrinos.
- Km 4,4. Albergue de peregrinos de Bilbao
Xunto á marquesiña do Bilbobus viramos a man esquerda paira descender a outra vertente por un camiño pedregoso. Quizais nos alerte o fume de a fábrica Profusa, de produción de coque paira fundición, que trae en xaque aos veciños do barrio das Delicias. Durante a baixada hai que prestar atención a un xiro cara á esquerda paira tomar una curva. Máis adiante pasamos un portillo e continuamos até a estrada, pola que descendemos. Tras un túnel chegamos á Estrada Bizkorta, xunto á estrada Basurto-Castrexana. Retomamos a marcha cara á esquerda e collemos o cruzamento ás Delicias, onde pasamos o río Kadagua por a ponte do Diaño (Km 6,8) .
Entramos en o barrio das Delicias-Urgozo, do municipio de Barakaldo, uns 50 metros despois de cruzar a ponte atopámonos cunha sinalización de madeira que nos indica camiño a Balmaseda (camiño esquecido) ou cara ao camiño do norte, o noso. Una vez cruzadas as vías subimos pola pista asfaltada que se dirixe a Santa Águeda. Tras varias curvas de gran inclinación deixamos a pista pola esquerda e internámonos na calzada medieval baixo o bosque mixto de Larrazabal. Por esta calzada, que foi Camiño Real, os comerciantes baixaban a Castela, vía Balmaseda polo val de Mena até Burgos, os produtos chegados desde Europa e subían o cereal e a la paira embarcalos ao continente. A calzada dá paso outra vez á pista, que exhibe agora unhas ramplas que parecen trasladadas desde o Angliru e o Cuitu Nigru e que chegan até a ermida de Santa Águeda, onde hai una fonte e un espazo idóneo paira facer a primeira parada (Km 7,9) . Retomamos a xornada pola pista asfaltada que termina descendendo a o barrio baracaldés de Cruces, onde sobresae o seu emblemático hospital.
- Km 11. Cruces (Barakaldo) (Todos os servizos)
Atención, porque na rotonda de entrada hai que desviar a man esquerda pola rúa da Paz, en dirección ao campo de fútbol. Bordeamos este e baixamos até o bidegorri (carril bici con senda pavimentada paira peóns) que vai á beira do río Castaños). Tras un túnel viramos á dereita paira seguir pola rúa Ametzaga de Retuerto , tamén barrio baracaldés. Salvamos a N-634 por un paso inferior.
- Km 12,2. Retuerto (Barakaldo) (Todos os servizos)
Tras a parroquia do Sacro Corazón seguimos por unha rúa estreita. Ao final da calleja continuamos á dereita pola rúa Euskadi, baixo a autoestrada. Na rotonda seguimos a man esquerda xunto ao restaurante Kokoxily e enfilamos a avenida da Ribeira en dirección ao Megapark. Á entrada deste extenso parque comercial imos pola dereita seguindo un carril peonil e paira bicis. Seguímolo durante un bo treito até o final do complexo comercial e baixamos a man esquerda por unhas escaleiras até o paseo do río Galindo, onde hai un poste do Camiño indicando as distancias a Sestao e Portugalete. Sobre 1,3 quilómetros despois cruzamos o río e entre un corredor metálico chegamos a unha zona decadente cos edificios da Sociedade Cooperativa Aurrerá. Unha paisaxe motivada polo despoboamento sufrido nas últimas décadas. Pasamos á costa da Gran Vía de José Antonio de Agirre, no barrio sestaoarra de Kueto. Por certo, bastante molesta neste punto da etapa. No alto pasamos xunto ao Centro de Saúde de Kueto e chegamos até o Concello de Sestao. O topónimo do municipio pode provir de Sexto, nome latino co que bautizou a lexión romana ao monte onde se asentaba.
- Km 17,8. Sestao (Todos os servizos)
Xunto á Casa Consistorial tiramos á dereita (ollo porque a placa metálica que sinaliza pasa desapercibida), baixando pola rúa de Aizpuru. A fronteira entre Sestao e Portugalete é case una liña imaxinaria e pronto imos paseando cara á desembocadura do Nervión, onde una estrutura funambulista cruza a ría sobre varias torres. Esta ponte colgante, coa función de transbordador entre Portugalete e Getxo, foi inaugurado en 1893 e é desde 2006 Patrimonio da Humanidade. Cobre 160 metros de lonxitude e está apoiado por catro torres que se elevan a máis de 60 metros de altura. Dispondo de tempo é recomendable sacar un billete paira realizar a visita pola pasarela. As vistas cara ao interior de ría e da desembocadura co porto de Bilbao son grandiosas.Á altura da igrexa de Santa María desviámonos á dereita paira visitala e tras rodeala continuamos polo Cantón da Igrexa. Logo podemos virar á dereita pola rúa de Coscojales e despois coller a rúa Santa Clara, a primeira da esquerda. Desemboca na rúa Casilda Iturrizar. No número 8 atópase o albergue, que se habilita nos meses de xullo e agosto na planta baixa do edificio Ramón Real de Asúa.
- Km 19,7. Portugalete (Todos os servizos)
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