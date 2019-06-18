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Lezamatik Bilbora
Bilbo erromesaren zain dago 320 metroko desnibela gainditu ondoren
Etapari buruzko informazioa 7: Lezamatik Bilbora
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Ibilbidea
- 0 km. Lezama (zerbitzu guztiak)
Lezama sartzen garen gisan utziko dugu, BI-637 errepidearen ondoan. Loiuko hurrengo aireportuko hegazkinen azpian, Aretxalde bezalako auzoetatik igaroko gara. Bertan, Santa Maria eliza dago, XVI. mendeko gotikoa. Elizateko mahaia du barruan, herriko antzinako komunitateak biltzen ziren lekua. Era berean, Lezamako dorrerako bidea hartu, eta Kristo Santuaren santutxo barrokoaren ondoren, La Cruz auzora pasa. Hiri handia gertu dagoenez, paisaia bat marrazten hasi da, Zamudiora hurbiltzen gaituzten industrialdeak, gasolindegiak eta markesinak nahastuz. San Martin elizaren parean, Arteaga auzoan, ibilbideak 90 gradu egiten ditu ezkerretara. Elizaren atzean Malpikako markesen dorrea dago. Bertan, informazio-panelen irakurketari erreparatuko diogu, besteak beste, Erdi Aroan kontsumitzen ziren elikagaiak deskribatzen baitituzte.
- 3. km. Zamudio (Zerbitzu guztiak)
Bira egin ondoren, Pinoa industrialderaino iritsiko gara. Industrialde hori maldan zeharkatuko dugu, eta, ondoren, Txorierriko korridorera eramango gaituen bide bat hartuko dugu, noranzko bakoitzean hiru erreiko bide bat, N-637 errepidean, Bilbo Handiaren iparraldea eta ekialdea (4,3 km) inguratzen dituena. Zubi batetik pasa eta eskuinetara egingo dugu, laster hostogalkorren arteko bide eder bat hartzeko, mendira igotzen jarraitzen duena. Ondoren, San Antolin auzo sakabanatua zeharkatzen duen pista zolatu batekin lotzen da. Amairu Aretxeta jatetxearen ondotik pasatuko gara. Behatoki batek Zamudioko, Derioko eta Erandioko Parke Teknologikoa zelaien atzean ikusteko aukera ematen du. Done Jakue Bidea BI-3732 (6,7 km) errepidera iristen da jarraian. Ezkerretik 60 metro jarraitu eta Zamudiotarren galtzadaren gaineko azken metroak hartzen dituen bidea gurutzatzen da, Bermeotik datorren bide zaharra. Horrela, Avril mendia koroatuko dugu, Iturritxualde ere deitzen dena (gailur erreala Bidetik pixka bat gorago dago, 382 metroko altueran). Parke batek eta aisialdirako gune batek aukera ematen dute ikusteko atseden hartzeko eta indarrak berreskuratzeko, hirian sartu aurretik.
- 7,3 km. Avril mendia (josteta eremua)
Jesusen Bihotzaren egoitzaren ondoren, Bilboko beste ikuspegi bat hartu eta BI-631 errepidearen (8,8 km) gaineko oinezkoentzako zubi bat zeharkatuko dugu. Begoña auzoa zeharkatuko dugu Atxetako Bidea, Arabella Taldea eta Zabalbide kaleetatik, Begoñako Ama Birjinaren basilikara iritsi baino lehen. XVI. mendeko obra da, Bizkaiko zaindariaren ermita zahar baten gainean egina. Irudiaren erreplika bat 1949an egin zen probintzia osoan, eta jatorrizko neurria Bilbon barrena ibili da, hondamendiak, epidemiak eta ekintza liturgikoak direla eta (10. km). Aurrez aurre jaitsiko gara Andra Mari kaleko sarrera nagusitik, azuleju horiz eta urdinez seinalatua, eta hiri-ibilbidean aurkituko dugun bieiraren marrazkia, Mallonako zeharbidera, galtzadatik eskailerak saihestuz. 5. zenbakiaren aurrean Bizkaiko Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteak du egoitza. Mallonako galtzadak Miguel de Unamuno plazan amaitzen dira. Gurutzearen eta Dendaren kaleetatik irtengo gara aurrez aurre, eta, alde batean, Santiagoko katedral gotikoa. Haren lanak XIV. mendean hasi ziren, eliza zaharrean, eta beste bi mendez luzatu ziren.
- 11,2 km. Bilbo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak