Etapa de Lezama a Bilbao

L’itinerari

Km 0 . Lezama (Tots els serveis)

Km 3 . Zamudio (Tots els serveis)

Km 7,3 . Muntanya Avril (Àrea recreativa)

Km 11,2 . Bilbao (Tots els serveis)

Anem deixant Lezama de la mateixa guisa que entrem, al costat de la BI-637. Sota els avions del pròxim aeroport de Loiu passem pels diferents barris de la localitat, com, on està l' de, gòtica del segle XVI que conserva en el seu interior la mesa de l'anteiglesia on es reunien les antigues comunitats del municipi. Passem també el desviament a la dei rere l' de elpassem alLa. La presència pròxima de la gran urbs comença a dibuixar un paisatge on es barregen polígons, gasolineres i marquesines que ens acosten fins. A l'altura de l' de, en el del'itinerari gira 90 graus a l'esquerra. Just darrere de l'església es troba la de els de, on podem detenir-nos en la lectura dels panells informatius, que entre altres coses descriuen els aliments que es consumien durant l'edat mitjana.Després del gir ens acostem fins el, que travessem en arracada per prendre posteriorment un camí que ens porta sobre el de el, un vial de tres carrils per sentit sobre un tram de la N-637 que envolta la parteix nord i est del Gran Bilbao. Ho creuem per un pont i girem a la dreta per prendre en breu un bell camí entre caducifolis que continua l'ascens a la muntanya. Després enllaça amb una pista pavimentada que recorre el de. Passem al costat delon un mirador permet veure rere els prats el Parc Tecnològic de Zamudio, Derio i Erandio. El camí de Sant Jaume arriba seguidament a la carretera BI-3732.Se segueix 60 metres per l'esquerra i es creua per agafar un camí que cobreix els últims metres d'ascens sobre la de els, un antic camí ral procedent de Bermeo. Coronem així la, també anomenat Iturritxualde (el cim real queda lleugerament per sobre del Camí, a 382 metres d'altitud). Unpermeten un descans visual i recuperar forces abans d'internar-nos en la ciutat.Rere la residència del Sagrat Cor de Jesús obtenim una altra panoràmica de Bilbao i creuem unsobre la BI-631. Recorrem el depels carrers Camí d'Atxeta, Grup Arabella i Zabalbide abans d'arribar a la de la de, obra del segle XVI sobre una antiga ermita que acull a la patrona de Bizkaia. Una rèplica de la imatge va peregrinar per tota la província en 1949 i la talla original ha passejat per Bilbao amb motiu de catàstrofes, epidèmies i actes litúrgics.Baixem de front des de l'entrada principal pel carrer Andra Mari, senyalitzada amb taulells grocs i blaus i el dibuix de la petxina de pelegrí que trobarem en l'itinerari urbà, fins les Travessia de Mallona, on és millor evitar les escales per la calçada. Enfront del número 5 té lala de de el de de. Les calçades de Mallona desemboquen en la concorreguda plaça Miguel d'Unamuno. Sortim de front pels carrers de la Creu i Tendiria i a un costat s'aixeca la de. Les seves obres van començar en el segueixo XIV en el lloc de la vella església i es van prologar durant dos segles més.