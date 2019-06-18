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Etapa de Lezama a Bilbao
Bilbao espera el pelegrí després de superar el desnivell de 320 metres
Informació sobre l’etapa 7: Etapa de Lezama a Bilbao
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L’itinerari
- Km 0 . Lezama (Tots els serveis)
Anem deixant Lezama de la mateixa guisa que entrem, al costat de la BI-637. Sota els avions del pròxim aeroport de Loiu passem pels diferents barris de la localitat, com Aretxalde , on està l'església de Santa María , gòtica del segle XVI que conserva en el seu interior la mesa de l'anteiglesia on es reunien les antigues comunitats del municipi. Passem també el desviament a la torre senyorial de Lezama i rere l'humilladero barroc de el Sant Crist passem al barri La Creu . La presència pròxima de la gran urbs comença a dibuixar un paisatge on es barregen polígons, gasolineres i marquesines que ens acosten fins Zamudio . A l'altura de l'església de Sant Martín , en el barri de Arteaga l'itinerari gira 90 graus a l'esquerra. Just darrere de l'església es troba la torre de els marquesos de Malpica , on podem detenir-nos en la lectura dels panells informatius, que entre altres coses descriuen els aliments que es consumien durant l'edat mitjana.
- Km 3 . Zamudio (Tots els serveis)
Després del gir ens acostem fins el polígon industrial Pinoa , que travessem en arracada per prendre posteriorment un camí que ens porta sobre el corredor de el Txorierri , un vial de tres carrils per sentit sobre un tram de la N-637 que envolta la parteix nord i est del Gran Bilbao ( Km 4,3 ) . Ho creuem per un pont i girem a la dreta per prendre en breu un bell camí entre caducifolis que continua l'ascens a la muntanya. Després enllaça amb una pista pavimentada que recorre el barri dispers de Sant Antolín . Passem al costat del restaurant Amairu Aretxeta on un mirador permet veure rere els prats el Parc Tecnològic de Zamudio, Derio i Erandio. El camí de Sant Jaume arriba seguidament a la carretera BI-3732 ( Km 6,7 ) .Se segueix 60 metres per l'esquerra i es creua per agafar un camí que cobreix els últims metres d'ascens sobre la calçada de els Zamudianos , un antic camí ral procedent de Bermeo. Coronem així la Muntanya Avril , també anomenat Iturritxualde (el cim real queda lleugerament per sobre del Camí, a 382 metres d'altitud). Un parc i una àrea recreativa permeten un descans visual i recuperar forces abans d'internar-nos en la ciutat.
- Km 7,3 . Muntanya Avril (Àrea recreativa)
Rere la residència del Sagrat Cor de Jesús obtenim una altra panoràmica de Bilbao i creuem un pont per als vianants sobre la BI-631 ( Km 8,8 ) . Recorrem el barri de Begoña pels carrers Camí d'Atxeta, Grup Arabella i Zabalbide abans d'arribar a la basílica de la Verge de Begoña , obra del segle XVI sobre una antiga ermita que acull a la patrona de Bizkaia. Una rèplica de la imatge va peregrinar per tota la província en 1949 i la talla original ha passejat per Bilbao amb motiu de catàstrofes, epidèmies i actes litúrgics ( Km 10 ) .Baixem de front des de l'entrada principal pel carrer Andra Mari, senyalitzada amb taulells grocs i blaus i el dibuix de la petxina de pelegrí que trobarem en l'itinerari urbà, fins les Travessia de Mallona, on és millor evitar les escales per la calçada. Enfront del número 5 té la seu la Associació de Amics de el Camí de Santiago de Bizkaia . Les calçades de Mallona desemboquen en la concorreguda plaça Miguel d'Unamuno. Sortim de front pels carrers de la Creu i Tendiria i a un costat s'aixeca la catedral gòtica de Santiago . Les seves obres van començar en el segueixo XIV en el lloc de la vella església i es van prologar durant dos segles més.
- Km 11,2 . Bilbao (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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