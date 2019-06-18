Etapa de Lezama a Bilbao

El itinerario

Km 0. Lezama (Todos los servicios)

Vamos dejando Lezama de la misma guisa que entramos, junto a la BI-637. Bajo los aviones del próximo aeropuerto de Loiu pasamos por los diferentes barrios de la localidad, como Aretxalde, donde está la iglesia de Santa María, gótica del siglo XVI que conserva en su interior la mesa de la anteiglesia donde se reunían las antiguas comunidades del municipio. Pasamos también el desvío a la torre señorial de Lezama y tras el humilladero barroco del Santo Cristo pasamos al barrio La Cruz. La presencia cercana de la gran urbe comienza a dibujar un paisaje donde se mezclan polígonos, gasolineras y marquesinas que nos acercan hasta Zamudio. A la altura de la iglesia de San Martín, en el barrio de Arteaga el itinerario gira 90 grados a la izquierda. Justo detrás de la iglesia se encuentra la torre de los marqueses de Malpica, donde podemos detenernos en la lectura de los paneles informativos, que entre otras cosas describen los alimentos que se consumían durante el medievo.

Km 3. Zamudio (Todos los servicios)

Después del giro nos acercamos hasta el polígono industrial Pinoa, que atravesamos en pendiente para tomar posteriormente un camino que nos lleva sobre el corredor del Txorierri, un vial de tres carriles por sentido sobre un tramo de la N-637 que rodea la parte norte y este del Gran Bilbao (Km 4,3) . Lo cruzamos por un puente y giramos a la derecha para tomar en breve un bello camino entre caducifolios que continúa el ascenso al monte. Después enlaza con una pista pavimentada que recorre el barrio disperso de San Antolín. Pasamos junto al restaurante Amairu Aretxeta donde un mirador permite ver tras los prados el Parque Tecnológico de Zamudio, Derio y Erandio. El Camino de Santiago llega seguidamente a la carretera BI-3732 (Km 6,7).

Se sigue 60 metros por la izquierda y se cruza para coger un camino que cubre los últimos metros de ascenso sobre la calzada de los Zamudianos, un antiguo camino real procedente de Bermeo. Coronamos así el Monte Avril, también llamado Iturritxualde (la cima real queda ligeramente por encima del Camino, a 382 metros de altitud). Un parque y un área recreativa permiten un descanso visual y recuperar fuerzas antes de internarnos en la ciudad.

Km 7,3. Monte Avril (Área recreativa)

Tras la residencia del Sagrado Corazón de Jesús obtenemos otra panorámica de Bilbao y cruzamos un puente peatonal sobre la BI-631 (Km 8,8) . Recorremos el barrio de Begoña por las calles Camino de Atxeta, Grupo Arabella y Zabalbide antes de llegar a la basílica de la Virgen de Begoña, obra del siglo XVI sobre una antigua ermita que acoge a la patrona de Bizkaia. Una réplica de la imagen peregrinó por toda la provincia en 1949 y la talla original ha paseado por Bilbao con motivo de catástrofes, epidemias y actos litúrgicos (Km 10) .

Bajamos de frente desde la entrada principal por la calle Andra Mari, señalizada con azulejos amarillos y azules y el dibujo de la vieira que encontraremos en el itinerario urbano, hasta las Travesía de Mallona, donde es mejor evitar las escaleras por la calzada. Frente al número 5 tiene la sede la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia. Las calzadas de Mallona desembocan en la concurrida plaza Miguel de Unamuno. Salimos de frente por las calles de la Cruz y Tendería y a un lado se levanta la catedral gótica de Santiago. Sus obras comenzaron en el sigo XIV en el lugar de la vieja iglesia y se prologaron durante dos siglos más.