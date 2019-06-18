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Camiño do Norte

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Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
Albergues 10
Dispoñible sen conexión

Bilbao agarda ao peregrino tras superar os 320 metros de desnivel

Información sobre a etapa 7: Etapa de Lezama a Bilbao

Perfil: Etapa de Lezama a Bilbao

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O itinerario

  • Km 0. Lezama (Todos os servizos)

Imos deixando Lezama da mesma guisa que entramos, xunto á BI-637. Baixo os avións do próximo aeroporto de Loiu pasamos polos diferentes barrios da localidade, como Aretxalde, onde está a igrexa de Santa María, gótica do século XVI que conserva no seu interior a mesa da anteiglesia onde se reunían as antigas comunidades do municipio. Pasamos tamén o desvío á torre señorial de Lezama e tras o humilladero barroco do Santo Cristo pasamos ao barrio A Cruz. A presenza próxima da gran urbe comeza a debuxar unha paisaxe onde se mesturan polígonos, gasolineiras e marquesiñas que nos achegan até Zamudio. Á altura da igrexa de San Martín, no barrio de Arteaga o itinerario vira 90 graos á esquerda. Xusto detrás da igrexa atópase a torre dos marqueses de Malpica, onde podemos deternos na lectura dos paneis informativos, que entre outras cousas describen os alimentos que se consumían durante o medievo.

  • Km 3. Zamudio (Todos os servizos)

Despois do xiro achegámonos até o polígono industrial Pinoa, que atravesamos en pendente paira tomar posteriormente un camiño que nos leva sobre o corredor do Txorierri, un viario de tres carrís por sentido sobre un tramo da N-637 que rodea pártea norte e este de o Gran Bilbao (Km 4,3) . Cruzámolo por unha ponte e viramos á dereita paira tomar en breve un belo camiño entre caducifolios que continúa o ascenso ao monte. Despois enlaza cunha pista pavimentada que percorre o barrio disperso de San Antolín. Pasamos xunto ao restaurante Amairu Aretxeta onde un miradoiro permite ver tras os prados o Parque Tecnolóxico de Zamudio, Derio e Erandio. O Camiño de Santiago chega seguidamente á estrada BI-3732 (Km 6,7).Séguese 60 metros pola esquerda e crúzase paira coller un camiño que cobre os últimos metros de ascenso sobre a calzada dos Zamudianos, un antigo camiño real procedente de Bermeo. Coroamos así o Monte Avril, tamén chamado Iturritxualde (a cima real queda lixeiramente por encima do Camiño, a 382 metros de altitude). Un parque e un área recreativa permiten un descanso visual e recuperar forzas antes de internarnos na cidade.

  • Km 7,3. Monte Avril (Área recreativa)

Tras a residencia do Sacro Corazón de Jesús obtemos outra panorámica de Bilbao e cruzamos unha ponte peonil sobre a BI-631 (Km 8,8) . Percorremos o barrio de Begoña polas rúas Camiño de Atxeta, Grupo Arabella e Zabalbide antes de chegar á basílica da Virxe de Begoña, obra do século XVI sobre una antiga ermida que acolle á patroa de Bizkaia. Una réplica da imaxe peregrinou por toda a provincia en 1949 e a talla orixinal ha paseado por Bilbao con motivo de catástrofes, epidemias e actos litúrxicos (Km 10) .Baixamos de fronte desde a entrada principal pola rúa Andra Mari, sinalizada con azulexos amarelos e azuis e o debuxo da vieira que atoparemos no itinerario urbano, até as Travesía de Mallona, onde é mellor evitar as escaleiras pola calzada. Fronte ao número 5 ten a sede a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Bizkaia. As calzadas de Mallona desembocan na concorrida praza Miguel de Unamuno. Saímos de fronte polas rúas da Cruz e Tendería e ao carón levántase a catedral gótica de Santiago. As súas obras comezaron no sigo XIV no lugar da vella igrexa e prologáronse durante dous séculos máis.

  • Km 11,2. Bilbao (Todos os servizos)

As dificultades

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