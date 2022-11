Etapa de Lezama a Bilbao

O itinerario

Km 0. Lezama (Todos os servizos)

Km 3. Zamudio (Todos os servizos)

Km 7,3. Monte Avril (Área recreativa)

Km 11,2. Bilbao (Todos os servizos)

Imos deixando Lezama da mesma guisa que entramos, xunto á BI-637. Baixo os avións do próximo aeroporto de Loiu pasamos polos diferentes barrios da localidade, como, onde está a, gótica do século XVI que conserva no seu interior a mesa da anteiglesia onde se reunían as antigas comunidades do municipio. Pasamos tamén o desvío áe tras opasamos ao. A presenza próxima da gran urbe comeza a debuxar unha paisaxe onde se mesturan polígonos, gasolineiras e marquesiñas que nos achegan até. Á altura da, noo itinerario vira 90 graos á esquerda. Xusto detrás da igrexa atópase a, onde podemos deternos na lectura dos paneis informativos, que entre outras cousas describen os alimentos que se consumían durante o medievo.Despois do xiro achegámonos até o, que atravesamos en pendente paira tomar posteriormente un camiño que nos leva sobre o, un viario de tres carrís por sentido sobre un tramo da N-637 que rodea pártea norte e este de o Gran Bilbao. Cruzámolo por unha ponte e viramos á dereita paira tomar en breve un belo camiño entre caducifolios que continúa o ascenso ao monte. Despois enlaza cunha pista pavimentada que percorre o. Pasamos xunto aoonde un miradoiro permite ver tras os prados o Parque Tecnolóxico de Zamudio, Derio e Erandio. O Camiño de Santiago chega seguidamente á estrada BI-3732.Séguese 60 metros pola esquerda e crúzase paira coller un camiño que cobre os últimos metros de ascenso sobre a, un antigo camiño real procedente de Bermeo. Coroamos así o, tamén chamado Iturritxualde (a cima real queda lixeiramente por encima do Camiño, a 382 metros de altitude). Unpermiten un descanso visual e recuperar forzas antes de internarnos na cidade.Tras a residencia do Sacro Corazón de Jesús obtemos outra panorámica de Bilbao e cruzamos unhasobre a BI-631. Percorremos opolas rúas Camiño de Atxeta, Grupo Arabella e Zabalbide antes de chegar á, obra do século XVI sobre una antiga ermida que acolle á patroa de Bizkaia. Una réplica da imaxe peregrinou por toda a provincia en 1949 e a talla orixinal ha paseado por Bilbao con motivo de catástrofes, epidemias e actos litúrxicos.Baixamos de fronte desde a entrada principal pola rúa Andra Mari, sinalizada con azulexos amarelos e azuis e o debuxo da vieira que atoparemos no itinerario urbano, até as Travesía de Mallona, onde é mellor evitar as escaleiras pola calzada. Fronte ao número 5 ten a. As calzadas de Mallona desembocan na concorrida praza Miguel de Unamuno. Saímos de fronte polas rúas da Cruz e Tendería e ao carón levántase a. As súas obras comezaron no sigo XIV no lugar da vella igrexa e prologáronse durante dous séculos máis.