Etapa de Gernika a Lezama

El itinerario

Km 0. Gernika (Todos los servicios)

Desde el albergue juvenil hay que dirigirse hasta el centro de Gernika por la calle San Bartolomé. Pasamos por ella el río y las vías y 150 metros después doblamos a la izquierda por la calle 8 de enero. Tomamos la segunda bocacalle de la derecha, la calle Artekale (de en medio), pasamos junto a la Oficina de Turismo y accedemos a la plaza de Foru, donde se encuentra el consistorio. Accedemos por unas escaleras a la solemne iglesia gótica de Santa María. Tras su portada continuamos a mano izquierda por la calle Allende Salazar y en breve a la derecha por Santa Klara para llegar hasta la Casa de Juntas, de estilo neoclásico y situada donde se encontraba la ermita de Santa María la Antigua y el célebre roble de Gernika, donde juraba su cargo el Señor de Bizkaia y actualmente también el Lehendakari. El árbol más antiguo fue plantado en el siglo XIV y ha sido reemplazado varias veces, la última en 2005. Rodeamos el conjunto y accedemos bajo un arco, pasando el colegio Allende Salazar (aquí la Asociación de Bizkaia habilita un albergue algunos veranos), y giramos a la izquierda para seguir de frente durante un buen trecho por las calles Zearreta y Mestikabaso. En esta zona tenemos varias fuentes para rellenar la cantimplora. Finalmente giramos a la derecha por la calle y llegamos a la ermita de Santa Lucía, sita en el barrio de Zallo. Formaba parte de las posesiones de la familia Mezeta-Allende Salazar junto al caserío, el molino y la ferrería.

Km 2,2. Ermita de Santa Lucía

Seguimos la pista asfaltada, pasando el arroyo Mikene, e iniciamos con paciencia el ascenso al monte Bilikario, bien rodeada de vegetación y con abundante piedra al inicio. La pista forestal salva un desnivel de 260 metros. Durante el esfuerzo sólo debemos atender a un desvío bien marcado, por el que seguimos a mano izquierda en pos de Gerekiz (Km 5,2). Más adelante salvamos un portillo y bajamos hacia unos caseríos del barrio rural de Pozueta, perteneciente al municipio de Muxika. Uno de ellos suele tener una fuente en el exterior para alivio de los caminantes.

Km 5,6. Pozueta (Alojamiento)

Un tramo de asfalto nos lleva a pasar junto a una finca donde pace un buen número de burros y el Camino pasa a la jurisdicción del municipio de Morga. Más abajo evitamos la BI-2121 por un paso subterráneo, justo el lugar donde tenemos el ¡desvío al albergue Meakaur!, que marca 2,3 kilómetros.

Desvío albergue Meakaur

Tras el paso salimos a la carretera que se dirige a Eskerika. A la entrada está la ermita de San Esteban de Gerekiz, justo en uno de los itinerarios que seguían los antiguos señores de Bizkaia para jurar y respetar los fueros (Km 7,9). Continuamos por esta carretera hasta la altura del caserío Landotz, con frontón, donde tomamos una pista forestal que sale a la derecha (se recomienda a los ciclistas que continúen por la carretera). Tras una bajada y posterior subida salimos de nuevo a la carretera, que tomamos por la derecha bajo unos eucaliptos, y rodeamos el caserío Pepiena. A 250 metros de aquí se encuentra el albergue Eskerika, donde podemos desviarnos para pernoctar o si necesitamos reponer fuerzas.

Km 10,3. Albergue Eskerika

Varias pistas conducen hasta el arcén de la BI-2713, carretera que deberemos seguir sin remedio alguno (Km 13). Descendemos por la izquierda, en dirección Goikoelexalde y Larrabetzu. La carretera soporta bastante tráfico pero al menos el arcén es copioso. En el barrio de Astoreka (Km 15) , perteneciente a Larrabetzu, dejamos la carretera (¡Ojo al desvío!) por la izquierda para introducirnos en una estrecha senda cubierta que confluye en una pista. Pasamos junto a Luciaren Etxea, una pequeña finca donde las gallinas de huevos ecológicos campan en libertad. A la vera del arroyo Zugasti cubrimos el último tramo hasta Goikoelexalde, donde nos recibe la iglesia de San Emeterio y San Celedonio, de robusta torre y rodeada por un pórtico. Este barrio de Larrabetzu es el primer núcleo con bar de la jornada (Km 17,1) .

Km 17,1. Goikoelexalde (Bar)

El bello crucero, de doble faz, nos sitúa de nuevo en la carretera BI-2713, que seguimos hasta Larrabetzu. En la localidad hay unos detallados paneles informativos donde se explica con todo detalle la Ruta Juradera. En 2017, desde el 9 de abril al 15 de octubre, la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia gestiona en Larrabetzu el albergue de peregrinos que ocupa la parte superior del ambulatorio.

Km 18,5. Larrabetzu (Albergue. Bares. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Ojo porque el itinerario no llega a la iglesia de Santa María, a caballo entre el barroco y el neoclásico, sino que se desvía a la derecha siguiendo la carretera que va a Lezama. En verano y con sol es otro tramo duro debido a la ausencia de sombras y a los kilómetros ya acumulados. El albergue de Lezama, que sólo abre en los meses de verano (ver ficha completa del albergue), se habilita en el Centro Cívico Uribarri, en la calle Garaiotza, 133 (Km 21,8).