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Gernikatik Lezamara
Hasieran Bilikariora igotzea nahiko gogorra izan daiteke
Etapari buruzko informazioa 6: Gernikatik Lezamara
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Ibilbidea
- 0 km. Gernika (Zerbitzu guztiak)
Gazteentzako aterpetxetik Gernikako erdigunera joan behar da San Bartolome kaletik. Ibaia eta bideak bertatik igaroko ditugu, eta 150 metro geroago ezkerretara egingo dugu urtarrilaren 8an. Eskuineko bigarren kalejira hartuko dugu, Artekale kalea (erdikoa), Turismo Bulegoaren ondotik pasa eta Foru plazara iritsiko gara, udaletxea dagoen lekura. Santa Maria eliza gotiko ospetsuan sartuko gara eskailera batzuetatik. Portadaren ondoren, ezkerretara jarraitu, Allende Salazar kaletik, eta laster eskuinetara, Santa Klara kaletik, estilo neoklasikoko Batzar Etxera iristeko. Bertan, Santa Maria Antiguako ermita eta Gernikako haritz ospetsua zeuden, Bizkaiko Jaunak eta, gaur egun, Lehendakariak bere kargua zin egiten zuten. Zuhaitz zaharrena XIV. mendean landatu zen eta hainbat aldiz ordezkatu da, azkenekoa 2005ean. Multzoa inguratu eta arku baten azpian sartuko gara, Allende Salazar ikastetxea zeharkatuz (hemen Bizkaiko Elkarteak uda-garaiko aterpetxe bat prestatuko du), eta ezkerretara egingo dugu aurrera, Zearreta eta Mestikabaso kaleetan barrena. Eremu honetan hainbat iturri ditugu kantinplora betetzeko. Azkenik, eskuinetara egingo dugu, kaletik, eta Zallo auzoko Santa Luzia ermitara iritsiko gara. Mezeta-Allende Salazar familiaren jabetzetako bat zen, baserri, errota eta burdinolaren ondoan.
- 2,2 km. Santa Luzia ermita
Asfaltatutako pistari jarraitu, Mikene erreka pasa, eta pazientzia handiz Bilikario mendira igotzen hasiko gara, landarez inguratuta eta hasieran harri ugari duela. Baso-pistak 260 metroko desnibela gainditzen du. Esfortzua egitean, ongi markatutako desbideratze bat baino ez dugu hartu behar, eta ezkerretara jarraitu, Gerekizen bila (5,2 km). Aurrerago, Muxika udalerriko Pozueta landa-auzoko baserri batzuetara jaitsiko gara. Horietako batek iturri bat izaten du kanpoan ibiltariak arintzeko.
- 5,6 km. Pozueta (ostatua)
Asfaltozko tarte batek asto-kopuru handia duen finka baten ondotik pasatzera garamatza, eta bidea Morgako udalerriko jurisdikziora pasatzen da. Beherago, BI-2121 lur azpiko pasabide batetik saihestuko dugu, Meakaur aterpetxerako desbideraketa dugun tokitik hain zuzen, 2,3 kilometro markatzen baititu.
- Meakaur aterpetxea desbideratzea
Ondoren, Eskerikara doan errepidera iritsiko gara. Sarreran, Gerekizko San Esteban ermita dago, foruak zin egiteko eta errespetatzeko Bizkaiko jaun zaharrek jarraitzen zuten ibilbideetako batean (7,9. km). Errepide horretatik jarraituko dugu Landotz baserriaren parean, pilotalekuarekin, eta eskuinetara doan baso-pista hartuko dugu (txirrindulariei errepidean aurrera egiteko gomendatzen zaie). Jaitsi eta igo ondoren, errepidera itzuliko gara, eskuinetik eukalipto batzuen azpian, eta Pepiena baserria inguratuko dugu. Handik 250 metrora, Eskerika aterpetxea dago. Han, gaua pasatzeko edo indarrak berritzeko desbideratu dezakegu.
- 10,3 km. Eskerika aterpetxea
Pista batzuek BI-2713 errepidearen bazterbidera eramango gaituzte. Errepide hori inolako erremediorik gabe jarraitu beharko dugu (13. km). Ezkerretik jaitsiko gara, Goikoelexalde eta Larrabetzurantz. Errepideak trafiko handia du, baina bazterbidea oparoa da gutxienez. Astoreka auzoan (15. km), Larrabetzuko auzoan, errepidea utzi (kontuz desbideraketarekin!) ezkerretik pista batean elkartzen den bide estuan sartzeko. Luciaren Etxearen ondoan pasatuko gara, arrautza ekologikoen oiloak aske dauden finka txiki batean. Zugasti errekaren ertzean, azken tartea estaliko dugu Goikoelexalderaino. Han, San Emeterio eta San Zeledonio eliza ikusiko dugu, dorre sendokoa eta arkupe batez inguratua. Larrabetzuko auzo hau da eguneko taberna duen lehen gunea (17,1. km).
- 17,1 km. Goikoelexalde (taberna)
Faz bikoitzeko gurutzadura ederrak BI-2713 errepidean jarriko gaitu berriro, Larrabetzuraino. Herrian informazio panel zehatz batzuk daude, Zin Bidea xehetasun osoz azaltzen dutenak. 2017an, apirilaren 9tik urriaren 15era, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitaleen Elkarteak Larrabetzun kudeatzen du anbulatorioaren goiko aldean dagoen erromesen aterpea.
- 18,5 km. Larrabetzu (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
Kontuz ibili, ibilbidea ez baita iristen Santa Maria elizara, barrokoaren eta neoklasikoaren artean, baizik eta eskuinera desbideratzen da, Lezamara doan errepidea jarraituz. Udan eta eguzkiarekin ere gogorra da, itzalik ez dagoelako eta metatutako kilometroak daudelako. Lezamako aterpetxea, udako hilabeteetan bakarrik irekitzen dena (ikus aterpetxearen fitxa osoa), Uribarri Gizarte Etxean dago, Garaiotza kaleko 133. zenbakian (21,8. km).
- 21,8 km. Lezama (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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