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Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
Urdaibaiko edertasunaz gozatzen den etapa "lizuna"
Etapari buruzko informazioa 5: Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Markina (zerbitzu guztiak)
Aterpetxearen ondoan Kai kafetegia dago. Bertan, Artibai ibaia gurutzatu arte biratzen dugu, eta Lea ibaiaren ondoan, etapan zehar bisitatuko dugularik, Bizkaiko eskualde honi izena ematen diote. Parke bati lotuta jarraitu, eta, azkenik, BI-633 errepidearen bazterbidera atera. Gero, Erdotzako Ama Birjinaren ermitaraino jarraituko dugu, XVI. mendera arte. Eskuinetik agurtu eta Markinako auzoetako bat zeharkatuko dugu. Bidegorri bat hartuko dugu, bidegorri gorria, eta hortik datorkio izena euskaraz, industrialde baten eta ibaiaren artean. Hemen iturri bat dugu. Ondoren, Kareaga zubiaren ondoko pasabide batetik zeharkatuko dugu ibaia. Pasabide horrek arku bakarra du eta erdi-gurtua da. Ibaiaren atzean, ezkerrera biratuko dugu, langa bat pasatuz, eta ibaiertzeko bidexka polit batean barneratuko gara, harri eta sustrai txertatu batzuekin, Iruzubieta ingururaino.
- 3,8 km. Iruzubieta (tabernak)
Herri honetan bi taberna daude, nahiz eta ziur aski lehen orduan itxita egon. Pixka bat inguratuz, BI-2224 errepidearen ondoan atera eta Armola jatetxearen ondoko bidea hartuko dugu. Altzaga auzoraino igotzen da. Baserri baten sarreraren ondoan eskuinetara egingo dugu, eta pinuen eta portilloen artean laster iritsiko gara Arta auzora, Ziortza Bolibarko udalerrira. BI-2224 errepidera erortzen utzi eta Bolibarren sartuko gara. Handik abiatu zen Simon Bolibar askatzaile venezuelarraren familia. Museoaren ondotik pasa, eta plazara iritsiko zarete. Hantxe dago udaletxea, eta taberna bat haren ataripeetan.
- 6,2 km. Bolibar (taberna. Denda. Baketxe Baserria ostatua, 1,9 km-ra)
San Tomas elizaren ondoan, defentsa-aurpegi nabarmena eta atxikitako bi dorreak dituela, errepidetik atera eta kale batean barneratu, gurutze-bidea eta Erdi Aroko galtzada jarraitu, Ziortzako monasterio zistertarreraino. Zenobio horretara iritsi eta metro gutxira, Ziortza Beitia aterpetxea dago, 2014ko ekainean berriro irekia. Ziortzan sartuko gara arku baten azpian (goiko leihoaren ondoan, arranoaren armarria eta garezurra ikusiko ditugu; azken hori informazio-panelean azaltzen da), eta lorategia gurutzatuko dugu. Garai bateko kolegiata gotikoa da, eta klaustroa ere bisita daiteke.
- 7,5 km. Ziortzako monasterioa (aterpetxea)
Hainbat errekaz osatutako bidexka batek Gontzagarigana gaineraino (9. km) darama. Errepide nagusia eskuinetara gelditu eta ezkerretik jarraitu, asfaltatutako pistatik behera, Uriona auzoraino (9,8 km). Munitibarrera eta Lea ibaiaren arrora jaisten hasiko gara mendi-hegal batetik eta, ondoren, sastrakadi arteko bide ilun batetik. Aldapa handia da eta erortzeko arriskua dago. Mendi-etxe eder baten ondoan amaitzen da. Pista batek Gerrikaitzera garamatza, 1847an zaharberritutako Santa Maria eliza neoklasikora, ezkerretara, eta Lea ibaia zeharkatu ondoren, Munitibarren sartuko gara. Ia lanaldiaren erdian, plaza toki aproposa da atseden hartzeko, aterpetxe, taberna eta dendarekin.
- 11,7 km. Munitibar (aterpetxea. taberna. Denda)
Baztegiko San Bizente parrokiak, San Migeli eskainitako ermita baten lekua hartu ahal izan zuenak, eta berriz ere Lea ibaiak Aldaka auzoaren atzealde gogaikarria seinalatzen dute. Hemen goian, Bidetik 50 metrora, XVIII. mendeko Santiago ermita bat dago. Ondoren, pista eskuinerantz doa, goi-tentsioko linea igaro eta berehala, BI-2224 errepidera atera gabe, ezkerreko auzo-pista hartu eta Urnatei baserriaren ondotik jaitsiko gara. Puntu horretan, milaka volt-en azpian doan bidexka hartuko dugu, hainbat errekaz hornitzen den eremu zarpiatu baten gainean. Aurrerago, gainera, garbitu ez badute, zati batean sasia kenduko dugu bidea irekitzeko. Mendatako Berriondo auzoaren ondoan amaitzen da ibilbidea. Beste askok bezala, bere sorrera elizate bat izan zen, kasu honetan X. mendeko San Migel Arkanjeluarena, hau da, parrokia-elizaren inguruan batzarrean biltzen zen bizilagun-komunitate sakabanatu bat.
- 16,2 km. Berriondo (Mendatako aterpetxerako desbideraketa geroxeago. Hurbileko jatetxea)
Auzo-pista bat BI-3224 errepidera iritsiko da, Zarra auzoraino (Olabe). Ezkerretara Mendatako Idazte Etxea aterpetxerako desbideraketa! Bidegurutze horretan, gurea eskuinerantz doa Zarrabenta jatetxerantz. Kontuz ibili, ez baitugu errepidean aurrera egiten, gomendagarria baita bizikletentzat. Auzoa zeharkatu eta San Pedro eta San Kristobal ermita ikusiko dugu. XVIII. mendearen amaieran berreraiki eta 1878an zaharberritu zuten. Muinoa utzi, eta Montalban dorrerako desbideraketa dago, pentagono-formako oinplanokoa. Beherantz doan bidexka hartu eta Mendata eta Arratzu udalerrien artean partekatutako harizti zaharra zeharkatzen du, Urdaibaiko Erreserbako bitxi ukituetako bat. Aurrerago, ondo berreskuratutako galtzadaren zati bat Artzubiko Erdi Aroko zubiaren gainetik igarotzen da, bi udalen arteko muga gisa. Gola ibaia zeharkatu ondoren, Elexalde auzoan sartuko gara. Arratzuko paisaia menderatzen duen San Tomas eliza ikus dezakegu hemen. Erdi Aroko galtzada igarotzen zen tenplu horretan, korua nabarmentzen da.
- 19,1 km. Elexalde
Gurutze-bideari jarraituz, Gola ibaira jaitsiko gara, XIX. mendeaz geroztik erabiltzen ez den burdinola zahar batekin, eta Marmiz auzoraino (20,3 km) abiatuko gara. Sarrera berean, BI-3224 hartu beharrean, etxe baten ondoan eskuinetara egin eta igoerari ekingo diogu, askoz ere luzeago. Populazioa atzean utziko dugu, Burgoganako gona zeharkatzen duen bidexka batetik jarraitzeko, intsinis pinuaren eta eukaliptoaren artean. Hazkunde azkarreko bi espezie horiek penintsulan sartu ziren, baso autoktonoen kalterako. Ibilbide polit hau Ajangizko udalerriraino iristen da, Mendieta auzora hain zuzen. Gernikatik independentea da 1991tik. Igokundearen eliza neoklasiko ikusgarria Juan Bautista de Belaunzaranen lana da, eta 1860an amaitu zuen bere semea.
- 23. km. Ajangiz
Ajangizetik errepidean aurrera jarraitu besterik ez dago, bihurguneetako batean lastoz, eta Gernikara eraman. Sarreran, San Bartolome kaleko stop ondoan, eskuinera egin eta Kortezubi bidea hartuko dugu, gure ezkerretara ateratzen den lehena. Gazteentzako aterpetxea 100 metrora dago.
- 25 km. Gernika (Zerbitzu guztiak) 2017an, abuztuaren 1etik 31ra, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitaleen Elkarteak kudeatzen duen udal aterpetxea zabaldu zuen!
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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