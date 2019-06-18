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Camiño do Norte

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Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Albergues 6
Dispoñible sen conexión

Escenario "rompepiernas" no que se pode gozar da beleza de Urdaibai

Información sobre a etapa 5: Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

Perfil: Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

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O itinerario

  • Km 0. Markina (Todos os servizos)

Xunto ao albergue atópase a cafetaría Kai, onde viramos até cruzar o río Artibai, que xunto ao río Lea, que visitaremos durante a etapa, dan nome a esta comarca biscaíña. Continuamos ligados a un parque paira saír finalmente á beiravía da BI-633, que seguimos até a ermida da nosa Señora de Erdotza, probablemente do XVI. Neste lugar despedímonos da estrada pola dereita e atravesamos un dos barrios de Markina. Collemos un bidegorri, o carril bici de cor vermella, de aí o seu nome en eúscaro, que avanza entre un polígono e o río. Aquí temos una fonte. Seguidamente cruzamos o río por unha pasarela xunto á ponte Kareaga, dun só arco e semioculto polas hiedras. Tras o río viramos a man esquerda, pasando una cancela, e internámonos nun bonito carreiro de ribeira, con algunhas pedras e raíces incrustadas, que chega até as proximidades de Iruzubieta.

  • Km 3,8. Iruzubieta (Bares)

Nesta poboación hai un par de bares, aínda que probablemente estean pechados á primeira hora. Dando un lixeiro rodeo saímos xunto á estrada BI-2224 e tomamos un camiño xunto ao restaurante Armola. Sobe até elbarrio de Altzaga. Xunto ao acceso a un caserío torcemos á dereita e entre piñeiros e portillos chegamos pronto ao barrio de Arta, correspondente xa ao municipio de Ziortza Bolibar. Deixámonos caer até a BI-2224 e entramos en Bolibar, de onde procedeu a familia do libertador venezolano Simón Bolívar. Pasamos xunto ao museo dedicado á súa figura e chegamos até a praza, onde se atopa o concello e un socorrido bar nos seus soportais.

  • Km 6,2. Bolibar (Bar. Tenda. Hospedaxe Baketxe Baserria a 1,9 km)

Xunto á igrexa de Santo Tomás, de marcado rostro defensivo coas súas dúas torres encostadas, saímos momentaneamente á estrada paira internarnos por unha rúa e seguir a vía crucis e a calzada medieval que ascende ao mosteiro cisterciense de Zenarruza. A poucos metros de chegar a este cenobio atópase o albergue Ziortza Beitia, reaberto en xuño de 2014. Entramos en Zenarruza baixo un arco (xunto á xanela de arriba loce o escudo da aguia coa caveira, cuxa lenda se explica no panel informativo) e cruzamos o xardín. A antiga colexiata é gótica e tamén se pode visitar o claustro.

  • Km 7,5. Mosteiro de Zenarruza (Albergue)

Una senda regada por varios arroios conduce até o alto de Gontzagarigana (Km 9). A estrada principal queda á dereita e continuamos pola esquerda, baixando por pista asfaltada ao barrio de Uriona (Km 9,8). Renovamos o descenso a Munitibar e a conca do río Lea por unha ladeira e posteriormente por unha senda escura entre matogueira, complicada pola pendente e con risco de caídas, que finaliza xunto a una preciosa casa rural. Una pista achéganos a Gerrikaitz, a igrexa neoclásica de Santa María, restaurada en 1847, queda á esquerda, e tras cruzar o río Lea entramos xa en Munitibar. Case no ecuador da xornada, a praza é outro bo lugar paira tomar un respiro, con albergue, bar e tenda.

  • Km 11,7. Munitibar (Albergue. Bar. Tenda)

A parroquia de San Vicente de Arbaztegi, que puido ocupar o lugar dunha ermida dedicada a San Miguel, e de novo o río Lea sinalan o molesto repecho ao barrio de Aldaka. Aquí arriba, a 50 metros do Camiño, hai una ermida de Santiago do XVIII. Despois a pista segue cara á dereita e nada máis pasar a liña de alta tensión, sen saír á BI-2224, tomamos a pista veciñal da esquerda e baixamos xunto ao caserío Urnatei. Neste punto tomamos una senda que marcha baixo miles de voltios e sobre unha zona enfangada que se nutre de varios arroios. Máis adiante, ademais, se non o limparon, hai un tramo onde apartaremos maleza paira abrirnos paso. O percorrido desemboca xunto ao barrio de Berriondo, do municipio de Mendata. Como moitos outros, a súa orixe fundacional foi una anteiglesia, neste caso a de San Miguel Arcanxo no século X, que non é máis que una comunidade de veciños dispersa que se reunía en asemblea ao redor da igrexa parroquial.

  • Km 16,2. Berriondo (Desvío ao albergue de Mendata algo máis adiante. Restaurante próximo)

Una pista veciñal chega até a BI-3224, que seguimos até o barrio de Zarra (Olabe). A man esquerda está o desvío ao albergue Idazte Etxea de Mendata! Neste cruzamento de camiños, o noso desvíase á dereita cara ao restaurante Zarrabenta. Ollo porque non seguimos pola estrada que si é recomendable paira as bicis. Atravesamos o barrio, visitando a ermida de San Pedro e San Cristóbal, reconstruída a finais do XVIII e rehabilitada en 1878. Deixamos o núcleo, onde se atopa o desvío cara á torre de Montalbán, de planta pentagonal, e tomamos a senda que baixa e atravesa o vetusto robledal compartido entre os municipios de Mendata e Arratzu, una das xoias intactas da Reserva de Urdaibai. Máis adiante, un tramo ben recuperado de calzada pasa sobre a ponte medieval de Artzubi, que serve de fronteira ente os dous concellos. Tras cruzar o río Gola entramos no barrio de Elexalde. Aquí podemos ver a igrexa de Santo Tomás, que domina a paisaxe de Arratzu. Este templo, onde pasaba a calzada medieval, destaca polo seu coro.

  • Km 19,1. Elexalde

Seguindo a vía crucis descendemos até o río Gola, cunha antiga ferrería xa en desuso desde o XIX, e iniciamos a forte escalada até o barrio de Marmiz (Km 20,3) . Á mesma entrada, en lugar de tomar a BI-3224, dobramos á dereita xunto a una casa e renovamos a subida, moito máis contida. Deixaremos atrás a poboación paira continuar por unha senda que percorre a saia do Burgogana, entre piñeiro insigne e eucalipto, dúas especies de crecemento rápido que se introduciron na península en detrimento de os bosques autóctonos. Este bonito traxecto cae até o municipio de Ajangiz , concretamente ao seu barrio de Mendieta. É independente de Gernika desde 1991. A impresionante igrexa neoclásica da Ascensión é una obra de Juan Bautista de Belaunzaran que finalizou o seu fillo en 1860.

  • Km 23. Ajangiz

Desde Ajangiz non hai máis que continuar pola estrada, atallando nunha das curvas, e deixándonos levar até Gernika. Á entrada, xunto ao stop da rúa San Bartolomé, viramos á dereita e tomamos Kortezubi bidea, a primeira que salgue á nosa esquerda. O albergue xuvenil atópase a 100 metros.

  • Km 25. Gernika (Todos os servizos) En 2017, do 1 ao 31 de agosto, abre o albergue municipal xestionado pola Asociación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago paira Bizkaia!

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Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

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Tempo 05H 15’
Dificultade media
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