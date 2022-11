Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

O itinerario

Km 0. Markina (Todos os servizos)

Km 3,8. Iruzubieta (Bares)

Km 6,2. Bolibar (Bar. Tenda. Hospedaxe Baketxe Baserria a 1,9 km)

Km 7,5. Mosteiro de Zenarruza (Albergue)

Km 11,7. Munitibar (Albergue. Bar. Tenda)

Km 16,2. Berriondo (Desvío ao albergue de Mendata algo máis adiante. Restaurante próximo)

Km 19,1. Elexalde

Km 23. Ajangiz

Km 25. Gernika (Todos os servizos) En 2017, do 1 ao 31 de agosto, abre o albergue municipal xestionado pola Asociación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago paira Bizkaia!

Xunto ao albergue atópase a cafetaría Kai, onde viramos até cruzar o, que xunto ao, que visitaremos durante a etapa, dan nome a esta comarca biscaíña. Continuamos ligados a un parque paira saír finalmente á beiravía da BI-633, que seguimos até a, probablemente do XVI. Neste lugar despedímonos da estrada pola dereita e atravesamos un dos barrios de Markina. Collemos un bidegorri, o carril bici de cor vermella, de aí o seu nome en eúscaro, que avanza entre un polígono e o río. Aquí temos una. Seguidamente cruzamos o río por unha pasarela xunto á ponte, dun só arco e semioculto polas hiedras. Tras o río viramos a man esquerda, pasando una cancela, e internámonos nun bonito carreiro de ribeira, con algunhas pedras e raíces incrustadas, que chega até as proximidades deNesta poboación hai un par de bares, aínda que probablemente estean pechados á primeira hora. Dando un lixeiro rodeo saímos xunto á estrada BI-2224 e tomamos un camiño xunto ao restaurante Armola. Sobe até. Xunto ao acceso a un caserío torcemos á dereita e entre piñeiros e portillos chegamos pronto ao, correspondente xa ao municipio de. Deixámonos caer até a BI-2224 e entramos en Bolibar, de onde procedeu a familia do libertador venezolano. Pasamos xunto ao museo dedicado á súa figura e chegamos até a praza, onde se atopa o concello e un socorrido bar nos seus soportais.Xunto á, de marcado rostro defensivo coas súas dúas torres encostadas, saímos momentaneamente á estrada paira internarnos por unha rúa e seguir ae aque ascende ao mosteiro cisterciense de Zenarruza. A poucos metros de chegar a este cenobio atópase o, reaberto en xuño de 2014. Entramos enbaixo un arco (xunto á xanela de arriba loce o escudo da, cuxa lenda se explica no panel informativo) e cruzamos o xardín. A antiga colexiata é gótica e tamén se pode visitar o claustro.Una senda regada por varios arroios conduce até o. A estrada principal queda á dereita e continuamos pola esquerda, baixando por pista asfaltada ao barrio de(Km 9,8). Renovamos o descenso a Munitibar e a conca do río Lea por unha ladeira e posteriormente por unha senda escura entre matogueira, complicada pola pendente e con risco de caídas, que finaliza xunto a una preciosa casa rural. Una pista achéganos a, a igrexa neoclásica de, restaurada en 1847, queda á esquerda, e tras cruzar oentramos xa en. Case no ecuador da xornada, a praza é outro bo lugar paira tomar un respiro, con albergue, bar e tenda.A parroquia de, que puido ocupar o lugar dunha ermida dedicada a San Miguel, e de novo o río Lea sinalan o molesto repecho ao. Aquí arriba, a 50 metros do Camiño, hai unado XVIII. Despois a pista segue cara á dereita e nada máis pasar a liña de alta tensión, sen saír á BI-2224, tomamos a pista veciñal da esquerda e baixamos xunto ao. Neste punto tomamos una senda que marcha baixo miles de voltios e sobre unha zona enfangada que se nutre de varios arroios. Máis adiante, ademais, se non o limparon, hai un tramo onde apartaremos maleza paira abrirnos paso. O percorrido desemboca xunto ao barrio de, do municipio de Mendata. Como moitos outros, a súa orixe fundacional foi una, neste caso a de San Miguel Arcanxo no século X, que non é máis que una comunidade de veciños dispersa que se reunía en asemblea ao redor da igrexa parroquial.Una pista veciñal chega até a BI-3224, que seguimos até o barrio de Zarra (Olabe). A man esquerda está oIdazte Etxea de Mendata! Neste cruzamento de camiños, o noso desvíase á dereita cara ao. Ollo porque non seguimos pola estrada que si é recomendable paira as bicis. Atravesamos o barrio, visitando a, reconstruída a finais do XVIII e rehabilitada en 1878. Deixamos o núcleo, onde se atopa o desvío cara á, de planta pentagonal, e tomamos a senda que baixa e atravesa ocompartido entre os municipios de Mendata e Arratzu,. Máis adiante, un tramo ben recuperado de calzada pasa sobre a, que serve de fronteira ente os dous concellos. Tras cruzar oentramos no barrio de. Aquí podemos ver a, que domina a paisaxe de Arratzu. Este templo, onde pasaba a calzada medieval, destaca polo seu coro.Seguindo a vía crucis descendemos até o río Gola, cunhaxa en desuso desde o XIX, e iniciamos a forte escalada até o barrio de. Á mesma entrada, en lugar de tomar a BI-3224, dobramos á dereita xunto a una casa e renovamos a subida, moito máis contida. Deixaremos atrás a poboación paira continuar por unha senda que percorre a saia do, entre piñeiro insigne e eucalipto, dúas especies de crecemento rápido que se introduciron na península en detrimento de os bosques autóctonos. Este bonito traxecto cae até o municipio de, concretamente ao seu barrio de Mendieta. É independente de Gernika desde 1991. A impresionanteé una obra de Juan Bautista de Belaunzaran que finalizou o seu fillo en 1860.Desde Ajangiz non hai máis que continuar pola estrada, atallando nunha das curvas, e deixándonos levar até Gernika. Á entrada, xunto ao stop da rúa San Bartolomé, viramos á dereita e tomamos Kortezubi bidea, a primeira que salgue á nosa esquerda. O albergue xuvenil atópase a 100 metros.