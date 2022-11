Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

L’itinerari

Km 0 . Markina (Tots els serveis)

Km 3,8 . Iruzubieta (Bars)

Km 6,2 . Bolibar (Bar. Tenda. Hostalatge Baketxe Baserria a 1,9 km)

Km 7,5 . Monestir de Zenarruza (Alberg)

Km 11,7 . Munitibar (Alberg. Bar. Tenda)

Km 16,2 . Berriondo (Desviament a l'alberg de Mendata una cosa més endavant. Restaurant pròxim)

Km 19,1. Elexalde

Km 23. Ajangiz

Km 25 . Guernica (Tots els serveis) En 2017 , de el 1 a el 31 de agost , obre el alberg municipal gestionat per la Associació de Hospitaleros Voluntaris de el Camí de Santiago per Bizkaia !

Al costat de l'alberg es troba la cafeteria Kai, on girem fins creuar el, que al costat del, que visitarem durant l'etapa, fan nom a aquesta comarca biscaïna. Continuem lligats a un parc per sortir finalment al voral de la BI-633, que seguim fins l' de de, probablement del XVI. En aquest lloc ens acomiadem de la carretera per la dreta i travessem un dels barris de Markina. Agafem un bidegorri, el carril bici de color vermell, d'aquí el seu nom en basc, que avança entre un polígon i el riu. Aquí tenim una. Seguidament creuem el riu per una passarel·la al costat del pont, d'un sol arc i semioculto per les heures. Rere el riu girem a mà esquerra, passant una cancel·la, i ens internem en una bonica sendera de ribera, amb algunes pedres i arrels incrustades, que arriba fins la rodalia d'En aquesta població hi ha un parell de bars, encara que probablement estan tancats a primera hora. Fent una lleugera marrada sortim al costat de la carretera BI-2224 i prenem un camí al costat del restaurant Armola. Puja fins de. Al costat de l'accés a un caseriu torcem a la dreta i entre pins i portells arribem aviat al de, corresponent ja al municipi de. Ens deixem caure fins la BI-2224 i entrem en Bolibar, d'on va procedir la família del llibertador veneçolà. Passem al costat del museu dedicat a la seva figura i arribem fins la plaça, on es troba l'ajuntament i un socorregut bar en les seves porxades.Al costat de la de, de marcat rostre defensiu amb les seves dues torres adossades, sortim momentàniament a la carretera per internar-nos per un carrer i seguir eli laque ascendeix al monestir cistercenc de Zenarruza. A pocs metres d'arribar a aquest cenobi es troba l', reobert al juny de 2014. Entrem ensota un arc (al costat de la finestra d'amunt llueix l'escut de l'la, la llegenda de la qual s'explica en el panell informatiu) i creuem el jardí. L'antiga col·legiata és gòtica i també es pot visitar el claustre.Una senda regada per diversos rierols condueix fins el de. La carretera principal es queda a la dreta i continuem per l'esquerra, baixant per pista asfaltada al barri de(Km 9,8). Reprenem el descens a Munitibar i la conca del riu Llegeixi per un vessant i posteriorment per una senda fosca entre matoll, complicada pel pendent i amb el risc de caigudes, que finalitza al costat d'una preciosa casa rural. Una pista ens acosta a, l'església neoclàssica de, restaurada en 1847, queda a l'esquerra, i rere creuar elentrem ja en. Gairebé en l'equador de la jornada, la plaça és un altre bon lloc per prendre un respir, amb alberg, bar i tenda.La parròquia de de, que va poder ocupar el lloc d'una ermita dedicada a San Miguel, i de nou el riu Llegeixi assenyalen el molest repecho al de. Aquí amunt, a 50 metres del Camí, hi ha una dedel XVIII. Després la pista segueix cap a la dreta i res més passar la línia d'alta tensió, sense sortir a la BI-2224, prenem la pista veïnal de l'esquerra i baixem al costat del. En aquest punt prenem una senda que marxa sota milers de volts i sobre una zona enfangada que es nodreix de diversos rierols. Més endavant, a més, si no ho han netejat, hi ha un tram on apartarem mala herba per obrir-nos pas. El recorregut desemboca al costat del barri de, del municipi de Mendata. Com molts altres, el seu origen fundacional va ser una, en aquest cas la de San Miguel Arcàngel en el segle X, que no és més que una comunitat de veïns dispersa que es reunia en assemblea al voltant de l'església parroquial.Una pista veïnal arriba fins la BI-3224, que seguim fins el barri de Zarra (Olabe). A mà esquerra està el a elIdazte Etxea de Mendata! En aquest encreuament de camins, el nostre es desvia a la dreta cap al. Ull perquè no seguim per la carretera que sí és recomanable per les bicis. Travessem el barri, visitant la de, reconstruïda a la fi del XVIII i rehabilitada en 1878. Deixem el nucli, on es troba el desviament cap a la de, de planta pentagonal, i prenem la senda que baixa i travessa lacompartida entre els municipis de Mendata i Arratzu, de les de la de. Més endavant, un tram ben recuperat de calçada passa sobre el de, que serveix de davantera ens els dos ajuntaments. Rere creuar elentrem en el barri d'. Aquí podem veure l' de, que domina el paisatge d'Arratzu. Aquest temple, on passava la calçada medieval, destaca pel seu cor.Seguint el viacrucis descendim fins el riu Gola, amb unaja en desús des del XIX, i iniciem la forta escalada fins el barri de. A la mateixa entrada, en lloc de prendre la BI-3224, dobleguem a la dreta al costat d'una casa i reprenem la pujada, molt més continguda. Deixarem enrere la població per continuar per una senda que recorre la faldilla del, entre pi insigne i eucaliptus, dues espècies de creixement ràpid que es van introduir en la península en detriment dels boscos autòctons. Aquest bonic trajecte cau fins el municipi de, concretament al seu barri de Mendieta. És independent de Guernica des de 1991. La impressionant de laés una obra de Juan Baptista de Belaunzaran que va finalitzar el seu fill en 1860.Des d'Ajangiz no hi ha més que continuar per la carretera, atallant en una de les corbes, i deixant-nos portar fins Guernica. A l'entrada, al costat del stop del carrer Sant Bartolomé, girem a la dreta i prenem Kortezubi bidea, la primera que sali a la nostra esquerra. L'alberg juvenil es troba a 100 metres.