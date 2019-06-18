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Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
Etapa "trencacames" en què es gaudeix de la bellesa de l'Urdaibai
Informació sobre l’etapa 5: Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
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L’itinerari
- Km 0 . Markina (Tots els serveis)
Al costat de l'alberg es troba la cafeteria Kai, on girem fins creuar el riu Artibai , que al costat del riu Llegeixi , que visitarem durant l'etapa, fan nom a aquesta comarca biscaïna. Continuem lligats a un parc per sortir finalment al voral de la BI-633, que seguim fins l'ermita de La nostra Senyora de Erdotza , probablement del XVI. En aquest lloc ens acomiadem de la carretera per la dreta i travessem un dels barris de Markina. Agafem un bidegorri, el carril bici de color vermell, d'aquí el seu nom en basc, que avança entre un polígon i el riu. Aquí tenim una font . Seguidament creuem el riu per una passarel·la al costat del pont Kareaga , d'un sol arc i semioculto per les heures. Rere el riu girem a mà esquerra, passant una cancel·la, i ens internem en una bonica sendera de ribera, amb algunes pedres i arrels incrustades, que arriba fins la rodalia d'Iruzubieta .
- Km 3,8 . Iruzubieta (Bars)
En aquesta població hi ha un parell de bars, encara que probablement estan tancats a primera hora. Fent una lleugera marrada sortim al costat de la carretera BI-2224 i prenem un camí al costat del restaurant Armola. Puja fins elbarrio de Altzaga . Al costat de l'accés a un caseriu torcem a la dreta i entre pins i portells arribem aviat al barri de Arta , corresponent ja al municipi de Ziortza Bolibar . Ens deixem caure fins la BI-2224 i entrem en Bolibar, d'on va procedir la família del llibertador veneçolà Simón Bolívar . Passem al costat del museu dedicat a la seva figura i arribem fins la plaça, on es troba l'ajuntament i un socorregut bar en les seves porxades.
- Km 6,2 . Bolibar (Bar. Tenda. Hostalatge Baketxe Baserria a 1,9 km)
Al costat de la església de Sant Tomàs , de marcat rostre defensiu amb les seves dues torres adossades, sortim momentàniament a la carretera per internar-nos per un carrer i seguir el viacrucis i la calçada medieval que ascendeix al monestir cistercenc de Zenarruza. A pocs metres d'arribar a aquest cenobi es troba l'alberg Ziortza Beitia , reobert al juny de 2014. Entrem en Zenarruza sota un arc (al costat de la finestra d'amunt llueix l'escut de l'àguila amb la calavera , la llegenda de la qual s'explica en el panell informatiu) i creuem el jardí. L'antiga col·legiata és gòtica i també es pot visitar el claustre.
- Km 7,5 . Monestir de Zenarruza (Alberg)
Una senda regada per diversos rierols condueix fins el alt de Gontzagarigana ( Km 9 ) . La carretera principal es queda a la dreta i continuem per l'esquerra, baixant per pista asfaltada al barri de Uriona (Km 9,8). Reprenem el descens a Munitibar i la conca del riu Llegeixi per un vessant i posteriorment per una senda fosca entre matoll, complicada pel pendent i amb el risc de caigudes, que finalitza al costat d'una preciosa casa rural. Una pista ens acosta a Gerrikaitz , l'església neoclàssica de Santa María , restaurada en 1847, queda a l'esquerra, i rere creuar el riu Llegeixi entrem ja en Munitibar . Gairebé en l'equador de la jornada, la plaça és un altre bon lloc per prendre un respir, amb alberg, bar i tenda.
- Km 11,7 . Munitibar (Alberg. Bar. Tenda)
La parròquia de Sant Vicent de Arbaztegi , que va poder ocupar el lloc d'una ermita dedicada a San Miguel, i de nou el riu Llegeixi assenyalen el molest repecho al barri de Aldaka . Aquí amunt, a 50 metres del Camí, hi ha una ermita de Santiago del XVIII. Després la pista segueix cap a la dreta i res més passar la línia d'alta tensió, sense sortir a la BI-2224, prenem la pista veïnal de l'esquerra i baixem al costat del caseriu Urnatei . En aquest punt prenem una senda que marxa sota milers de volts i sobre una zona enfangada que es nodreix de diversos rierols. Més endavant, a més, si no ho han netejat, hi ha un tram on apartarem mala herba per obrir-nos pas. El recorregut desemboca al costat del barri de Berriondo , del municipi de Mendata. Com molts altres, el seu origen fundacional va ser una anteiglesia , en aquest cas la de San Miguel Arcàngel en el segle X, que no és més que una comunitat de veïns dispersa que es reunia en assemblea al voltant de l'església parroquial.
- Km 16,2 . Berriondo (Desviament a l'alberg de Mendata una cosa més endavant. Restaurant pròxim)
Una pista veïnal arriba fins la BI-3224, que seguim fins el barri de Zarra (Olabe). A mà esquerra està el desviament a el alberg Idazte Etxea de Mendata! En aquest encreuament de camins, el nostre es desvia a la dreta cap al restaurant Zarrabenta . Ull perquè no seguim per la carretera que sí és recomanable per les bicis. Travessem el barri, visitant la ermita de Sant Pere i Sant Cristóbal , reconstruïda a la fi del XVIII i rehabilitada en 1878. Deixem el nucli, on es troba el desviament cap a la torre de Montalbán , de planta pentagonal, i prenem la senda que baixa i travessa la vetusta roureda compartida entre els municipis de Mendata i Arratzu, una de les joies intactes de la Reserva de Urdaibai . Més endavant, un tram ben recuperat de calçada passa sobre el pont medieval de Artzubi , que serveix de davantera ens els dos ajuntaments. Rere creuar el riu Gola entrem en el barri d'Elexalde . Aquí podem veure l'església de Sant Tomàs , que domina el paisatge d'Arratzu. Aquest temple, on passava la calçada medieval, destaca pel seu cor.
- Km 19,1. Elexalde
Seguint el viacrucis descendim fins el riu Gola, amb una antiga ferrería ja en desús des del XIX, i iniciem la forta escalada fins el barri de Marmiz ( Km 20,3 ) . A la mateixa entrada, en lloc de prendre la BI-3224, dobleguem a la dreta al costat d'una casa i reprenem la pujada, molt més continguda. Deixarem enrere la població per continuar per una senda que recorre la faldilla del Burgogana , entre pi insigne i eucaliptus, dues espècies de creixement ràpid que es van introduir en la península en detriment dels boscos autòctons. Aquest bonic trajecte cau fins el municipi de Ajangiz , concretament al seu barri de Mendieta. És independent de Guernica des de 1991. La impressionant església neoclàssica de la Ascensió és una obra de Juan Baptista de Belaunzaran que va finalitzar el seu fill en 1860.
- Km 23. Ajangiz
Des d'Ajangiz no hi ha més que continuar per la carretera, atallant en una de les corbes, i deixant-nos portar fins Guernica. A l'entrada, al costat del stop del carrer Sant Bartolomé, girem a la dreta i prenem Kortezubi bidea, la primera que sali a la nostra esquerra. L'alberg juvenil es troba a 100 metres.
- Km 25 . Guernica (Tots els serveis) En 2017 , de el 1 a el 31 de agost , obre el alberg municipal gestionat per la Associació de Hospitaleros Voluntaris de el Camí de Santiago per Bizkaia !
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