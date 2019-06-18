Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

El itinerario

Km 0. Markina (Todos los servicios)

Junto al albergue se encuentra la cafetería Kai, donde giramos hasta cruzar el río Artibai, que junto al río Lea, que visitaremos durante la etapa, dan nombre a esta comarca vizcaína. Continuamos ligados a un parque para salir finalmente al arcén de la BI-633, que seguimos hasta la ermita de Nuestra Señora de Erdotza, probablemente del XVI. En este lugar nos despedimos de la carretera por la derecha y atravesamos uno de los barrios de Markina. Cogemos un bidegorri, el carril bici de color rojo, de ahí su nombre en euskera, que avanza entre un polígono y el río. Aquí tenemos una fuente. Seguidamente cruzamos el río por una pasarela junto al puente Kareaga, de un solo arco y semioculto por las hiedras. Tras el río giramos a mano izquierda, pasando una cancela, y nos internamos en un bonito sendero de ribera, con algunas piedras y raíces incrustadas, que llega hasta las cercanías de Iruzubieta.

Km 3,8. Iruzubieta (Bares)

En esta población hay un par de bares, aunque probablemente estén cerrados a primera hora. Dando un ligero rodeo salimos junto a la carretera BI-2224 y tomamos un camino junto al restaurante Armola. Sube hasta elbarrio de Altzaga. Junto al acceso a un caserío torcemos a la derecha y entre pinos y portillos llegamos pronto al barrio de Arta, correspondiente ya al municipio de Ziortza Bolibar. Nos dejamos caer hasta la BI-2224 y entramos en Bolibar, de donde procedió la familia del libertador venezolano Simón Bolívar. Pasamos junto al museo dedicado a su figura y llegamos hasta la plaza, donde se encuentra el ayuntamiento y un socorrido bar en sus soportales.

Km 6,2. Bolibar (Bar. Tienda. Hospedaje Baketxe Baserria a 1,9 km)

Junto a la iglesia de Santo Tomás, de marcado rostro defensivo con sus dos torres adosadas, salimos momentáneamente a la carretera para internarnos por una calle y seguir el vía crucis y la calzada medieval que asciende al monasterio cisterciense de Zenarruza. A pocos metros de llegar a este cenobio se encuentra el albergue Ziortza Beitia, reabierto en junio de 2014. Entramos en Zenarruza bajo un arco (junto a la ventana de arriba luce el escudo del águila con la calavera, cuya leyenda se explica en el panel informativo) y cruzamos el jardín. La antigua colegiata es gótica y también se puede visitar el claustro.

Km 7,5. Monasterio de Zenarruza (Albergue)

Una senda regada por varios arroyos conduce hasta el alto de Gontzagarigana (Km 9). La carretera principal se queda a la derecha y continuamos por la izquierda, bajando por pista asfaltada al barrio de Uriona (Km 9,8). Reanudamos el descenso a Munitibar y la cuenca del río Lea por una ladera y posteriormente por una senda oscura entre matorral, complicada por la pendiente y con riesgo de caídas, que finaliza junto a una preciosa casa rural. Una pista nos acerca a Gerrikaitz, la iglesia neoclásica de Santa María, restaurada en 1847, queda a la izquierda, y tras cruzar el río Lea entramos ya en Munitibar. Casi en el ecuador de la jornada, la plaza es otro buen lugar para tomarse un respiro, con albergue, bar y tienda.

Km 11,7. Munitibar (Albergue. Bar. Tienda)

La parroquia de San Vicente de Arbaztegi, que pudo ocupar el lugar de una ermita dedicada a San Miguel, y de nuevo el río Lea señalan el molesto repecho al barrio de Aldaka. Aquí arriba, a 50 metros del Camino, hay una ermita de Santiago del XVIII. Después la pista sigue hacia la derecha y nada más pasar la línea de alta tensión, sin salir a la BI-2224, tomamos la pista vecinal de la izquierda y bajamos junto al caserío Urnatei. En este punto tomamos una senda que marcha bajo miles de voltios y sobre una zona enfangada que se nutre de varios arroyos. Más adelante, además, si no lo han limpiado, hay un tramo donde apartaremos maleza para abrirnos paso. El recorrido desemboca junto al barrio de Berriondo, del municipio de Mendata. Como muchos otros, su origen fundacional fue una anteiglesia, en este caso la de San Miguel Arcángel en el siglo X, que no es más que una comunidad de vecinos dispersa que se reunía en asamblea alrededor de la iglesia parroquial.

Km 16,2. Berriondo (Desvío al albergue de Mendata algo más adelante. Restaurante cercano)

Una pista vecinal llega hasta la BI-3224, que seguimos hasta el barrio de Zarra (Olabe). A mano izquierda está el ¡desvío al albergue Idazte Etxea de Mendata! En este cruce de caminos, el nuestro se desvía a la derecha hacia el restaurante Zarrabenta. Ojo porque no seguimos por la carretera que sí es recomendable para las bicis. Atravesamos el barrio, visitando la ermita de San Pedro y San Cristóbal, reconstruida a finales del XVIII y rehabilitada en 1878. Dejamos el núcleo, donde se encuentra el desvío hacia la torre de Montalbán, de planta pentagonal, y tomamos la senda que baja y atraviesa el vetusto robledal compartido entre los municipios de Mendata y Arratzu, una de las joyas intactas de la Reserva de Urdaibai. Más adelante, un tramo bien recuperado de calzada pasa sobre el puente medieval de Artzubi, que sirve de frontera ente los dos ayuntamientos. Tras cruzar el río Gola entramos en el barrio de Elexalde. Aquí podemos ver la iglesia de Santo Tomás, que domina el paisaje de Arratzu. Este templo, donde pasaba la calzada medieval, destaca por su coro.

Km 19,1. Elexalde

Siguiendo el vía crucis descendemos hasta el río Gola, con una antigua ferrería ya en desuso desde el XIX, e iniciamos la fuerte escalada hasta el barrio de Marmiz (Km 20,3) . A la misma entrada, en lugar de tomar la BI-3224, doblamos a la derecha junto a una casa y reanudamos la subida, mucho más contenida. Dejaremos atrás la población para continuar por una senda que recorre la falda del Burgogana, entre pino insigne y eucalipto, dos especies de crecimiento rápido que se introdujeron en la península en detrimento de los bosques autóctonos. Este bonito trayecto cae hasta el municipio de Ajangiz , concretamente a su barrio de Mendieta. Es independiente de Gernika desde 1991. La impresionante iglesia neoclásica de la Ascensión es una obra de Juan Bautista de Belaunzaran que finalizó su hijo en 1860.

Km 23. Ajangiz

Desde Ajangiz no hay más que continuar por la carretera, atajando en una de las curvas, y dejándonos llevar hasta Gernika. A la entrada, junto al stop de la calle San Bartolomé, giramos a la derecha y tomamos Kortezubi bidea, la primera que sale a nuestra izquierda. El albergue juvenil se encuentra a 100 metros.