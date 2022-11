Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

El itinerario

Km 0. Markina (Todos los servicios)

Km 3,8. Iruzubieta (Bares)

Km 6,2. Bolibar (Bar. Tienda. Hospedaje Baketxe Baserria a 1,9 km)

Km 7,5. Monasterio de Zenarruza (Albergue)

Km 11,7. Munitibar (Albergue. Bar. Tienda)

Km 16,2. Berriondo (Desvío al albergue de Mendata algo más adelante. Restaurante cercano)

Km 19,1. Elexalde

Km 23. Ajangiz

Km 25. Gernika (Todos los servicios) ¡En 2017, del 1 al 31 de agosto, abre el albergue municipal gestionado por la Asociación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia!

Junto al albergue se encuentra la cafetería Kai, donde giramos hasta cruzar el, que junto al, que visitaremos durante la etapa, dan nombre a esta comarca vizcaína. Continuamos ligados a un parque para salir finalmente al arcén de la BI-633, que seguimos hasta la, probablemente del XVI. En este lugar nos despedimos de la carretera por la derecha y atravesamos uno de los barrios de Markina. Cogemos un bidegorri, el carril bici de color rojo, de ahí su nombre en euskera, que avanza entre un polígono y el río. Aquí tenemos una. Seguidamente cruzamos el río por una pasarela junto al puente, de un solo arco y semioculto por las hiedras. Tras el río giramos a mano izquierda, pasando una cancela, y nos internamos en un bonito sendero de ribera, con algunas piedras y raíces incrustadas, que llega hasta las cercanías deEn esta población hay un par de bares, aunque probablemente estén cerrados a primera hora. Dando un ligero rodeo salimos junto a la carretera BI-2224 y tomamos un camino junto al restaurante Armola. Sube hasta el. Junto al acceso a un caserío torcemos a la derecha y entre pinos y portillos llegamos pronto al, correspondiente ya al municipio de. Nos dejamos caer hasta la BI-2224 y entramos en Bolibar, de donde procedió la familia del libertador venezolano. Pasamos junto al museo dedicado a su figura y llegamos hasta la plaza, donde se encuentra el ayuntamiento y un socorrido bar en sus soportales.Junto a la, de marcado rostro defensivo con sus dos torres adosadas, salimos momentáneamente a la carretera para internarnos por una calle y seguir ely laque asciende al monasterio cisterciense de Zenarruza. A pocos metros de llegar a este cenobio se encuentra el, reabierto en junio de 2014. Entramos enbajo un arco (junto a la ventana de arriba luce el escudo del, cuya leyenda se explica en el panel informativo) y cruzamos el jardín. La antigua colegiata es gótica y también se puede visitar el claustro.Una senda regada por varios arroyos conduce hasta el. La carretera principal se queda a la derecha y continuamos por la izquierda, bajando por pista asfaltada al barrio de(Km 9,8). Reanudamos el descenso a Munitibar y la cuenca del río Lea por una ladera y posteriormente por una senda oscura entre matorral, complicada por la pendiente y con riesgo de caídas, que finaliza junto a una preciosa casa rural. Una pista nos acerca a, la iglesia neoclásica de, restaurada en 1847, queda a la izquierda, y tras cruzar elentramos ya en. Casi en el ecuador de la jornada, la plaza es otro buen lugar para tomarse un respiro, con albergue, bar y tienda.La parroquia de, que pudo ocupar el lugar de una ermita dedicada a San Miguel, y de nuevo el río Lea señalan el molesto repecho al. Aquí arriba, a 50 metros del Camino, hay unadel XVIII. Después la pista sigue hacia la derecha y nada más pasar la línea de alta tensión, sin salir a la BI-2224, tomamos la pista vecinal de la izquierda y bajamos junto al. En este punto tomamos una senda que marcha bajo miles de voltios y sobre una zona enfangada que se nutre de varios arroyos. Más adelante, además, si no lo han limpiado, hay un tramo donde apartaremos maleza para abrirnos paso. El recorrido desemboca junto al barrio de, del municipio de Mendata. Como muchos otros, su origen fundacional fue una, en este caso la de San Miguel Arcángel en el siglo X, que no es más que una comunidad de vecinos dispersa que se reunía en asamblea alrededor de la iglesia parroquial.Una pista vecinal llega hasta la BI-3224, que seguimos hasta el barrio de Zarra (Olabe). A mano izquierda está elIdazte Etxea de Mendata! En este cruce de caminos, el nuestro se desvía a la derecha hacia el. Ojo porque no seguimos por la carretera que sí es recomendable para las bicis. Atravesamos el barrio, visitando la, reconstruida a finales del XVIII y rehabilitada en 1878. Dejamos el núcleo, donde se encuentra el desvío hacia la, de planta pentagonal, y tomamos la senda que baja y atraviesa elcompartido entre los municipios de Mendata y Arratzu,. Más adelante, un tramo bien recuperado de calzada pasa sobre el, que sirve de frontera ente los dos ayuntamientos. Tras cruzar elentramos en el barrio de. Aquí podemos ver la, que domina el paisaje de Arratzu. Este templo, donde pasaba la calzada medieval, destaca por su coro.Siguiendo el vía crucis descendemos hasta el río Gola, con unaya en desuso desde el XIX, e iniciamos la fuerte escalada hasta el barrio de. A la misma entrada, en lugar de tomar la BI-3224, doblamos a la derecha junto a una casa y reanudamos la subida, mucho más contenida. Dejaremos atrás la población para continuar por una senda que recorre la falda del, entre pino insigne y eucalipto, dos especies de crecimiento rápido que se introdujeron en la península en detrimento de los bosques autóctonos. Este bonito trayecto cae hasta el municipio de, concretamente a su barrio de Mendieta. Es independiente de Gernika desde 1991. La impresionantees una obra de Juan Bautista de Belaunzaran que finalizó su hijo en 1860.Desde Ajangiz no hay más que continuar por la carretera, atajando en una de las curvas, y dejándonos llevar hasta Gernika. A la entrada, junto al stop de la calle San Bartolomé, giramos a la derecha y tomamos Kortezubi bidea, la primera que sale a nuestra izquierda. El albergue juvenil se encuentra a 100 metros.