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Debatik Markina-Xemeinerako etapa
Etapa menditsua; ibilbide gogorra, ia herri gutxik zeharkatzen dutelako
Etapari buruzko informazioa 4: Debatik Markina-Xemeinerako etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Deba (zerbitzu guztiak)
Bideak gurutzatu, eta, ondoren, itsasadarra. Haren ondoan GI-638 errepidea hartuko dugu, Mutrikura doana, eta 150 metrotan ezkerreko bidea hartuko dugu, Buztiñaga seinalatzen duena. Hemen hasten dira lehen arrapalak. Zementuzko errei bat, lehenik, eta ereinotz, gurbitza eta hurritzen arteko bidexka bat, eta espezie hostogalkorren mota guztiak, ondoren, Pikoaga baserriraino iristen dira. Itsasoaren ikuspegiak eta landa inguruneak, larreek eta azienda-etxolek, Maiako Kalbarioaren ermitaraino suspertzen dute. Mutrikuko ikuspegi partzialarekin, leku horrek atsedena merezi du. Gainera, iturri bat dago ezkutuan, hormaren atzean, eta Iturria esaten zaio, euskarazko iturria.
- 4,4 km. Calvario de Maia baseliza (–Taberna-Distantzia laburreko denda). Erretegia)
Pista asfaltatutik abiatuko gara, gurutze-bidetik, Azkenetxe erretegia pasa eta GI-3330 errepidea gurutzatuko dugu. Ibilbidearen ertzean beste iturri bat dago. 2014ko martxoaren amaieran, Nereak eta Gaizkak ostatua eta denda txiki bat dituen aterpetxe bat inauguratu zuten. Aukera bikaina, batez ere Deban lo egin ez dutenentzat. Berehala, bide ilun batean murgilduko gara, eta egurrezko hainbat ataka saihestu beharko ditugu. Artadi kantauriarreko orban bat kareharriaren gainean zabaltzen da, eta, eremu ireki batera aterata, mendi-lepoan abeltegi bat duela, itsasoa pixka bat miresten dugu, eta Pobeñako La Arena hondartzara iritsiko gara, 8. etapan. Laster, azken ataka bat zozketatuko dugu eta GI-3562 errepidea gurutzatuko dugu, Mutrikuko udalerriko Olatz hurbilera iristeko.
- 8,3 km. Olatz (taberna)
Abeltzaintza auzo honetan Zelaieta taberna-jatetxea dago (Markinaraino indarrak berritzeko establezimendu bakarra). Telefonoa adierazten dizugu, 943 60 45 95 ordutegia kontsultatu nahi baduzu. San Isidro ermita alde batera utzita, "Arnoate 5,5 km" markako seinale ofizialak Anu errekarekin batera egingo dugu aurrera. Ezkerrera biratzean, ibilgutik bota, eta pistatik igotzen jarraitu, eta, gero, basotik, 500 metroko altuerako hesia pixka bat gainditu arte. Igoeran zutik jarriko gara Bizkaian (11,2. km), mugako seinalerik ikusten ez bada ere, eta beherantz, pistatik, Damukorta baserrira iritsiko gara. Han, litekeena da kantinplora betetzea, iturburu bat gertu baitago (13,3 km). Pista jarraitu Arnoate baserri eta mendi-leporaino. Han beste geldialdi bat egin eta iturrian freskatu, eguzkitik edo euritik aterata.
- 14,2 km. Arnoate lepoa (iturria)
Puntu horretan eskuinera biratuko dugu, isurialde hori zeharkatzen duen eta Sakoneta baserri eraitsiaren (16,3 km) ondotik pasatzen den bidezidor ‘rompepiernas’ batetik jarraitzeko. Azkenik, pista batera iritsiko gara, Atzorinzabal (17,8 km) eta Amulategi (18,7 km) baserrien ondotik. Puntu hori iraganik, gaur egun egoera onean dagoen pista batetik jaisten da, eta tarte asfaltatuak ditu beti, jaitsi eta bizikletentzat egokia, garai batean lokatzez eta harritsuz beteta zegoen zatia hobetuz. Bideari jarraitu eta zelai baten ondotik iritsiko gara, Arretxinaga auzoraino. Bertan, Barroeta dorrea, XIV. eta XV. mendeetako etxebizitza gotortua, eta San Joaquín eta Santa Ana ermita (23,2. km) daude. Bidearen ertzean Arretxinagako San Migel ermita ere badago, XVIII. mendekoa eta oinplano hexagonalekoa. Gutxienez bisita labur bat merezi du jatorria ikusteko: kapera osatzen duten eta elkarren artean oreka gordetzen duten hiru harriak. Urko ibaiaren gainetik bi zubi igaro ondoren, Arretxinaga hiribidetik joango gara, eta, ondoren, ezkerretara egingo dugu Artibai kaletik. Lehenbizikoa eskuinetara hartuko dugu, Osteko kalera, eta Karmeldarren komentuko aterpetxera eramango gaitu. María Luisak erromesak ere hartzen ditu (ikus oharrak), eta, 2012tik, Markina-Xemeinek Intxauspe aterpetxe pribatua ere badu.
- 24,3 km. Markina (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak