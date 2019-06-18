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Etapa de Deba a Markina-Xemein
Etapa muntanyosa; dur trajecte perquè amb prou feines hi ha pobles que el travessen
Informació sobre l’etapa 4: Etapa de Deba a Markina-Xemein
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L’itinerari
- Km 0 . Degui (Tots els serveis)
Creuem les vies i posteriorment la ria. Al costat d'ella prenem la carretera GI-638 que es dirigeix a Mutriku i en 150 metres agafem un desviament a mà esquerra que assenyala Buztiñaga . Aquí donen principi les primeres rampes. Un carril de ciment, primer, i una senda entre llorers, arboços i avellaners i tota sort d'espècies caducifòlies, després, condueixen fins el caseriu Pikoaga . La visió de la mar i l'ambient rural de prats i cabanyes de bestiar reconforten fins l'ermita de el Calvari de Maia . El lloc, amb la vista parcial de Mutriku, bé mereix un respir. A més, hi ha una font una mica amagada, darrere del mur i assenyalada com Iturria, font en basca.
- Km 4,4 . Ermita de el Calvari de Maia (Alberg-Bar-Tenda a curta distància. Rostidor)
Reprenem la marxa per la pista asfaltada, jalonada pel viacrucis, passem el rostidor Azkenetxe i creuem la carretera GI-3330. A la vora de l'itinerari trobem una altra font . A la fi de març de 2014, Nerea i Gaizka van inaugurar un alberg que conta amb bar i una petita tenda. Una excel·lent opció, sobretot per aquells que no hagin dormit en Deba. De seguida ens submergim en una senda ombrívola on haurem de superar diverses portillas de fusta. Una taca de alzinar cantàbric s'expandeix aquí sobre la calcària i, ja sortint a una zona oberta, presidida en el serral per una nau ramadera, admirem lleument la mar, al que direm adéu fins la platja de la Sorra en Pobeña, en l'etapa 8. En breu, superem un últim portell i creuem la GI-3562 per aconseguir per pista la pròxima Olatz , pertanyent al municipi de Mutriku.
- Km 8,3 . Olatz (Bar)
En aquest barri ramader es troba el bar -restaurant Zelaieta , (únic establiment on reposar forces fins Markina) T'indiquem el telèfon per si vols consultar horari 943 60 45 95. Deixant a un costat l'ermita de Sant Isidre , la senyalització oficial marca "Arnoate 5,5 km", progressem en companyia del rierol Anu . En un gir a l'esquerra ens acomiadem del seu llit i seguim ascendint per pista i més tard per bosc fins superar tímidament la barrera dels 500 metres d'altitud. En plena pujada posarem peu en Bizkaia ( Km 11,2 ) , encara que no es veu gens de senyalització de la muga, i ja en descens, per pista, arribem al caseriu Damukorta , on és possible que puguem omplir la cantimplora, ja que hi ha una deu pròxima ( Km 13,3 ) . Continuem la pista fins el caseriu i serral Arnoate , on podem fer una altra parada i refrescar-nos en la font a recer del sol o la pluja.
- Km 14,2 . Collado Arnoate (Font)
En aquest punt girem la dreta per seguir per una sendera ‘rompepiernas’ que recorre aquest vessant i passa al costat del derruït caseriu Sakoneta ( Km 16,3 ) . Finalment arribem a una pista que transita al costat dels caserius Atzorinzabal ( Km 17,8 ) i Amulategi ( Km 18,7 ) . Passat aquest punt actualment es baixa per una pista en bon estat i amb trams asfaltats sempre en baixada i apta per bicicletes, millorant l'antic tram ple de fang i pedregós. seguim el camí i arribem al costat d'un prat que condueix fins el barri de Arretxinaga , on es localitza la torre Barroeta , un habitatge fortificat dels segles XIV i XV, i la ermita de Sant Joaquín i Santa Ana ( Km 23,2 ) .A la vora del Camí també se situa l'ermita de San Miguel de Arretxinaga , del XVIII i de planta hexagonal. Mereix almenys una visita breu per veure el seu origen: les tres pedres que formen la capella i guarden equilibri entre si. Rere passar dos ponts sobre el riu Urko anem de front per l'avinguda Arretxinaga i després girem a l'esquerra pel carrer Artibai. En aquesta prenem la primera a la dreta, el carrer Osteko, que ens porta cap a el alberg de el convent de els Pares Carmelites . María Luisa també acull pelegrins (veure observacions) i ,des de 2012, Markina -Xemein també conta amb el alberg privat Intxauspe .
- Km 24,3 . Markina (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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