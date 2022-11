Etapa de Deba a Markina-Xemein

L’itinerari

Km 0 . Degui (Tots els serveis)

Km 4,4 . Ermita de el Calvari de Maia (Alberg-Bar-Tenda a curta distància. Rostidor)

Km 8,3 . Olatz (Bar)

Km 14,2 . Collado Arnoate (Font)

Km 24,3 . Markina (Tots els serveis)

Creuem les vies i posteriorment la ria. Al costat d'ella prenem la carretera GI-638 que es dirigeix a Mutriku i en 150 metres agafem un desviament a mà esquerra que assenyala. Aquí donen principi les primeres rampes. Un carril de ciment, primer, i una senda entre llorers, arboços i avellaners i tota sort d'espècies caducifòlies, després, condueixen fins el. La visió de la mar i l'ambient rural de prats i cabanyes de bestiar reconforten fins l' de el de. El lloc, amb la vista parcial de Mutriku, bé mereix un respir. A més, hi ha una font una mica amagada, darrere del mur i assenyalada com Iturria, font en basca.Reprenem la marxa per la pista asfaltada, jalonada pel viacrucis, passem elAzkenetxe i creuem la carretera GI-3330. A la vora de l'itinerari trobem una altra. A la fi de març de 2014, Nerea i Gaizka van inaugurar unque conta amb bar i una petita tenda. Una excel·lent opció, sobretot per aquells que no hagin dormit en Deba. De seguida ens submergim en una senda ombrívola on haurem de superar diverses portillas de fusta. Una des'expandeix aquí sobre la calcària i, ja sortint a una zona oberta, presidida en el serral per una nau ramadera, admirem lleument la mar, al que direm adéu fins la platja de la Sorra en Pobeña, en l'etapa 8. En breu, superem un últim portell i creuem la GI-3562 per aconseguir per pista la pròxima, pertanyent al municipi de Mutriku.En aquest barri ramader es troba el(únic establiment on reposar forces fins Markina) T'indiquem el telèfon per si vols consultar horari 943 60 45 95. Deixant a un costat l' de, la senyalització oficial marca "Arnoate 5,5 km", progressem en companyia del. En un gir a l'esquerra ens acomiadem del seu llit i seguim ascendint per pista i més tard per bosc fins superar tímidament la barrera dels 500 metres d'altitud. En plena pujada posarem peu en Bizkaia, encara que no es veu gens de senyalització de la muga, i ja en descens, per pista, arribem al, on és possible que puguem omplir la cantimplora, ja que hi ha una deu pròxima. Continuem la pista fins el caseriu i, on podem fer una altra parada i refrescar-nos en laa recer del sol o la pluja.En aquest punt girem la dreta per seguir per una sendera ‘rompepiernas’ que recorre aquest vessant i passa al costat del derruït. Finalment arribem a una pista que transita al costat dels caserius. Passat aquest punt actualment es baixa per una pista en bon estat i amb trams asfaltats sempre en baixada i apta per bicicletes, millorant l'antic tram ple de fang i pedregós. seguim el camí i arribem al costat d'un prat que condueix fins el de, on es localitza la, un habitatge fortificat dels segles XIV i XV, i la de.A la vora del Camí també se situa l'ermita de de, del XVIII i de planta hexagonal. Mereix almenys una visita breu per veure el seu origen: les tres pedres que formen la capella i guarden equilibri entre si. Rere passar dos ponts sobre elanem de front per l'avinguda Arretxinaga i després girem a l'esquerra pel carrer Artibai. En aquesta prenem la primera a la dreta, el carrer Osteko, que ens porta cap a el de el de els. María Luisa també acull pelegrins (veure observacions) i ,des de 2012,també conta amb el