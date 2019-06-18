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Zarautzetik Debarako etapa
Getaria, Zumaia eta Debaren arteko desnibel handiak. Animo!
Etapari buruzko informazioa 3: Zarautzetik Debarako etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Zarautz (zerbitzu guztiak)
Getariara iristeko bi aukera daude: 1. Santa Maria elizaren ondoan Meagasera doan errepidea har dezakegu eta ehunka metro geroago Santa Barbarako ermitarako bidea hartu. Antzinako galtzada bat da, txakolin-mahastien artetik tenpluaren ingururaino igotzen dena. 1709an zabaldu zen, bertakoen ekarpenei esker. Ermitatik Zarauzko ikuspegi pribilegiatua eta hondartza zabala ikusten dira. Gero, bide ofizialak estrada batetik jarraitzen du, GI-3391 errepidea hartu arte. Beherantz hartu, eta ehunka metro ingurura, ezkerrera biratu. Begira, Getariara joan nahi izanez gero, 400 metroko errepidetik jarraitu herriraino. Bide ofizialak jarraitu egiten du bidegurutze horretan, ezkerretara, Askizuraino. 2. Bigarren aukera itsasoratutako oinezkoentzako pasealekuan dago, N-634 errepidearekiko paraleloan. Ibilbide horrek 8 urte behar izan zituen eraikitzeko. Ibilbidea laua da, eta kirol-arrantzaleek eta zarautztarrek asko erabiltzen dute. San Anton mendia ikusten ari gara, ‘sagua’ izenaz ezaguna, eta Getariako sarreran, Juan Sebastian Elkanoren sorlekuan, Bidea utzi eta itsas etxe honetako portu zoragarria bisita dezakegu, San Salvador elizaren pasabidearen azpian.
- 4.1. km Getaria (zerbitzu guztiak)
Herrerieta kaletik abiatzen den galtzada batetik utziko dugu Getaria. Galtzada San Prudentzio auzoraino doa, Kanpaia aterpetxea dagoen tokiraino, eta gero GI-3392 errepidera doa. 550 metro geroago, asfaltoa ezkerretik utzi, Aziategi baserrirantz, mahastien eta artasorioen artean. Azken aldapa batek Tourseko San Martin elizaren ondoan jarriko gaitu, Askizuko Guetarko auzoan. Parrokiaren ondoan iturri bat dago atseden hartzeko. Metro gutxira, Agote Aundi aterpetxea ere badago.
- 6,1 km. Askizu (IrakasleaBar)
Ibilbidea Askizutik irten eta Kantauri itsasoko eta Zumaiako bista paregabeekin aurrera doa. Gipuzkoako hiribildura jaitsiko gara mendiaren magaletik, N-634 errepideraino. Errepidearen ondoan, eskuinean, Ignacio Zuloaga margolariaren Etxe Museoa dago eta, hari atxikita, Santiago ermita, XV. mendekoa. Azkenik, Zumaiara iritsiko gara, Urola ibaia zeharkatuz, eta eskailerak jaitsiko ditugu, Ángeles Sorazu pasealekua zeharkatzeko.
- 9.1. km Zumaia (zerbitzu guztiak)
Hiribildua agurtzen dugu, San Jose de las Carmelitas Descalzas komenturaino (uztailean eta abuztuan udal aterpetxe gisa funtzionatzen du) eta Arritokieta ermitaraino. Ikuspegia itzulita, Zumaiako eta Urolaren bokaleko azken panoramika ona lortzen da. Landa-errepidea Elorriagako atsedenlekuraino doan bide batean amaitzen da (12,4 km), iturria eta zenbait mahai dituela. Elorriagako auzo debarera ezkerretik, pistatik nahiz eskuinetik irits daiteke, bidetik. Mendi gune honen sarreran taberna bat dago.
- 13. km. Elorriaga (taberna)
Elorriagan, Done Jakue Bidearen ibilbidea jarraituko dugu, GR-121 bidea ere badelako, itsasertzetik hurbilago doana. Bidea Nikaraino jaisten da eta gurutzatu egiten du aldapa bortitz batetik igotzeko. Arrapala horrek zuhaizti bide batean barneratzen gaitu. 'Rompepiernas' izeneko zati horrek hainbat ataka zozketatzen ditu, eta N-634 errepidera jaisten da berriro, Mardari auzoaren parean, taberna-jatetxea errepidearen ondoan duela. A-8aren gainetik pasatuko gara (16,3 km), eta kontuz jarraituko dugu Errepide Nazionaletik. Laster eskuinetik utzi eta errepide zati handi bat lotzen duen bidexka batean aurrera egingo dugu. Errepide hori N-634 errepideraino igotzen da berriro, azken aldapa gogor batekin. Azkenik, Itziarrera iritsi gara, beste atsedenaldi bat merezi dugun lekura. Itziarko Santa Maria santutegia nahitaezko garaia izan da Iparraldeko Bidean. Eraikuntza XVI. mendekoa da eta tenplu erromaniko baten gainean eraikia dago. Barruan, aldarearen buruan, Itziarko Ama Birjinaren irudia dago, XIII. mendekoa. Amabirjinaren himnoak honela dio: "Itziar Ama Birjina Bellaren Ave, Itsaso Izarraren ama maitea".
- 18,5 km. Itziar (tabernak. Denda)
Pista bat, zoritxarrez galtzada zaharra ezkutatzen duena, azken metroak hilerriraino igo eta Debarantz jaisten da, azken tartean desnibel handia duena. Pistaren ondoan San Roke ermita dago. Lorez apaindutako horma-hobi koloretsu batean eta beira-pare batean (21. km) ikus dezakegu. Herrira sartu eta berehala, Mendata BHIren ondotik pasa eta Mogel kaletik jarraitu, igogailua hartzeko. 2014ko ekainean inauguratutako aterpetxe berria tren-geltokiaren eraikinean dago, itsasadarraren behealdean. Joan baino lehen, Turismo Bulegora joan behar da zigilua jartzera eta izena ematera (telefonoa: 943 19 24 52). Itxita badago, Udaltzaingoaren bulegoetan egin daiteke, plazako ataripeetan.
- 22. km. Deba (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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