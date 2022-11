Etapa de Zarautz a Deba

L’itinerari

Km 0 . Zarautz (Tots els serveis)

Km 4.1 . Getaria (Tots els serveis)

Km 6,1 . Askizu (Alberg-Bar)

Km 9.1 . Zumaia (Tots els serveis)

Km 13 . Elorriaga (Bar)

Km 18,5 . Itziar (Bars. Tenda)

Km 22 . Degui (Tots els serveis)

Per arribar fins Getaria hi ha un parell de possibilitats:. Podem prendre al costat de l'església de Santa María la carretera que es dirigeix ai prendre uns centenars de metres després el camí cap a la de. Es tracta d'una antiga calçada que puja en forta repecho entre vinyes de txakolí fins els voltants del temple, consagrat en 1709 gràcies a les aportacions dels vilatans. Des de l'ermita s'obté unade Zarautz i la seva extensa platja. Després el Camí oficial contínua per una estrada fins fer amb la carretera GI-3391 que agafem cap avall per uns centenars de metres despues girar a l'esquerra, ull, si es vol visitar Getaria en aquest punt continuar recte per la carretera 400 metres fins la localitat. El camí oficial contínua en el citat encreuament a l'esquerra fins Askizu.. La segona opció circula pel passeig per als vianants acostat a la mar que va paral·lel a la N-634, un recorregut que va trigar 8 anys en construir. El passeig és pla i molt freqüentat pels pescadors esportius i zarautztarras. Anem veient la muntanya Santa Antón, conegut popularment com el ‘ratolí’, i a l'entrada de de, podem deixar uns instants el Camí i visitar el magnífic port d'aquesta vila marinera, al que s'accedeix sota el passadís de la deDeixem Getaria per una calçada que parteix del carrer Herrerieta. La calçada progressa fins el de, on es troba l', i porta després fins la carretera GI-3392. Uns 550 metres després deixem l'asfalt per l'esquerra cap al, entre vinyes i maizales. Un repecho final ens situa al costat de l' de de, en el barri guetarense d'. Al costat de la parròquia hi ha una font on podem prendre'ns un descans. També, a pocs metres, es troba l'L'itinerari abandona Askizu i avança amb immillorables vistes del Cantàbric i de Zumaia. Descendim a la vila guipuscoana pel vessant de la muntanya fins la N-634. Al costat de la carretera, a mà dreta, està la de eli, adossada a ella, la de, del segle XV. Accedim finalment acreuant eli baixem les escales per travessar el passeig Ángeles Sorazu.Acomiadem la vila ascendint fins el de de les, que funciona com, i per l' de. Tornant la vista s'obté una bona panoràmica final de Zumaia i la desembocadura de l'. La carretera rural desemboca en un camí que porta fins l' de de, amb font i diverses meses. Al barri debarés d'es pot arribar tant per l'esquerra, per pista, com per la dreta, per camí. A l'entrada d'aquest nucli de muntanya hi ha una taverna.En Elorriaga seguim l'itinerari del Camí de Santiago perquè també existeix el del GR-121, que marxa més pegat al litoral. El Camí baixa fins la Nacional i la creua per ascendir per una rampa brutal que ens interna en un camí arbrat. Aquest tram 'rompepiernas' supera diversos portells i baixa de nou a la N-634, a l'altura delambal peu de la carretera. Passem sobre l'A-8i seguim amb precaució per la Nacional. La deixem en breu per la dreta i avancem per una senda que atalla un gran tram de carretera, i que ascendeix de nou fins la N-634 amb un últim repecho duríssim. Aconseguim finalment, on bé mereixem un altre descans. El de deha estat un alt obligat en el Camí del Nord. La construcció és del segle XVI i està aixecat sobre un temple romànic. En el seu interior, presidint l'altar, es troba la talla de la de, una venerada imatge del segle XIII. L'himne a la verge diu així: " dela de la".Una pista, que desgraciadament oculta l'antiga calçada, ascendeix els últims metres fins el cementiri i baixa cap a Deba, que presenta un fort desnivell en l'últim tram. Al costat de la pista es troba l' de, al que podem veure en una acolorida fornícula adornada amb flors i un parell de petxines de pelegrí. Res més entrar en la població passem al costat de l'IES Mendata i continuem pel carrer Mogel per agafar l'ascensor. El dees troba en l'edifici de l'estació de tren, al peu de la ria. Abans d'acudir cal passar per l' deper segellar i inscriure (Telèfon 943 19 24 52). Si està tancada es pot fer en les dependències de la, que es troben sota les porxades de la plaça.