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Etapa de Zarautz a Deba
Desnivells importants entre Guetaria, Zumaia i Deba. Ànim!
Informació sobre l’etapa 3: Etapa de Zarautz a Deba
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L’itinerari
- Km 0 . Zarautz (Tots els serveis)
Per arribar fins Getaria hi ha un parell de possibilitats:1a . Podem prendre al costat de l'església de Santa María la carretera que es dirigeix a Meagas i prendre uns centenars de metres després el camí cap a la ermita de Santa Bàrbara . Es tracta d'una antiga calçada que puja en forta repecho entre vinyes de txakolí fins els voltants del temple, consagrat en 1709 gràcies a les aportacions dels vilatans. Des de l'ermita s'obté una panoràmica privilegiada de Zarautz i la seva extensa platja. Després el Camí oficial contínua per una estrada fins fer amb la carretera GI-3391 que agafem cap avall per uns centenars de metres despues girar a l'esquerra, ull, si es vol visitar Getaria en aquest punt continuar recte per la carretera 400 metres fins la localitat. El camí oficial contínua en el citat encreuament a l'esquerra fins Askizu.2a . La segona opció circula pel passeig per als vianants acostat a la mar que va paral·lel a la N-634, un recorregut que va trigar 8 anys en construir. El passeig és pla i molt freqüentat pels pescadors esportius i zarautztarras. Anem veient la muntanya Santa Antón, conegut popularment com el ‘ratolí’, i a l'entrada de Getaria , bressol de Juan Sebastián Elcano , podem deixar uns instants el Camí i visitar el magnífic port d'aquesta vila marinera, al que s'accedeix sota el passadís de la església de San Salvador .
- Km 4.1 . Getaria (Tots els serveis)
Deixem Getaria per una calçada que parteix del carrer Herrerieta. La calçada progressa fins el barri de San Prudencio , on es troba l'alberg Kanpaia , i porta després fins la carretera GI-3392. Uns 550 metres després deixem l'asfalt per l'esquerra cap al caseriu Aziategi , entre vinyes i maizales. Un repecho final ens situa al costat de l'església de Sant Martín de Tours , en el barri guetarense d'Askizu . Al costat de la parròquia hi ha una font on podem prendre'ns un descans. També, a pocs metres, es troba l'alberg Esgoti Aundi .
- Km 6,1 . Askizu (Alberg-Bar)
L'itinerari abandona Askizu i avança amb immillorables vistes del Cantàbric i de Zumaia. Descendim a la vila guipuscoana pel vessant de la muntanya fins la N-634. Al costat de la carretera, a mà dreta, està la Casa Museu de el pintor Ignacio Zuloaga i, adossada a ella, la ermita de Santiago , del segle XV. Accedim finalment a Zumaia creuant el riu Urola i baixem les escales per travessar el passeig Ángeles Sorazu.
- Km 9.1 . Zumaia (Tots els serveis)
Acomiadem la vila ascendint fins el convent de San José de les Carmelites Descalces , que funciona com alberg municipal al juliol i agost , i per l'ermita de Arritokieta . Tornant la vista s'obté una bona panoràmica final de Zumaia i la desembocadura de l'Urola . La carretera rural desemboca en un camí que porta fins l'àrea de descans de Elorriaga ( Km 12,4 ) , amb font i diverses meses. Al barri debarés d'Elorriaga es pot arribar tant per l'esquerra, per pista, com per la dreta, per camí. A l'entrada d'aquest nucli de muntanya hi ha una taverna.
- Km 13 . Elorriaga (Bar)
En Elorriaga seguim l'itinerari del Camí de Santiago perquè també existeix el del GR-121, que marxa més pegat al litoral. El Camí baixa fins la Nacional i la creua per ascendir per una rampa brutal que ens interna en un camí arbrat. Aquest tram 'rompepiernas' supera diversos portells i baixa de nou a la N-634, a l'altura del barri Mardari amb bar -restaurant al peu de la carretera. Passem sobre l'A-8 ( Km 16,3 ) i seguim amb precaució per la Nacional. La deixem en breu per la dreta i avancem per una senda que atalla un gran tram de carretera, i que ascendeix de nou fins la N-634 amb un últim repecho duríssim. Aconseguim finalment Itziar , on bé mereixem un altre descans. El santuari de Santa María de Itziar ha estat un alt obligat en el Camí del Nord. La construcció és del segle XVI i està aixecat sobre un temple romànic. En el seu interior, presidint l'altar, es troba la talla de la Verge de Itziar , una venerada imatge del segle XIII. L'himne a la verge diu així: "Ocell , de Itziar la Verge Bella - Ocell , Mare volguda de la mar estrella ".
- Km 18,5 . Itziar (Bars. Tenda)
Una pista, que desgraciadament oculta l'antiga calçada, ascendeix els últims metres fins el cementiri i baixa cap a Deba, que presenta un fort desnivell en l'últim tram. Al costat de la pista es troba l'ermita de Sant Roque , al que podem veure en una acolorida fornícula adornada amb flors i un parell de petxines de pelegrí ( Km 21 ) . Res més entrar en la població passem al costat de l'IES Mendata i continuem pel carrer Mogel per agafar l'ascensor. El nou alberg inaugurat al juny de 2014 es troba en l'edifici de l'estació de tren, al peu de la ria. Abans d'acudir cal passar per l'Oficina de Turisme per segellar i inscriure (Telèfon 943 19 24 52). Si està tancada es pot fer en les dependències de la Policia Municipal , que es troben sota les porxades de la plaça.
- Km 22 . Degui (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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