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Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz
Vistas de somni a la platja de La Petxina i Ondarreta des d'Igueldo
Informació sobre l’etapa 2: Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz
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L’itinerari
- Km 0. Sant Sebastià/ Donostia (Tots els serveis)
La segona jornada del nord, més lleugera que la inicial, arrenca al carrer Marbil, als peus del mont Igeldo. Des de l'alberg La Sirena és fàcil, es baixen 150 metres i el carrer Marbil és la primera a mà esquerra. O bé des de Sant Sebastià ens dirigim cap al passeig de la Petxina el qual prenem per a continuar pel passeig Satrustegui fins al final, deixant a la nostra dreta la platja d'Ondarreta, i una vegada allí agafar a l'esquerra el carrer Igueldo, continuem per aquest carrer 150 metres i prenem a la dreta el carrer Marbil. Anem solucionant el desnivell per mitjà d'escales, pistes veïnals i una refrescant senda que mor al costat de l'aparcament, que creuem cap a l'Hotel Leku Eder.
- Km 1,4. Mont Igeldo(Hotel. Pensions)
Prosseguim pel voral de la carretera mentre gaudim d'unes immillorables vistes del Cantàbric i el far d'Igeldo, de mitjan segle XIX. En el desviament al pàrquing Buenavista deixem la carretera i entrem al carrer Amezti d'Igeldo, municipi independent des de desembre de 2013. Un parell de canvis d'adreça ens situen al carrer Camí de Marabieta (Km 2,7). Aquest ajuntament s'expandeix en forma de petites urbanitzacions i caserius i reconforta la mescla entre hortensias, fruiteres i vaqueries amb la mar de fons. El recorregut per Igeldo continua pels camins d'Arritxulo (Km 4,3) i Buztintxuri.
- Km 5,4. Igeldo-Camí Buztintxuri(Bar-Rostidor)
Passem al costat d'un Rostidor i més endavant penetrem en una senda abrigada propensa a embarrarse (Km 6,6). Després d'un tram de calçada i algun rieró se surt a un camí obert que ascendeix pel vessant nord de Mendizorrotz. L'itinerari jacobeo el segueix durant 450 metres per a després desmarcar-se i continuar de front per una senda boscosa. Arribem així al costat d'un caseriu i reprenem fugaçment l'asfalt (Km 9,1) per a sortejar una portilla i sortir finalment a la carretera.
Passat el caseriu Munioetazar (Km 10,1), equador de l'etapa, vam deixar la carretera en una corba i descendim de front per una altra senda (un senyal indica 787 quilòmetres fins a Santiago). Amb cura de no relliscar si ha plogut, trobem una font i baixem sense quarter fins al túnel de la A-8 (Km 12,5).
Un fort repit incomoda l'arribada a l'ermita de Sant Martí de Tours, renovada en el segle XVI, i la paret en ruïnes de la casa de les seroras encarregades del seu manteniment. Tres-cents metres més a baix, a mà esquerra al peu del Camí, es troba l'alberg de pelegrins de Rosa Arruti, gran hospitalera i una de les pioneres en l'acolliment de pelegrins en el Camí del Nord. Accedim al carrer Major d'Orio , amb diverses edificacions interessants del segle XVI i un Centre d'Interpretació del Camí, i passem sota el balcó que comunica un habitatge amb la robusta església parroquial de Sant Nicolás de Bari. Descendim així al centre d'Orio .
- Km 14. Orio(Tots els serveis)
Dobleguem a l'esquerra i creuem la ria pel pont en direcció a Zarautz. Voregem aquesta al peu de la N-634, una altra de les companyes del nostre viatge, arribem a un encreuament on indica a la dreta cap a Txurruka i Port. Ull en aquest punt, els ciclistes seguiran cap a Txurruka i continuaran aquesta carretera, passaran per sota d'un dels sorprenents viaductes de la A-8 fins a l'Alberg Juvenil Txurruka, però els pelegrins a peu en la mateixa corba una vegada passat el desviament agafaran un camí a la dreta entre dues cases, passaran per sota de la A-8 per a després ascendir cap a l'esquerra per l'àmplia pista pavimentada que puja entre vinyes de txakoli, un vi blanc típic d'aquesta zona, fins a Talaimendi i el Gran Càmping Zarautz. En les instal·lacions han adaptat un espai per als pelegrins, encara que es troba en la part superior d'un garatge i diguem que és millor comprovar-lo abans de quedar-se. (Km 17,4)
A hores d'ara de l'etapa aquest últim ascens ha fet mossa i el nostre gran consol és que d'aquí al final només cal deixar-se portar. Descendim per la carretera amb una excel·lent panoràmica de Zarautz, el camp de golf i, al fons, Getaria i el seu ratolí. Posteriorment, un camí al costat del voral dret ens deixa a l'entrada de la localitat. Aquí es troba el Zarautz Hostel. Per a arribar al carrer Major, amb algunes pensions i hostals, cal continuar per l'avinguda de Navarra durant un quilòmetre i girar a l'esquerra en qualsevol dels carrers que donen a la part antiga.
- Km 20,3. Zarautz(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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