Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz

L’itinerari

Km 0 . Sant Sebastià / Donostia (Tots els serveis)

Km 1,4 . Muntanya Igeldo (Hotel. Pensions)

Km 5,4 . Igeldo -Camí Buztintxuri (Bar-Rostidor)

Km 14 . Orio (Tots els serveis)

Km 20,3 . Zarautz (Tots els serveis)

La segona jornada del nord, més lleugera que la inicial, arrenca en el carrer Marbil, als peus de la. Des de l'alberg La Sirena és fàcil, es baixen 150 metres i el carrer Marbil és la primera a mà esquerra. O bé des de Sant Sebastià ens dirigim cap al passeig de la Petxina el qual prenem per continuar pel passeig Satrustegui fins el final, deixant a la nostra dreta la platja d'Ondarreta, i una vegada allí agafar a l'esquerra el carrer Igueldo, continuem per aquest carrer 150 metres i prenem a la dreta el carrer Marbil. Anem solucionant el desnivell per mitjà d'escales, pistes veïnals i una refrescant senda que mor al costat de l'aparcament, que creuem cap a l'HotelProsseguim pel voral de la carretera mentre gaudim d'unes immillorables vistes de eli el de, de mitjan segle XIX. En el desviament al pàrquing Buenavista deixem la carretera i entrem en eld'Igeldo, municipi independent des de desembre de 2013. En el número 24 la parada és obligada. El pelegrícomparteix en la porta de la seva casa un parell de cadires, unes ampolles d'aigua, un segell per la credencial i informació pràctica.Un parell de canvis d'adreça ens situen en el carrer de. Aquest ajuntament s'expandeix en forma de petites urbanitzacions i caserius i reconforta la mescla entre hortensias, fruiteres i vaqueries amb la mar de fons. El recorregut per Igeldo continua pels camins dePassem al costat d'un Rostidor i més endavant penetrem en unaabrigada propensa a embarrarse. Rere un tram de calçada i algun rieró se surt a un camí obert que ascendeix pel vessant nord de. L'itinerari jacobeo el segueix durant 450 metres per després desmarcar i continuar de front per una senda boscosa. Arribem així al costat d'un caseriu i reprenem fugaçment l'asfaltper superar una portilla i sortir finalment a la carretera.Passat el caseriu de la, vam deixar la carretera en una corba i descendim de front per una altra senda (un senyal indica 787 quilòmetres fins Santiago). Amb cura de no relliscar si ha plogut, trobem una font i baixem sense quarter fins el túnel de la A.Un fort repecho incomoda l'arribada a la de de, renovada en el segle XVI, i la paret en ruïnes de la casa de les seroras encarregades del seu manteniment. Tres-cents metres més avall, a mà esquerra al peu del Camí, es troba l'alberg de pelegrins de, gran hospitalera i de lesel deel de el. Accedim al carrer Major de, amb diverses edificacions interessants del segle XVI i un Centre d'Interpretació del Camí, i passem sota el balcó que comunica un habitatge amb la robusta de de. Descendim així al centre deDobleguem a l'esquerra i creuem la ria pel pont en direcció a Zarautz. Voregem aquesta al peu de la N-634, altra de les companyes del nostre viatge, arribem a un encreuament on indica a la dreta cap a Txurruka i Port. Ull en aquest punt, els ciclistes seguiran cap a Txurruka i continuaran aquesta carretera, passaran per sota d'un dels sorprenents viaductes de la A-8 fins elperò els pelegrins a peu en la mateixa corba una vegada passat el desviament agafaran un camí a la dreta entre dues cases, passaran per sota de la A-8 per després ascendir cap a l'esquerra per l'àmplia pista pavimentada que puja entre de, un vi blanc típic d'aquesta zona, fins Talaimendi i el. En les instal·lacions han adaptat un espai pels pelegrins, encara que es troba en la dei diguem que és millor comprovar-lo abans de quedar.A hores d'ara de l'etapa aquest últim ascens ha fet mossa i el nostre gran consol és que d'aquí al final només cal deixar portar. Descendim per la carretera amb una excel·lent panoràmica de, el camp de golf i, al fons, Getaria i el seu ratolí. Posteriorment, un camí al costat del voral dret ens deixa a l'entrada de la localitat. Aquí es troba el. Per arribar a el, amb algunes pensions i hostals, cal continuar per l'avinguda de Navarra durant un quilòmetre i girar a l'esquerra en qualsevol dels carrers que fan a la part antiga.