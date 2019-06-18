Etapa de Zarautz a Deba

El itinerario

Km 0. Zarautz (Todos los servicios)

Para llegar hasta Getaria hay un par de posibilidades:

1ª. Podemos tomar junto a la iglesia de Santa María la carretera que se dirige a Meagas y tomar unos cientos de metros después el camino hacia la ermita de Santa Bárbara. Se trata de una antigua calzada que sube en fuerte repecho entre viñedos de txakolí hasta las inmediaciones del templo, consagrado en 1709 gracias a las aportaciones de los lugareños. Desde la ermita se obtiene una panorámica privilegiada de Zarautz y su extensa playa. Luego el Camino oficial continua por una estrada hasta dar con la carretera GI-3391 que cogemos hacia abajo para unos cientos de metros despues girar a la izquierda, ojo, si se quiere visitar Getaria en este punto continuar recto por la carretera 400 metros hasta la localidad. El camino oficial continua en el citado cruce a la izquierda hasta Askizu.

2ª. La segunda opción circula por el paseo peatonal arrimado al mar que va paralelo a la N-634, un recorrido que tardó 8 años en construirse. El paseo es llano y muy frecuentado por los pescadores deportivos y zarautztarras. Vamos viendo el monte San Antón, conocido popularmente como el ‘ratón’, y a la entrada de Getaria, cuna de Juan Sebastián Elcano, podemos dejar unos instantes el Camino y visitar el magnífico puerto de esta villa marinera, al que se accede bajo el pasadizo de la iglesia de San Salvador.

Km 4.1. Getaria (Todos los servicios)

Dejamos Getaria por una calzada que parte de la calle Herrerieta. La calzada progresa hasta el barrio de San Prudencio, donde se encuentra el albergue Kanpaia, y lleva después hasta la carretera GI-3392. Unos 550 metros después dejamos el asfalto por la izquierda hacia el caserío Aziategi, entre viñedos y maizales. Un repecho final nos sitúa junto a la iglesia de San Martín de Tours, en el barrio guetarense de Askizu. Junto a la parroquia hay una fuente donde podemos tomarnos un descanso. También, a pocos metros, se encuentra el albergue Agote Aundi.

Km 6,1. Askizu (Albergue-Bar)

El itinerario abandona Askizu y avanza con inmejorables vistas del Cantábrico y de Zumaia. Descendemos a la villa guipuzcoana por la ladera del monte hasta la N-634. Junto a la carretera, a mano derecha, está la Casa Museo del pintor Ignacio Zuloaga y, adosada a ella, la ermita de Santiago, del siglo XV. Accedemos finalmente a Zumaia cruzando el río Urola y bajamos las escaleras para atravesar el paseo Ángeles Sorazu.

Km 9.1. Zumaia (Todos los servicios)

Despedimos la villa ascendiendo hasta el convento de San José de las Carmelitas Descalzas, que funciona como albergue municipal en julio y agosto, y por la ermita de Arritokieta. Volviendo la vista se obtiene una buena panorámica final de Zumaia y la desembocadura del Urola. La carretera rural desemboca en un camino que lleva hasta el área de descanso de Elorriaga (Km 12,4) , con fuente y varias mesas. Al barrio debarés de Elorriaga se puede llegar tanto por la izquierda, por pista, como por la derecha, por camino. A la entrada de este núcleo de montaña hay una taberna.

Km 13. Elorriaga (Bar)

En Elorriaga seguimos el itinerario del Camino de Santiago porque también existe el del GR-121, que marcha más pegado al litoral. El Camino baja hasta la Nacional y la cruza para ascender por una rampa brutal que nos interna en un camino arbolado. Este tramo 'rompepiernas' sortea varios portillos y baja de nuevo a la N-634, a la altura del barrio Mardari con bar-restaurante al pie de la carretera. Pasamos sobre la A-8 (Km 16,3) y seguimos con precaución por la Nacional. La dejamos en breve por la derecha y avanzamos por una senda que ataja un gran tramo de carretera, y que asciende de nuevo hasta la N-634 con un último repecho durísimo. Alcanzamos finalmente Itziar, donde bien merecemos otro descanso. El santuario de Santa María de Itziar ha sido un alto obligado en el Camino del Norte. La construcción es del siglo XVI y está levantado sobre un templo románico. En su interior, presidiendo el altar, se encuentra la talla de la Virgen de Itziar, una venerada imagen del siglo XIII. El himno a la virgen dice así: "Ave, de Itziar la Virgen Bella - Ave, Madre querida del mar estrella".

Km 18,5. Itziar (Bares. Tienda)

Una pista, que desgraciadamente oculta la antigua calzada, asciende los últimos metros hasta el cementerio y baja hacia Deba, que presenta un fuerte desnivel en el último tramo. Junto a la pista se encuentra la ermita de San Roque, al que podemos ver en una colorida hornacina adornada con flores y un par de vieiras (Km 21) . Nada más entrar en la población pasamos junto al IES Mendata y continuamos por la calle Mogel para coger el ascensor. El nuevo albergue inaugurado en junio de 2014 se encuentra en el edificio de la estación de tren, al pie de la ría. Antes de acudir hay que pasar por la Oficina de Turismo para sellar e inscribirse (Teléfono 943 19 24 52). Si está cerrada se puede hacer en las dependencias de la Policía Municipal, que se encuentran bajo los soportales de la plaza.