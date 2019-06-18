Etapa de Deba a Markina-Xemein

El itinerario

Km 0. Deba (Todos los servicios)

Cruzamos las vías y posteriormente la ría. Junto a ella tomamos la carretera GI-638 que se dirige a Mutriku y en 150 metros cogemos un desvío a mano izquierda que señala Buztiñaga. Aquí dan comienzo las primeras rampas. Un carril de cemento, primero, y una senda entre laureles, madroños y avellanos y toda suerte de especies caducifolias, después, conducen hasta el caserío Pikoaga. La visión del mar y el ambiente rural de prados y cabañas de ganado reconfortan hasta la ermita del Calvario de Maia. El lugar, con la vista parcial de Mutriku, bien merece un respiro. Además, hay una fuente algo escondida, detrás del muro y señalada como Iturria, fuente en euskera.

Km 4,4. Ermita del Calvario de Maia (Albergue-Bar-Tienda a corta distancia. Asador)

Retomamos la marcha por la pista asfaltada, jalonada por el vía crucis, pasamos el asador Azkenetxe y cruzamos la carretera GI-3330. A la vera del itinerario encontramos otra fuente. A finales de marzo de 2014, Nerea y Gaizka inauguraron un albergue que cuenta con bar y una pequeña tienda. Una excelente opción, sobre todo para aquellos que no hayan dormido en Deba. Enseguida nos sumergimos en una senda sombría donde tendremos que sortear varias portillas de madera. Una mancha de encinar cantábrico se expande aquí sobre la caliza y, ya saliendo a una zona abierta, presidida en el collado por una nave ganadera, admiramos levemente el mar, al que diremos adiós hasta la playa de la Arena en Pobeña, en la etapa 8. En breve, sorteamos un último portillo y cruzamos la GI-3562 para alcanzar por pista la cercana Olatz, perteneciente al municipio de Mutriku.

Km 8,3. Olatz (Bar)

En este barrio ganadero se encuentra el bar-restaurante Zelaieta, (único establecimiento donde reponer fuerzas hasta Markina) Te indicamos el teléfono por si quieres consultar horario 943 60 45 95. Dejando a un lado la ermita de San Isidro, la señalización oficial marca "Arnoate 5,5 km", progresamos en compañía del arroyo Anu. En un giro a la izquierda nos despedimos de su cauce y seguimos ascendiendo por pista y más tarde por bosque hasta superar tímidamente la barrera de los 500 metros de altitud. En plena subida pondremos pie en Bizkaia (Km 11,2), aunque no se ve señalización alguna de la muga, y ya en descenso, por pista, llegamos al caserío Damukorta, donde es posible que podamos llenar la cantimplora, ya que hay un manantial cercano (Km 13,3). Continuamos la pista hasta el caserío y collado Arnoate, donde podemos realizar otra parada y refrescarnos en la fuente a cobijo del sol o la lluvia.

Km 14,2. Collado Arnoate(Fuente)

En este punto giramos la derecha para seguir por un sendero ‘rompepiernas’ que recorre esta vertiente y pasa junto al derruido caserío Sakoneta (Km 16,3). Finalmente llegamos a una pista que transita junto a los caseríos Atzorinzabal (Km 17,8) y Amulategi (Km 18,7). Pasado este punto actualmente se baja por una pista en buen estado y con tramos asfaltados siempre en bajada y apta para bicicletas, mejorando el antiguo tramo lleno de barro y pedregoso. seguimos el camino y llegamos junto a un prado que conduce hasta el barrio de Arretxinaga, donde se localiza la torre Barroeta, una vivienda fortificada de los siglos XIV y XV, y la ermita de San Joaquín y Santa Ana (Km 23,2).

A la vera del Camino también se sitúa la ermita de San Miguel de Arretxinaga, del XVIII y de planta hexagonal. Merece al menos una visita breve para ver su origen: las tres piedras que forman la capilla y guardan equilibrio entre sí. Tras pasar dos puentes sobre el río Urko vamos de frente por la avenida Arretxinaga y después giramos a la izquierda por la calle Artibai. En esta tomamos la primera a la derecha, la calle Osteko, que nos lleva hacia el albergue del convento de los Padres Carmelitas. María Luisa también acoge peregrinos (ver observaciones) y ,desde 2012, Markina-Xemein también cuenta con el albergue privado Intxauspe.