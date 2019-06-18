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Etapa de Deba a Markina-Xemein
etapa montañosa; dura viaxe porque case non hai pobos que o atravesen
Información sobre a etapa 4: Etapa de Deba a Markina-Xemein
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O itinerario
- Km 0. Deba (Todos os servizos)
Cruzamos as vías e posteriormente a ría. Xunto a ela tomamos a estrada GI-638 que se dirixe a Mutriku e en 150 metros collemos un desvío a man esquerda que sinala Buztiñaga. Aquí dan comezo as primeiras ramplas. Un carril de cemento, primeiro, e una senda entre loureiros, madroños e avellanos e toda sorte de especies caducifolias, despois, conducen até o caserío Pikoaga. A visión do mar e o ambiente rural de prados e cabanas de gando reconfortan até a ermida do Calvario de Maia. O lugar, coa vista parcial de Mutriku, ben merece un respiro. Ademais, hai una fonte algo escondida, detrás do muro e sinalada como Iturria, fonte en eúscaro.
- Km 4,4. Ermida do Calvario de Maia (Albergue-Bar-Tenda a curta distancia. Asador)
Retomamos a marcha pola pista asfaltada, balizada pola vía crucis, pasamos o asador Azkenetxe e cruzamos a estrada GI-3330. Á beira do itinerario atopamos outra fonte. A finais de marzo de 2014, Nerea e Gaizka inauguraron un albergue que conta con bar e una pequena tenda. Una excelente opción, sobre todo paira aqueles que non durman en Deba. Enseguida mergullámonos nunha senda sombría onde teremos que sortear varias portillas de madeira. Una mancha de encinar cantábrico expándese aquí sobre a calcaria e, xa saíndo a unha zona aberta, presidida no collado por unha nave gandeira, admiramos levemente o mar, ao que diremos adeus até a praia da Area en Pobeña, na etapa 8. En breve, sorteamos un último portillo e cruzamos a GI-3562 paira alcanzar por pista a próxima Olatz, pertencente ao municipio de Mutriku.
- Km 8,3. Olatz (Bar)
Neste barrio gandeiro atópase o bar-restaurante Zelaieta, (único establecemento onde repor forzas até Markina) Indicámosche o teléfono por si queres consultar horario 943 60 45 95. Deixando ao carón a ermida de San Isidro, a sinalización oficial marca "Arnoate 5,5 km", progresamos en compañía do arroio Anu. Nun xiro á esquerda despedímonos da súa canle e seguimos ascendendo por pista e máis tarde por bosque até superar timidamente a barreira dos 500 metros de altitude. En plena subida poremos pé en Bizkaia (Km 11,2), aínda que non se ve sinalización algunha da muga, e xa en descenso, por pista, chegamos ao caserío Damukorta, onde é posible que poidamos encher a cantimplora, xa que hai un manancial próximo (Km 13,3). Continuamos a pista até o caserío e collado Arnoate, onde podemos realizar outra parada e refrescarnos na fonte a acubillo do sol ou a choiva.
- Km 14,2. Collado Arnoate(Fonte)
Neste punto viramos a dereita paira seguir por un carreiro ‘rompepiernas’ que percorre esta vertente e pasa xunto ao derruido caserío Sakoneta (Km 16,3). Finalmente chegamos a unha pista que transita xunto aos caseríos Atzorinzabal (Km 17,8) e Amulategi (Km 18,7). Pasado este punto actualmente se baixa por unha pista en bo estado e con tramos asfaltados sempre en baixada e apta paira bicicletas, mellorando o antigo tramo cheo de barro e pedregoso. seguimos o camiño e chegamos xunto a un prado que conduce até o barrio de Arretxinaga, onde se localiza a torre Barroeta, una vivenda fortificada dos séculos XIV e XV, e a ermida de San Joaquín e Santa Ana (Km 23,2).Á beira do Camiño tamén se sitúa a ermida de San Miguel de Arretxinaga, do XVIII e de planta hexagonal. Merece polo menos una visita breve paira ver a súa orixe: as tres pedras que forman a capela e gardan equilibrio entre si. Tras pasar dúas pontes sobre o río Urko imos de fronte pola avenida Arretxinaga e despois viramos á esquerda pola rúa Artibai. Nesta tomamos a primeira á dereita, a rúa Osteko, que nos leva cara a o albergue do convento dos Pais Carmelitas. María Luisa tamén acolle peregrinos (ver observacións) e ,desde 2012, Markina-Xemein tamén conta con o albergue privado Intxauspe.
- Km 24,3. Markina (Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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