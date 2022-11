Etapa de Deba a Markina-Xemein

O itinerario

Km 0. Deba (Todos os servizos)

Km 4,4. Ermida do Calvario de Maia (Albergue-Bar-Tenda a curta distancia. Asador)

Km 8,3. Olatz (Bar)

Km 14,2. Collado Arnoate(Fonte)

Km 24,3. Markina (Todos os servizos)

Cruzamos as vías e posteriormente a ría. Xunto a ela tomamos a estrada GI-638 que se dirixe a Mutriku e en 150 metros collemos un desvío a man esquerda que sinala. Aquí dan comezo as primeiras ramplas. Un carril de cemento, primeiro, e una senda entre loureiros, madroños e avellanos e toda sorte de especies caducifolias, despois, conducen até o. A visión do mar e o ambiente rural de prados e cabanas de gando reconfortan até a. O lugar, coa vista parcial de Mutriku, ben merece un respiro. Ademais, hai una fonte algo escondida, detrás do muro e sinalada como Iturria, fonte en eúscaro.Retomamos a marcha pola pista asfaltada, balizada pola vía crucis, pasamos oAzkenetxe e cruzamos a estrada GI-3330. Á beira do itinerario atopamos outra. A finais de marzo de 2014, Nerea e Gaizka inauguraron unque conta con bar e una pequena tenda. Una excelente opción, sobre todo paira aqueles que non durman en Deba. Enseguida mergullámonos nunha senda sombría onde teremos que sortear varias portillas de madeira. Unaexpándese aquí sobre a calcaria e, xa saíndo a unha zona aberta, presidida no collado por unha nave gandeira, admiramos levemente o mar, ao que diremos adeus até a praia da Area en Pobeña, na etapa 8. En breve, sorteamos un último portillo e cruzamos a GI-3562 paira alcanzar por pista a próxima, pertencente ao municipio de Mutriku.Neste barrio gandeiro atópase o(único establecemento onde repor forzas até Markina) Indicámosche o teléfono por si queres consultar horario 943 60 45 95. Deixando ao carón a, a sinalización oficial marca "Arnoate 5,5 km", progresamos en compañía do. Nun xiro á esquerda despedímonos da súa canle e seguimos ascendendo por pista e máis tarde por bosque até superar timidamente a barreira dos 500 metros de altitude. En plena subida poremos pé en Bizkaia, aínda que non se ve sinalización algunha da muga, e xa en descenso, por pista, chegamos ao, onde é posible que poidamos encher a cantimplora, xa que hai un manancial próximo. Continuamos a pista até o caserío e, onde podemos realizar outra parada e refrescarnos naa acubillo do sol ou a choiva.Neste punto viramos a dereita paira seguir por un carreiro ‘rompepiernas’ que percorre esta vertente e pasa xunto ao derruido. Finalmente chegamos a unha pista que transita xunto aos caseríos. Pasado este punto actualmente se baixa por unha pista en bo estado e con tramos asfaltados sempre en baixada e apta paira bicicletas, mellorando o antigo tramo cheo de barro e pedregoso. seguimos o camiño e chegamos xunto a un prado que conduce até o, onde se localiza a, una vivenda fortificada dos séculos XIV e XV, e a.Á beira do Camiño tamén se sitúa a ermida de, do XVIII e de planta hexagonal. Merece polo menos una visita breve paira ver a súa orixe: as tres pedras que forman a capela e gardan equilibrio entre si. Tras pasar dúas pontes sobre oimos de fronte pola avenida Arretxinaga e despois viramos á esquerda pola rúa Artibai. Nesta tomamos a primeira á dereita, a rúa Osteko, que nos leva cara a o. María Luisa tamén acolle peregrinos (ver observacións) e ,desde 2012,tamén conta con o