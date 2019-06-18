Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

El itinerario

Km 0. San Sebastián/ Donostia (Todos los servicios)

La segunda jornada norteña, más liviana que la inicial, arranca en la calle Marbil, a los pies del monte Igeldo. Desde el albergue La Sirena es fácil, se bajan 150 metros y la calle Marbil es la primera a mano izquierda. O bien desde San Sebastián nos dirigimos hacia el paseo de la Concha el cual tomamos para continuar por el paseo Satrustegui hasta el final, dejando a nuestra derecha la playa de Ondarreta, y una vez allí coger a la izquierda la calle Igueldo, continuamos por dicha calle 150 metros y tomamos a la derecha la calle Marbil. Vamos solventando el desnivel por medio de escaleras, pistas vecinales y una refrescante senda que muere junto al aparcamiento, que cruzamos hacia el Hotel Leku Eder.

Km 1,4. Monte Igeldo(Hotel. Pensiones)

Proseguimos por el arcén de la carretera mientras disfrutamos de unas inmejorables vistas del Cantábrico y el faro de Igeldo, de mediados del siglo XIX. En el desvío al parking Buenavista dejamos la carretera y entramos en la calle Amezti de Igeldo, municipio independiente desde diciembre de 2013. Un par de cambios de dirección nos sitúan en la calle Camino de Marabieta (Km 2,7). Este ayuntamiento se expande en forma de pequeñas urbanizaciones y caseríos y reconforta la mezcla entre hortensias, frutales y vaquerías con el mar de fondo. El recorrido por Igeldo continúa por los caminos de Arritxulo (Km 4,3) y Buztintxuri.

Km 5,4. Igeldo-Camino Buztintxuri(Bar-Asador)

Pasamos junto a un Asador y más adelante penetramos en una senda abrigada propensa a embarrarse (Km 6,6). Tras un tramo de calzada y algún arroyuelo se sale a un camino abierto que asciende por la ladera norte de Mendizorrotz. El itinerario jacobeo lo sigue durante 450 metros para luego desmarcarse y continuar de frente por una senda boscosa. Llegamos así junto a un caserío y retomamos fugazmente el asfalto (Km 9,1) para sortear una portilla y salir finalmente a la carretera.

Pasado el caserío Munioetazar (Km 10,1), ecuador de la etapa, dejamos la carretera en una curva y descendemos de frente por otra senda (una señal indica 787 kilómetros hasta Santiago). Con cuidado de no resbalar si ha llovido, encontramos una fuente y bajamos sin cuartel hasta el túnel de la A-8 (Km 12,5).

Un fuerte repecho incomoda la llegada a la ermita de San Martín de Tours, renovada en el siglo XVI, y la pared en ruinas de la casa de las seroras encargadas de su mantenimiento. Trescientos metros más abajo, a mano izquierda al pie del Camino, se encuentra el albergue de peregrinos de Rosa Arruti, gran hospitalera y una de las pioneras en la acogida de peregrinos en el Camino del Norte. Accedemos a la calle Mayor de Orio, con varias edificaciones interesantes del siglo XVI y un Centro de Interpretación del Camino, y pasamos bajo el balcón que comunica una vivienda con la robusta iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. Descendemos así al centro de Orio.

Km 14. Orio(Todos los servicios)

Doblamos a la izquierda y cruzamos la ría por el puente en dirección a Zarautz. Bordeamos ésta al pie de la N-634, otra de las compañeras de nuestro viaje, llegamos a un cruce donde indica a la derecha hacia Txurruka y Puerto. Ojo en este punto, los ciclistas seguirán hacia Txurruka y continuarán esa carretera, pasarán por debajo de uno de los asombrosos viaductos de la A-8 hasta el Albergue Juvenil Txurruka, pero los peregrinos a pie en la misma curva una vez pasado el desvío cogerán un camino a la derecha entre dos casas, pasarán por debajo de la A-8 para después ascender hacia la izquierda por la amplia pista pavimentada que sube entre viñedos de txakoli, un vino blanco típico de esta zona, hasta Talaimendi y el Gran Camping Zarautz. En las instalaciones han adaptado un espacio para los peregrinos, aunque se encuentra en la parte superior de un garaje y digamos que es mejor comprobarlo antes de quedarse. (Km 17,4)

A estas alturas de la etapa este último ascenso ha hecho mella y nuestro gran consuelo es que de aquí al final sólo hay que dejarse llevar. Descendemos por la carretera con una excelente panorámica de Zarautz, el campo de golf y, al fondo, Getaria y su ratón. Posteriormente, un camino junto al arcén derecho nos deja a la entrada de la localidad. Aquí se encuentra el Zarautz Hostel. Para llegar a la calle Mayor, con algunas pensiones y hostales, hay que continuar por la avenida de Navarra durante un kilómetro y girar a la izquierda en cualquiera de las calles que dan a la parte antigua.