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Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa
Igeldotik Kontxako hondartzara eta Ondarretara bista zoragarriak
Etapari buruzko informazioa 2: Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa
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Ibilbidea
- Km 0. Donostia (zerbitzu guztiak)
Iparraldeko bigarren eguna, hasierakoa baino arinagoa, Marbil kalean hasten da, Igeldo mendia oinean. La Sirena aterpetxetik erraza da, 150 metro jaisten dira eta Marbil kalea da ezkerretara dagoen lehena. Bestela, Donostiatik Kontxako pasealekurantz abiatuko gara, eta Satrustegi pasealekutik jarraituko dugu amaierara arte, Ondarretako hondartza eskuinean utzita. Han, ezkerrera hartuko dugu Igeldo kalea, 150 metro kale horretatik jarraituko dugu eta eskuinera hartuko dugu Marbil kalea. Desnibela gainditzeko eskailerak, auzoko pistak eta aparkalekuaren ondoan amaitzen den bidexka freskagarria erabiliko ditugu, Leku Eder Hotelera iritsi arte.
- 1,4. km. Igeldo mendia(hotela. Pentsioak)
Errepidearen bazterbidetik jarraituko dugu, Kantauri itsasoaren eta Igeldoko itsasargia (XIX. mendearen erdialdekoa) ikusteko aukera izango dugun bitartean. Buenavistako aparkalekurako desbideraketan errepidea utzi eta Igeldoko Amezti kalea hartuko dugu, 2013ko abendutik independentea den udalerria. Norabide aldaketa pare batek Camino de Marabieta (2,7 Km) kalean uzten gaitu. Udaletxe hau urbanizazio eta baserri txikietan hedatzen da eta hortensia, fruta-arbola eta behitegien eta hondoko itsasoaren arteko nahasketa suspertzen du. Igeldoko ibilbideak Arritxulo (4,3. km) eta Buztintxuri bideetatik jarraitzen du.
- Km 5,4. Igeldo-Buztintxuri bidea (taberna-erretegia)
Erretegi baten albotik igaro eta aurrerago bidexka babestu batean sartzen gara, lokatzetara doana (6,6 Km). Galtzadaren zati bat eta errekatxoren bat igarota, Mendizorrotz mendiaren iparraldeko magaletik igotzen den bide ireki batera irteten da. Donejakue bideko ibilbidea 450 metrotan jarraitzen du, gero desmarkatu eta aurrez aurre bidexka basotsu batetik jarraitzeko. Baserri baten ondora iritsi gara eta asfaltoari heldu diogu (9,1 Km) langa bat gainditu eta azkenik errepidera ateratzeko.
Munioetazar baserria (10,1 Km) igarota, etaparen ekuatorea, errepidea bihurgune batean utzi eta beste bidexka batetik jaitsiko gara aurrez aurre (seinale batek 787 kilometro adierazten ditu Santiagoraino). Euria egin badu ez irristatzeko kontuz, iturri bat aurkituko dugu eta A-8 tuneleraino jaitsiko gara kuartelik gabe (12,5 Km).
Aldapa gogor batek Tourseko San Martin baseliza (XVI. mendean berritua) eta bere mantenuaz arduratzen ziren seroren etxearen horma hondatua ikustea eragozten du. Hirurehun metro beherago, bidearen ezkerraldean, Rosa Arruti erromesen aterpetxea dago. Ospitale handikoa da eta Iparraldeko Bidean erromesak hartzen aitzindarietako bat. Orio kale nagusira iritsiko gara. XVI. mendeko hainbat eraikin interesgarri eta Bidearen Interpretazio Zentroa daude han. Balkoiaren azpitik igaroko gara, eta, han, etxebizitza bat eta Bariko San Nikolas eliza gotorra ikusiko ditugu. Orio erdigunera jaitsiko gara horrela.
- Km 14. Orio(Zerbitzu guztiak)
Ezkerretara hartu eta itsasadarra gurutzatuko dugu zubitik Zarautzerako norabidean. N-634 errepidearen ondoan dagoen bidegurutze batera iritsiko gara eta eskuinetara Txurruka eta Puerto aldera egingo dugu. Kontuz puntu honetan, txirrindulariek Txurrukarantz jarraituko dute eta errepide horri jarraituko diote, A-8ko biaduktu harrigarri baten azpitik pasako dira Txurruka Gazte Aterpetxea, baina bihurgune berean oinez doazen erromesek, desbideratzea pasatutakoan, eskuinerako bide bat hartuko dute bi etxeren artean, A-8aren azpitik igaroko dira, eta, gero, ezkerrerantz igoko dira, Txakoli, Talaimendi eta Talaimendi arteko pista zabal eta zolatu batetik, Zarauzko kanpin handiraino. Instalazioetan erromesentzako gune bat egokitu dute, baina garaje baten goiko aldean dago, eta hobe da geratu baino lehen egiaztatzea. (Km 17,4)
Etapako azken igoera honek eragina izan du, eta gure kontsolamendu nagusia da hemendik bukaerara arte ez dugula amore eman behar. Bidean behera goaz, Zarautz, golf zelaia eta, atzealdean, Getaria eta bere sagua ikusten ditugularik. Gero, eskuineko bazterbidearen ondoko bide batek herriko sarreran uzten gaitu. Hemen Zarautz Hostel dago. Kale Nagusia hartzeko (pentsio eta ostatu batzuk ditu), Nafarroa hiribidetik segitu behar da kilometro batez, eta ezkerrera egin behar da alde zaharrera ematen duen edozein kaletan.
- Km 20,3. Zarautz(Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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