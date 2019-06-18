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Irun-Donostia etapa
Bidasoaren gaineko Santiagoko nazioarteko zubitik abiatzen den etapa gogorra
Etapari buruzko informazioa 1: Irun-Donostia etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Irun (zerbitzu guztiak)
Aterpetxetik atera, eskuinera biribilgune bat dagoen tokira, GI-2134 errepidea hartu Hondarribirantz metro batzuk aurrerago, GI-636 errepidearen azpitik pasa, GI-2134 errepidetik jarraitu, eta kilometro erdi igaro ondoren biribilgune handi batera iritsi. Biribilgune hori zeharkatu eta itsasadarraren gainetik pasa. Zubia gurutzatu bezain laster, ezkerretara egin behar dugu, eta, hor, laster, zebra-bidea hartu.
- 3. km. Santiagotxo ermita
Ermitaren bidegurutzean ezkerretara jarraitu, eta kilometro erdira Guadalupeko santutegira doan bidea hartu. 155 metroko desnibela eta kilometro bat baino gehixeago. Ahalik eta gehien dosifikatu behar da, etapa luzea eta haustea baita. Azken aldapetan ikus daiteke santutegi honen dorre pikutsua, Hondarribiko zaindariaren neurri polikromatua gordetzen duena. Euskal ontziren bateko brankako maskaroitik datorrela uste da. Tenpluaren ondoan iturri bat dago (kontsumorako ez da egokia) eta atzean taberna-jatetxe bat. Atzean ere, santutegitik hurbil eta ibilbidetik kanpo, 1900eko gotorleku bat dago (4,7 km).
- 4,7 km. Guadalupeko santutegia (taberna-jatetxea)
Panoramika harrigarria da, Txingudiko badiaren ikuspegi ezin hobearekin. Beste ertzean Hendaia eta gure Hondarribia eta Irun ikusten ditugu. Santutegiaren ondoan pista bat hartuko dugu Jaizkibelgo Baso Etxearen ondoan, hemendik aurrera inguratuko dugun mendiaren izena. Laster, eskailera batzuen atzean, bi aukera izango ditugu: bata alpinistentzat, ikusgarriagoa, GR-11 (ibilbide ofizialarekin 3 bat km-ra lotzen da) eta betiko erromesentzat. Berriro ekingo diogu ibiltzeari. Pista erosoa da, zabala eta koniferoz eta gaztainondo askoz inguratua. 1940. urteko inskripzioa duen iturri kamuflatu baten ondotik pasatuko gara (6,9 km), eta laster pista jaitsi egingo da. Baliteke tarte horretan pottoka batzuk ikustea, Euskal Herriko poni bat. Euria egin badu, irristakor egon daiteke, eta bizikletariek kontu handiz kudeatu beharko dituzte bihurguneak. Handik gutxira, Kanadako pasabide bat gurutzatuko dugu, eta eskuinera egingo dugu Pasaiarantz (9,8 km). Profila puska samarra da kilometro pare batean, eta Kanadako beste pasabide bat zozketatuko dugu. Ondoren, pista beste hainbeste kilometro jaisten da baso misto eder batetik, Pasaia Donibane 3,4 km baino gehiago eta GI-3440 (14,2 km). Aurrez aurre hartuko dugu, gorantz, eta 4. kilometro-puntutik 150 metrora, ezkerretik utziko dugu. Puntu horretan, itsasargiaren eta Pasaiako badiaren ikuspegi partziala ematen digu etapak. Atzealdeko jaitsiera handiak eragin egiten du, motxilak behar baino gehiago bultzatzen du aurrera, eta komeni da eramatea eta koadrizepekin inertzia ez atxikitzea, minduta geratuko baitira. Pasai Donibanen sartuko gara, Larrabide auzotik. Eskaileren tartean, Santa Ana aterpetxerako ezkerreko bidea aurkituko dugu, gaua hemen eman nahi dutenentzat. Gainerakoak eskuinetik jaisten jarraitzen du, etxeraino eta ontziralekuraino. Pasaiak lau barruti ditu: Pasai Donibane, Pasai San Pedro, Pasai Antxo eta Trintxerpe.
- 16,7 km. Pasai Donibane/Pasai Donibane (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Anbulatorioa. Farmazia. Kutxazaina)
Hemen, motor txiki bat hartuko dugu prezio merkean, eta Pasai San Pedrotik bereizten gaituzten metro gutxi batzuk salbatuko ditugu. Lehorreratu ondoren, eskuinerantz joko dugu, Torreatze kaletik, eta itsasadarra itsasorantz inguratuko dugu, Itsas Zentro Kultural baten ondotik pasatuz. Eskailera-tarte bat topatuko dugu, eta tarte hori amaigabea izango da poz handiegiz hasten badugu. Plata itsasargiko errepidera atera eta eraikinera iritsi baino 150 metro lehenago, ezkerretara egingo dugu, Donostiarantz doan kostako bide batetik.
- 18,9 km. Zilarrezko itsasargia
Itsaso ondoko ibilbide eder hori nahiko izurtua da. Ur-hodi zahar baten aurriak atera eta itzal bihurgune batean harrizko askaldegi txiki bat utzi. Bidexka Ulia pasealekuan (20,5 km) amaitzen da. 375. zenbakiaren ondotik pasatuko gara, non erromesari harrera egiten dion komunitate bat baitago, eta aurrerago aparkaleku batera iritsiko gara. Ulia gazteentzako aterpetxerako desbideraketa 150 metrora dago. Ez dute afaririk ematen eta hiritik nahiko urrun dago. Bideak ingurune ikusgarri batetik behera egiten du, Donostiaren gaineko begiratoki ikusgarriraino. Lehenik eta behin, Zurriola eta Kursaal hondartzetan eta Urumea ibaiaren bokalean, Kontxako hondartza eta Igeldo mendia ikusten dira. Aterpetxeraino ibilbide luze eta polita geratzen zaigu oraindik. Panoramikaren ondoren, eskuinera biratu eta Donostiako Zemoria kaleraino jaitsiko gara (23,4 km). Kontuz hiriko seinaleekin, erraz despistatzen da. Beherago eskuinerantz jarraitu, Nafarroa hiribidetik, eta Zurriola hondartzaren pareko pasealekura irten. Galera gutxi dago. Kursaal aurretik pasa, Urumea ibaia zeharkatu eta gauza bera egin Boulevard zumardiarekin (hemen dago Turismo Bulegoa). Laster Udaletxe ondoan landatuko gara. Gogoratu eskuin aldean Donostiako alde zaharra dagoela, eta han guztiek pintxo-errondak oparitu beharko lituzketela.
- 24,8 km. Donostia (Udala) (Zerbitzu guztiak)
Aurrez aurre jarraitzen dugu Kontxako hondartza ezagun eta amaigabearen inguruan. Miramar jauregiaren azpiko tunelaren ondoren, ezkerreko oinezkoen pasabidean gezi horiak ikusiko ditugu (eranskailuan). Horiek Jakintza Ikastolako erromesen aterpetxerantz bideratzen dute, Gipuzkoako Bidearen Lagunen Elkarteak kudeatuta, eta uztailean eta abuztuan irekitzen da. Seinaleek Banco Popularreko bulego baten ondoan daramate eta Matia kaletik aurrera jarraitzen dute, Errege Eskolta kalearekiko bidegurutzeraino. Gainerako hilabeteetan, La Sirena gazte aterpetxean lo egin nahi badugu, tunelaren atzetik jarraitu eta pasealekutik Ondarretako hondartzaren zati bat zeharkatu behar dugu. Gero, ezkerretara egin behar da bira, Satrústegui etorbidetik paraleloan jarraitzeko. Ezeiza hotela igarota, ezkerretara egin behar da, Igeldo pasealekua hartzeko. 25. zenbakian gazteentzako aterpetxea dago.
- 27,6 km. Donostia (Gazte Aterpetxea) (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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