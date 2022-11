Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

O itinerario

Km 0. Irún (Todos os servizos)

Km 3. Ermida de Santiagotxo

Km 4,7. Santuario de Guadalupe (Bar-Restaurante)

Km 16,7. Pasai Donibane/Pasaxes de San Juan (Albergue. Bares. Tendas. Ambulatorio. Farmacia. Caixeiro)

Km 18,9. Faro da Prata

Km 24,8. San Sebastián (Concello) (Todos os servizos)

Km 27,6. San Sebastián (Albergue Xuvenil) (Todos os servizos)

Saímos do albergue, cara á nosa dereita onde hai una rotonda, collemos a GI-2134 dirección Hondarribia paira uns metros máis adiante pasar baixo a GI-636, continuamos pola GI-2134 paira ao cabo de medio quilómetro chegar a unha gran rotonda a cal atravesamos paira continuar de fronte e pasar por encima dunha ría, nada máis cruzar a ponte temos que virar á esquerda, ollo aquí que o paso de peóns está un pouco máis adiante, paira tomar un paseo peonil que ao principio vai paralelo á ría e que despois en subida levásenos até a ermida de Santiago.Na encrucillada da ermida seguimos a man esquerda e como a medio quilómetro tomamos o camiño que ascende até o. Son 155 metros de desnivel e pouco máis dun quilómetro. Hai que dosificar ao máximo porque a etapa é longa e rompepiernas. Nas últimas ramplas xa pode verse a torre picuda deste santuario que garda a talla policromada da patroa de Hondarribia. Crese que procede do mascarón de proa dalgún navío vasco. Xunto ao templo hai una fonte (reza non apta paira consumo) e detrás un bar-restaurante. Tamén detrás, a pouca distancia do santuario e fóra do itinerario, hai un forte do ano 1900A panorámica é asombrosa, cunha inmellorable vista da. Na outra beira vemos Hendaia e na nosa Hondarribia e Irun. Xunto ao Santuario tomamos una pista á beira da, nome da montaña que bordearemos a partir de agora. En breve, tras unhas escaleiras, o camiño divídese nun par de opcións: una paira '', máis espectacular que vai polo alto e segue o GR-11 (enlaza a uns 3 km co itinerario oficial) e a dos peregrinos de toda a vida. Renovamos a marcha por esta última. A pista é cómoda, espazosa e rodeada de coníferas e bastantes castiñeiros. Pasamos xunto a una fonte camuflada coa inscrición Ano 1940e pronto a pista descende.Neste tramo poida que vexamos algunhas, un pónei orixinario do País Vasco. Se choveu a baixada pode estar esvaradía e os 'bicigrinos' terán que xestionar con coidado as sucesivas curvas. Ao intre cruzamos une viramos á dereita en dirección a Pasaia. O perfil é un tanto rompepiernas durante un par de quilómetros nos que sortearemos outro paso canadense. Despois, a pista descende durante outros tantos quilómetros por un belo bosque mixto, supera a indicación de Pasaia Donibane 3,4 km e alcanza a.Tomámola de fronte, en ascenso, e 150 metros despois do punto quilométrico 4 abandonámola pola esquerda. Neste punto a etapa obséquianos cunha vista nesgada en V do faro e a ensenada de Pasaia. O forte descenso posterior fai madeixa, a mochila empuxa cara a adiante máis do que debería e convén deixar levar e non reter a inercia cos cuádriceps, que acabarán doloridos. Entramos enpolo barrio de Larrabide e no tramo de escaleiras atopamos o desvío á esquerda cara ao, paira os que desexen pasar a noite aquí. O resto continúa baixando pola dereita até as casas e o embarcadoiro. Pasaia divídese en catro distritos: Pasai Donibane, Pasai San Pedro, Pasai Antxo e Trintxerpe.Aquí tomamos una pequena motora por un prezo módico e salvamos os escasos metros que nos separan de. Tras desembarcar dirixímonos á dereita, pola rúa Torreatze, e imos bordeando a ría cara ao mar e pasando xunto a un. Topámonos cun peleón tramo de escaleiras que se nos fará interminable se o iniciamos con demasiada alegría. Salgue á estrada doe 150 metros antes de chegar ao edificio desviámonos á esquerda por unha senda costeira en dirección a San Sebastián.Este belo percorrido xunto ao mar é bastante ondulado. Sálguennos ao paso as ruínas dunha antiga condución de auga e nun recodo sombrío deixamos un pequeno merendero de pedra. A senda desemboca no veciñal do.Pasamos xunto ao número 375, onde hai unae máis adiante chegamos a un aparcadoiro. Aquí atópase o desvío ao albergue xuvenil Ulía, que se atopa a 150 metros. Non dan ceas e atópase bastante apartado da cidade. O Camiño descende por unha contorna envexable até un. En primeiro termo a praia da Zurriola e o Kursaal e pasada a desembocadura do Urumea apréciase a praia da Cuncha e o Monte Igeldo. Aínda nos queda un longo e bonito paseo até o albergue. Despois da panorámica viramos á dereita e descendemos bruscamente até ade San Sebastián.Ollo á sinalización na cidade, é fácil despistar. Continuamos máis abaixo cara á dereita pola avenida de Navarra e saímos ao paseo paralelo á praia da Zurriola. Hai pouca perda. Pasamos por diante do Kursaal, cruzamos oe facemos o propio coa(aquí atópase a). En breve plantámonos xunto ao. Lembrade que a man dereita se atopa a, onde todo o mundo debería regalar una boa rolda de pintxos.Proseguimos de fronte bordeando a famosa e interminable praia da Cuncha. Despois do túnel baixo overemos no paso de peóns da esquerda unhas frechas amarelas (en adhesivo). Estas orientan cara ao, xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Guipúzcoa e que. Os sinais levan xunto a una oficina do Banco Popular e continúan de fronte pola rúa Matia até o cruzamento coa rúa.O resto de meses, se a nosa intención é durmir no albergue xuvenil A Sirena, debemos seguir de fronte tras o túnel e atravesar polo paseo un tramo da. Despois vírase a man esquerda paira continuar en paralelo pola avenida de Satrústegui e pasado o hotel Ezeiza vírase á esquerda paira coller o paseo de Igeldo. No número 25 atópase o