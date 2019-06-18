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Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
Dura etapa que parte da ponte internacional de Santiago sobre o Bidasoa
Información sobre a etapa 1: Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
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O itinerario
- Km 0. Irún (Todos os servizos)
Saímos do albergue, cara á nosa dereita onde hai una rotonda, collemos a GI-2134 dirección Hondarribia paira uns metros máis adiante pasar baixo a GI-636, continuamos pola GI-2134 paira ao cabo de medio quilómetro chegar a unha gran rotonda a cal atravesamos paira continuar de fronte e pasar por encima dunha ría, nada máis cruzar a ponte temos que virar á esquerda, ollo aquí que o paso de peóns está un pouco máis adiante, paira tomar un paseo peonil que ao principio vai paralelo á ría e que despois en subida levásenos até a ermida de Santiago.
- Km 3. Ermida de Santiagotxo
Na encrucillada da ermida seguimos a man esquerda e como a medio quilómetro tomamos o camiño que ascende até o Santuario de Guadalupe. Son 155 metros de desnivel e pouco máis dun quilómetro. Hai que dosificar ao máximo porque a etapa é longa e rompepiernas. Nas últimas ramplas xa pode verse a torre picuda deste santuario que garda a talla policromada da patroa de Hondarribia. Crese que procede do mascarón de proa dalgún navío vasco. Xunto ao templo hai una fonte (reza non apta paira consumo) e detrás un bar-restaurante. Tamén detrás, a pouca distancia do santuario e fóra do itinerario, hai un forte do ano 1900 (Km 4,7).
- Km 4,7. Santuario de Guadalupe (Bar-Restaurante)
A panorámica é asombrosa, cunha inmellorable vista da bahía de Txingudi. Na outra beira vemos Hendaia e na nosa Hondarribia e Irun. Xunto ao Santuario tomamos una pista á beira da Casa Forestal de Jaizkibel, nome da montaña que bordearemos a partir de agora. En breve, tras unhas escaleiras, o camiño divídese nun par de opcións: una paira 'alpinistas', máis espectacular que vai polo alto e segue o GR-11 (enlaza a uns 3 km co itinerario oficial) e a dos peregrinos de toda a vida. Renovamos a marcha por esta última. A pista é cómoda, espazosa e rodeada de coníferas e bastantes castiñeiros. Pasamos xunto a una fonte camuflada coa inscrición Ano 1940 (Km 6,9) e pronto a pista descende.Neste tramo poida que vexamos algunhas pottokas, un pónei orixinario do País Vasco. Se choveu a baixada pode estar esvaradía e os 'bicigrinos' terán que xestionar con coidado as sucesivas curvas. Ao intre cruzamos un paso canadense e viramos á dereita en dirección a Pasaia (Km 9,8). O perfil é un tanto rompepiernas durante un par de quilómetros nos que sortearemos outro paso canadense. Despois, a pista descende durante outros tantos quilómetros por un belo bosque mixto, supera a indicación de Pasaia Donibane 3,4 km e alcanza a GI-3440 (Km 14,2).Tomámola de fronte, en ascenso, e 150 metros despois do punto quilométrico 4 abandonámola pola esquerda. Neste punto a etapa obséquianos cunha vista nesgada en V do faro e a ensenada de Pasaia. O forte descenso posterior fai madeixa, a mochila empuxa cara a adiante máis do que debería e convén deixar levar e non reter a inercia cos cuádriceps, que acabarán doloridos. Entramos en Pasai Donibane polo barrio de Larrabide e no tramo de escaleiras atopamos o desvío á esquerda cara ao albergue Santa Ana, paira os que desexen pasar a noite aquí. O resto continúa baixando pola dereita até as casas e o embarcadoiro. Pasaia divídese en catro distritos: Pasai Donibane, Pasai San Pedro, Pasai Antxo e Trintxerpe.
- Km 16,7. Pasai Donibane/Pasaxes de San Juan (Albergue. Bares. Tendas. Ambulatorio. Farmacia. Caixeiro)
Aquí tomamos una pequena motora por un prezo módico e salvamos os escasos metros que nos separan de Pasai San Pedro. Tras desembarcar dirixímonos á dereita, pola rúa Torreatze, e imos bordeando a ría cara ao mar e pasando xunto a un Centro Cultural Marítimo. Topámonos cun peleón tramo de escaleiras que se nos fará interminable se o iniciamos con demasiada alegría. Salgue á estrada do Faro da Prata e 150 metros antes de chegar ao edificio desviámonos á esquerda por unha senda costeira en dirección a San Sebastián.
- Km 18,9. Faro da Prata
Este belo percorrido xunto ao mar é bastante ondulado. Sálguennos ao paso as ruínas dunha antiga condución de auga e nun recodo sombrío deixamos un pequeno merendero de pedra. A senda desemboca no veciñal do Paseo de Ulía (Km 20,5).Pasamos xunto ao número 375, onde hai una comunidade que dá acollida ao peregrino e máis adiante chegamos a un aparcadoiro. Aquí atópase o desvío ao albergue xuvenil Ulía, que se atopa a 150 metros. Non dan ceas e atópase bastante apartado da cidade. O Camiño descende por unha contorna envexable até un espectacular miradoiro sobre San Sebastián. En primeiro termo a praia da Zurriola e o Kursaal e pasada a desembocadura do Urumea apréciase a praia da Cuncha e o Monte Igeldo. Aínda nos queda un longo e bonito paseo até o albergue. Despois da panorámica viramos á dereita e descendemos bruscamente até a rúa Zemoria de San Sebastián (Km 23,4).Ollo á sinalización na cidade, é fácil despistar. Continuamos máis abaixo cara á dereita pola avenida de Navarra e saímos ao paseo paralelo á praia da Zurriola. Hai pouca perda. Pasamos por diante do Kursaal, cruzamos o río Urumea e facemos o propio coa Alameda do Boulevard (aquí atópase a Oficina de Turismo). En breve plantámonos xunto ao Concello. Lembrade que a man dereita se atopa a zona vella de San Sebastián, onde todo o mundo debería regalar una boa rolda de pintxos.
- Km 24,8. San Sebastián (Concello) (Todos os servizos)
Proseguimos de fronte bordeando a famosa e interminable praia da Cuncha. Despois do túnel baixo o Palacio de Miramar veremos no paso de peóns da esquerda unhas frechas amarelas (en adhesivo). Estas orientan cara ao albergue de peregrinos da Ikastola Jakintza, xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Guipúzcoa e que abre durante os meses de xullo e agosto. Os sinais levan xunto a una oficina do Banco Popular e continúan de fronte pola rúa Matia até o cruzamento coa rúa Escolta Real.O resto de meses, se a nosa intención é durmir no albergue xuvenil A Sirena, debemos seguir de fronte tras o túnel e atravesar polo paseo un tramo da praia de Ondarreta. Despois vírase a man esquerda paira continuar en paralelo pola avenida de Satrústegui e pasado o hotel Ezeiza vírase á esquerda paira coller o paseo de Igeldo. No número 25 atópase o albergue xuvenil.
- Km 27,6. San Sebastián (Albergue Xuvenil) (Todos os servizos)
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