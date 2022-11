Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

O itinerario

Km 0. San Sebastián/ Donostia (Todos os servizos)

Km 1,4. Monte Igeldo(Hotel. Pensións)

Km 5,4. Igeldo-Camiño Buztintxuri(Bar-Asador)

Km 14. Orio(Todos os servizos)

Km 20,3. Zarautz(Todos os servizos)

A segunda xornada norteña, máis liviá que a inicial, arrinca na rúa Marbil, aos pés de o. Desde o albergue A Sirena é fácil, báixanse 150 metros e a rúa Marbil é a primeira a man esquerda. Ou ben desde San Sebastián dirixímonos cara ao paseo da Cuncha o cal tomamos paira continuar polo paseo Satrustegui até o final, deixando á nosa dereita a praia de Ondarreta, e una vez alí coller á esquerda a rúa Igueldo, continuamos por devandita rúa 150 metros e tomamos á dereita a rúa Marbil. Imos liquidando o desnivel por medio de escaleiras, pistas veciñais e una refrescante senda que morre xunto ao aparcadoiro, que cruzamos cara ao HotelProseguimos pola beiravía da estrada mentres gozamos dunhas inmellorables vistas de oe o, de mediados do século XIX. No desvío ao parking Buenavista deixamos a estrada e entramos en ade Igeldo, municipio independente desde decembro de 2013. No número 24 a parada é obrigada. O peregrinocomparte na porta da súa casa un par de cadeiras, unhas botellas de auga, un selo paira a credencial e información práctica.Un par de cambios de dirección sitúannos na rúa. Este concello expándese en forma de pequenas urbanizacións e caseríos e reconforta a mestura entre hortensias, froiteiras e vaquerías co mar de fondo. O percorrido por Igeldo continúa polos camiños dePasamos xunto a un Asador e máis adiante penetramos en unhaabrigada propensa a embarrarse. Tras un tramo de calzada e algún arroyuelo sálguese a un camiño aberto que ascende pola ladeira norte de. O itinerario xacobeo ségueo durante 450 metros paira logo desmarcar e continuar de fronte por unha senda boscosa. Chegamos así xunto a un caserío e retomamos fugazmente o asfaltopaira sortear una portilla e saír finalmente á estrada.Pasado o caserío, deixamos a estrada nunha curva e descendemos de fronte por outra senda (una sinal indica 787 quilómetros até Santiago). Con coidado de non escorregar si choveu, atopamos una fonte e baixamos sen cuartel até o túnel de a.Un forte repecho incomoda a chegada a a, renovada no século XVI, e a parede en ruínas da casa das seroras encargadas do seu mantemento. Trescentos metros máis abaixo, a man esquerda ao pé do Camiño, atópase o albergue de peregrinos de, gran hospitalera e. Accedemos á rúa Maior de, con varias edificacións interesantes do século XVI e un Centro de Interpretación do Camiño, e pasamos baixo o balcón que comunica una vivenda coa robusta. Descendemos así ao centro deDobramos á esquerda e cruzamos a ría pola ponte en dirección a Zarautz. Bordeamos esta ao pé da N-634, outra das compañeiras da nosa viaxe, chegamos a un cruzamento onde indica á dereita cara a Txurruka e Porto. Ollo neste punto, os ciclistas seguirán cara a Txurruka e continuarán esa estrada, pasarán por baixo dun dos asombrosos viadutos da A-8 até opero os peregrinos a pé na mesma curva una vez pasado o desvío collerán un camiño á dereita entre dúas casas, pasarán por baixo da A-8 paira despois ascender cara á esquerda por a ampla pista pavimentada que sobe entre, un viño branco típico desta zona, até Talaimendi e o. Nas instalacións adaptaron un espazo paira os peregrinos, aínda que se atopa en ae digamos que é mellor comprobalo antes de quedar.A estas alturas da etapa este último ascenso fixo madeixa e o noso gran consolo é que de aquí ao final só hai que deixar levar. Descendemos pola estrada cunha excelente panorámica de, o campo de golf e, ao fondo, Getaria e o seu rato. Posteriormente, un camiño xunto á beiravía dereita déixanos á entrada da localidade. Aquí atópase o. Paira chegar a a, con algunhas pensións e hostais, hai que continuar pola avenida de Navarra durante un quilómetro e virar á esquerda en calquera das rúas que dan á parte antiga.