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Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
Vistas de ilusión á praia dA Cuncha e Ondarreta desde Igueldo
Información sobre a etapa 2: Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
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O itinerario
- Km 0. San Sebastián/ Donostia (Todos os servizos)
A segunda xornada norteña, máis liviá que a inicial, arrinca na rúa Marbil, aos pés do monte Igeldo. Desde o albergue A Sirena é fácil, báixanse 150 metros e a rúa Marbil é a primeira a man esquerda. Ou ben desde San Sebastián dirixímonos cara ao paseo da Cuncha o cal tomamos para continuar polo paseo Satrustegui até o final, deixando á nosa dereita a praia de Ondarreta, e unha vez alí coller á esquerda a rúa Igueldo, continuamos por devandita rúa 150 metros e tomamos á dereita a rúa Marbil. Imos liquidando o desnivel por medio de escaleiras, pistas veciñais e unha refrescante senda que morre xunto ao aparcadoiro, que cruzamos cara ao Hotel Leku Eder.
- Km 1,4. Monte Igeldo(Hotel. Pensións)
Proseguimos pola beiravía da estrada mentres gozamos dunhas inmellorables vistas do Cantábrico e o faro de Igeldo, de mediados do século XIX. No desvío ao parking Buenavista deixamos a estrada e entramos na rúa Amezti de Igeldo, municipio independente desde decembro de 2013. Un par de cambios de dirección sitúannos na rúa Camiño de Marabieta (Km 2,7). Este concello expándese en forma de pequenas urbanizacións e caseríos e reconforta a mestura entre hortensias, froiteiras e vaquerías co mar de fondo. O percorrido por Igeldo continúa polos camiños de Arritxulo (Km 4,3) e Buztintxuri.
- Km 5,4. Igeldo-Camiño Buztintxuri(Bar-Asador)
Pasamos xunto a un Asador e máis adiante penetramos nunha senda abrigada propensa a embarrarse (Km 6,6). Tras un tramo de calzada e algún arroyuelo sáese a un camiño aberto que ascende polo ladeira norte de Mendizorrotz. O itinerario xacobeo ségueo durante 450 metros para logo desmarcarse e continuar de fronte por unha senda boscosa. Chegamos así xunto a un caserío e retomamos fugazmente o asfalto (Km 9,1) para sortear unha portilla e saír finalmente á estrada.
Pasado o caserío Munioetazar (Km 10,1), ecuador da etapa, deixamos a estrada nunha curva e descendemos de fronte por outra senda (un sinal indica 787 quilómetros até Santiago). Con coidado de non escorregar si choveu, atopamos unha fonte e baixamos sen cuartel até o túnel da A-8 (Km 12,5).
Un forte repecho incomoda a chegada á ermida de San Martín de Tours, renovada no século XVI, e a parede en ruínas da casa das seroras encargadas do seu mantemento. Trescentos metros máis abaixo, a man esquerda ao pé do Camiño, atópase o albergue de peregrinos de Rosa Arruti, gran hospitalera e unha das pioneiras na acollida de peregrinos no Camiño do Norte. Accedemos á rúa Maior de Orio, con varias edificacións interesantes do século XVI e un Centro de Interpretación do Camiño, e pasamos baixo o balcón que comunica unha vivenda coa robusta igrexa parroquial de San Nicolás de Bari. Descendemos así ao centro de Orio.
- Km 14. Orio(Todos os servizos)
Dobramos á esquerda e cruzamos a ría pola ponte en dirección a Zarautz. Bordeamos esta ao pé da N-634, outra das compañeiras da nosa viaxe, chegamos a un cruzamento onde indica á dereita cara a Txurruka e Porto. Ollo neste punto, os ciclistas seguirán cara a Txurruka e continuarán esa estrada, pasarán por baixo dun dos asombrosos viadutos da A-8 até o Albergue Xuvenil Txurruka, pero os peregrinos a pé na mesma curva unha vez pasado o desvío collerán un camiño á dereita entre dúas casas, pasarán por baixo da A-8 para despois ascender cara á esquerda pola ampla pista pavimentada que sobe entre viñedos de txakoli, un viño branco típico desta zona, até Talaimendi e o Gran Cámping Zarautz. Nas instalacións adaptaron un espazo para os peregrinos, aínda que se atopa na parte superior dun garaxe e digamos que é mellor comprobalo antes de quedar. (Km 17,4)
A estas alturas da etapa este último ascenso fixo madeixa e o noso gran consolo é que de aquí ao final só hai que deixarse levar. Descendemos pola estrada cunha excelente panorámica de Zarautz, o campo de golf e, ao fondo, Getaria e o seu rato. Posteriormente, un camiño xunto á beiravía dereita déixanos á entrada da localidade. Aquí atópase o Zarautz Hostel. Para chegar á rúa Maior, con algunhas pensións e hostais, hai que continuar pola avenida de Navarra durante un quilómetro e virar á esquerda en calquera das rúas que dan á parte antiga.
- Km 20,3. Zarautz(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
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