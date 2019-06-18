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Etapa de Zarautz a Deba
Importantes pendentes entre Guetaria, Zumaia e Deba. Animar!
Información sobre a etapa 3: Etapa de Zarautz a Deba
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O itinerario
- Km 0. Zarautz (Todos os servizos)
Paira chegar até Getaria hai un par de posibilidades:1ª. Podemos tomar xunto á igrexa de Santa María a estrada que se dirixe a Meagas e tomar uns centos de metros despois o camiño cara a a ermida de Santa Bárbara. Trátase dunha antiga calzada que sobe en forte repecho entre viñedos de txakolí até as inmediacións do templo, consagrado en 1709 grazas ás achegas dos aldeáns. Desde a ermida obtense una panorámica privilexiada de Zarautz e a súa extensa praia. Daquela o Camiño oficial continua por unha estrada até dar coa estrada GI-3391 que collemos cara abaixo paira uns centos de metros despues virar á esquerda, ollo, se se quere visitar Getaria neste punto continuar recto pola estrada 400 metros até a localidade. O camiño oficial continua no citado cruzamento á esquerda até Askizu.2ª. A segunda opción circula polo paseo peonil arrimado ao mar que vai paralelo á N-634, un percorrido que tardou 8 anos en construír. O paseo é chairo e moi frecuentado polos pescadores deportivos e zarautztarras. Imos vendo o monte San Antón, coñecido popularmente como o ‘rato’, e á entrada de Getaria, berce de Juan Sebastián Elcano, podemos deixar uns instantes o Camiño e visitar o magnífico porto desta vila mariñeira, ao que se accede baixo o pasadizo de a igrexa de San Salvador.
- Km 4.1. Getaria (Todos os servizos)
Deixamos Getaria por unha calzada que parte da rúa Herrerieta. A calzada progresa até o barrio de San Prudencio, onde se atopa o albergue Kanpaia, e leva despois até a estrada GI-3392. Uns 550 metros despois deixamos o asfalto pola esquerda cara ao caserío Aziategi, entre viñedos e maizales. Un repecho final sitúanos xunto á igrexa de San Martín de Tours, no barrio guetarense de Askizu. Xunto á parroquia hai una fonte onde podemos tomarnos un descanso. Tamén, a poucos metros, atópase o albergue Esgote Aundi.
- Km 6,1. Askizu (Albergue-Bar)
O itinerario abandona Askizu e avanza con inmellorables vistas do Cantábrico e de Zumaia. Descendemos á vila guipuscoana pola ladeira do monte até a N-634. Xunto á estrada, a man dereita, está casa Museo do pintor Ignacio Zuloaga e, encostada a ela, a ermida de Santiago, do século XV. Accedemos finalmente a Zumaia cruzando o río Urola e baixamos as escaleiras paira atravesar o paseo Anxos Sorazu.
- Km 9.1. Zumaia (Todos os servizos)
Despedimos a vila ascendendo até o convento de San José das Carmelitas Descalzas, que funciona como albergue municipal en xullo e agosto, e pola ermida de Arritokieta. Volvendo a vista obtense una boa panorámica final de Zumaia e a desembocadura do Urola. A estrada rural desemboca nun camiño que leva até a área de descanso de Elorriaga (Km 12,4) , con fonte e varias mesas. Ao barrio debarés de Elorriaga pódese chegar tanto pola esquerda, por pista, como pola dereita, por camiño. Á entrada deste núcleo de montaña hai una taberna.
- Km 13. Elorriaga (Bar)
En Elorriaga seguimos o itinerario do Camiño de Santiago porque tamén existe o do GR-121, que marcha máis pegado ao litoral. O Camiño baixa até a Nacional e crúzaa paira ascender por unha rampla brutal que nos interna nun camiño arboledo. Este tramo 'rompepiernas' sortea varios portillos e baixa de novo á N-634, á altura do barrio Mardari con bar-restaurante ao pé da estrada. Pasamos sobre a A-8 (Km 16,3) e seguimos con precaución pola Nacional. Deixámola en breve pola dereita e avanzamos por unha senda que atalla un gran tramo de estrada, e que ascende de novo até a N-634 cun último repecho durísimo. Alcanzamos finalmente Itziar, onde ben merecemos outro descanso. O santuario de Santa María de Itziar foi un alto obrigado no Camiño do Norte. A construción é do século XVI e está levantado sobre un templo románico. No seu interior, presidindo o altar, atópase a talla da Virxe de Itziar, una venerada imaxe do século XIII. O himno á virxe di así: "Ave, de Itziar a Virxe Bela - Ave, Nai querida do mar estrela".
- Km 18,5. Itziar (Bares. Tenda)
Una pista, que desgraciadamente oculta a antiga calzada, ascende os últimos metros até o cemiterio e baixa cara a Deba, que presenta un forte desnivel no último tramo. Xunto á pista atópase a ermida de San Roque, ao que podemos ver nunha colorida hornacina adornada con flores e un par de vieiras (Km 21) . Nada máis entrar na poboación pasamos xunto ao IES Mendata e continuamos pola rúa Mogel paira coller o ascensor. O novo albergue inaugurado en xuño de 2014 atópase no edificio da estación de tren, ao pé da ría. Antes de acudir hai que pasar pola Oficina de Turismo paira selar e inscribir (Teléfono 943 19 24 52). Se está pechada pódese facer nas dependencias da Policía Municipal, que se atopan baixo os soportais da praza.
- Km 22. Deba (Todos os servizos)
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