Etapa de Zarautz a Deba

O itinerario

Km 0. Zarautz (Todos os servizos)

Km 4.1. Getaria (Todos os servizos)

Km 6,1. Askizu (Albergue-Bar)

Km 9.1. Zumaia (Todos os servizos)

Km 13. Elorriaga (Bar)

Km 18,5. Itziar (Bares. Tenda)

Km 22. Deba (Todos os servizos)

Paira chegar até Getaria hai un par de posibilidades:. Podemos tomar xunto á igrexa de Santa María a estrada que se dirixe ae tomar uns centos de metros despois o camiño cara a a. Trátase dunha antiga calzada que sobe en forte repecho entre viñedos de txakolí até as inmediacións do templo, consagrado en 1709 grazas ás achegas dos aldeáns. Desde a ermida obtense unade Zarautz e a súa extensa praia. Daquela o Camiño oficial continua por unha estrada até dar coa estrada GI-3391 que collemos cara abaixo paira uns centos de metros despues virar á esquerda, ollo, se se quere visitar Getaria neste punto continuar recto pola estrada 400 metros até a localidade. O camiño oficial continua no citado cruzamento á esquerda até Askizu.. A segunda opción circula polo paseo peonil arrimado ao mar que vai paralelo á N-634, un percorrido que tardou 8 anos en construír. O paseo é chairo e moi frecuentado polos pescadores deportivos e zarautztarras. Imos vendo o monte San Antón, coñecido popularmente como o ‘rato’, e á entrada de, podemos deixar uns instantes o Camiño e visitar o magnífico porto desta vila mariñeira, ao que se accede baixo o pasadizo de aDeixamos Getaria por unha calzada que parte da rúa Herrerieta. A calzada progresa até o, onde se atopa o, e leva despois até a estrada GI-3392. Uns 550 metros despois deixamos o asfalto pola esquerda cara ao, entre viñedos e maizales. Un repecho final sitúanos xunto á, no barrio guetarense de. Xunto á parroquia hai una fonte onde podemos tomarnos un descanso. Tamén, a poucos metros, atópase oO itinerario abandona Askizu e avanza con inmellorables vistas do Cantábrico e de Zumaia. Descendemos á vila guipuscoana pola ladeira do monte até a N-634. Xunto á estrada, a man dereita, estáe, encostada a ela, a, do século XV. Accedemos finalmente acruzando oe baixamos as escaleiras paira atravesar o paseo Anxos Sorazu.Despedimos a vila ascendendo até o, que funciona como, e pola. Volvendo a vista obtense una boa panorámica final de Zumaia e a desembocadura do. A estrada rural desemboca nun camiño que leva até a, con fonte e varias mesas. Ao barrio debarés depódese chegar tanto pola esquerda, por pista, como pola dereita, por camiño. Á entrada deste núcleo de montaña hai una taberna.En Elorriaga seguimos o itinerario do Camiño de Santiago porque tamén existe o do GR-121, que marcha máis pegado ao litoral. O Camiño baixa até a Nacional e crúzaa paira ascender por unha rampla brutal que nos interna nun camiño arboledo. Este tramo 'rompepiernas' sortea varios portillos e baixa de novo á N-634, á altura doconao pé da estrada. Pasamos sobre a A-8e seguimos con precaución pola Nacional. Deixámola en breve pola dereita e avanzamos por unha senda que atalla un gran tramo de estrada, e que ascende de novo até a N-634 cun último repecho durísimo. Alcanzamos finalmente, onde ben merecemos outro descanso. Ofoi un alto obrigado no Camiño do Norte. A construción é do século XVI e está levantado sobre un templo románico. No seu interior, presidindo o altar, atópase a talla da, una venerada imaxe do século XIII. O himno á virxe di así: "".Una pista, que desgraciadamente oculta a antiga calzada, ascende os últimos metros até o cemiterio e baixa cara a Deba, que presenta un forte desnivel no último tramo. Xunto á pista atópase a, ao que podemos ver nunha colorida hornacina adornada con flores e un par de vieiras. Nada máis entrar na poboación pasamos xunto ao IES Mendata e continuamos pola rúa Mogel paira coller o ascensor.atópase no edificio da estación de tren, ao pé da ría. Antes de acudir hai que pasar polapaira selar e inscribir (Teléfono 943 19 24 52). Se está pechada pódese facer nas dependencias da, que se atopan baixo os soportais da praza.