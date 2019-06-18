Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

El itinerario

Km 0. Irún (Todos los servicios)

Salimos del albergue, hacia nuestra derecha donde hay una rotonda, cogemos la GI-2134 dirección Hondarribia para unos metros más adelante pasar bajo la GI-636, continuamos por la GI-2134 para al cabo de medio kilómetro llegar a una gran rotonda la cual atravesamos para continuar de frente y pasar por encima de una ría, nada más cruzar el puente tenemos que girar a la izquierda, ojo aquí que el paso de cebra está un poco más adelante, para tomar un paseo peatonal que al principio va paralelo a la ría y que después en subida nos llevara hasta la ermita de Santiago.

Km 3. Ermita de Santiagotxo

En la encrucijada de la ermita seguimos a mano izquierda y como a medio kilómetro tomamos el camino que asciende hasta el Santuario de Guadalupe. Son 155 metros de desnivel y poco más de un kilómetro. Hay que dosificarse al máximo porque la etapa es larga y rompepiernas. En las últimas rampas ya puede verse la torre picuda de este santuario que guarda la talla policromada de la patrona de Hondarribia. Se cree que procede del mascarón de proa de algún navío vasco. Junto al templo hay una fuente (reza no apta para consumo) y detrás un bar-restaurante. También detrás, a poca distancia del santuario y fuera del itinerario, hay un fuerte del año 1900 (Km 4,7).

Km 4,7. Santuario de Guadalupe (Bar-Restaurante)

La panorámica es asombrosa, con una inmejorable vista de la bahía de Txingudi. En la otra orilla vemos Hendaya y en la nuestra Hondarribia e Irun. Junto al Santuario tomamos una pista al lado de la Casa Forestal de Jaizkibel, nombre de la montaña que bordearemos a partir de ahora. En breve, tras unas escaleras, el camino se divide en un par de opciones: una para 'alpinistas', más espectacular que va por el alto y sigue el GR-11 (enlaza a unos 3 km con el itinerario oficial) y la de los peregrinos de toda la vida. Reanudamos la marcha por ésta última. La pista es cómoda, espaciosa y rodeada de coníferas y bastantes castaños. Pasamos junto a una fuente camuflada con la inscripción Año 1940 (Km 6,9) y pronto la pista desciende.

En este tramo puede que veamos algunas pottokas, un poni originario del País Vasco. Si ha llovido la bajada puede estar resbaladiza y los 'bicigrinos' tendrán que gestionar con cuidado las sucesivas curvas. Al rato cruzamos un paso canadiense y giramos a la derecha en dirección a Pasaia (Km 9,8). El perfil es un tanto rompepiernas durante un par de kilómetros en los que sortearemos otro paso canadiense. Después, la pista desciende durante otros tantos kilómetros por un bello bosque mixto, supera la indicación de Pasaia Donibane 3,4 km y alcanza la GI-3440 (Km 14,2).

La tomamos de frente, en ascenso, y 150 metros después del punto kilométrico 4 la abandonamos por la izquierda. En este punto la etapa nos obsequia con una vista sesgada en V del faro y la ensenada de Pasaia. El fuerte descenso posterior hace mella, la mochila empuja hacia adelante más de lo que debería y conviene dejarse llevar y no retener la inercia con los cuádriceps, que acabarán doloridos. Entramos en Pasai Donibane por el barrio de Larrabide y en el tramo de escaleras encontramos el desvío a la izquierda hacia el albergue Santa Ana, para los que deseen pernoctar aquí. El resto continúa bajando por la derecha hasta las casas y el embarcadero. Pasaia se divide en cuatro distritos: Pasai Donibane, Pasai San Pedro, Pasai Antxo y Trintxerpe.

Km 16,7. Pasai Donibane/Pasajes de San Juan (Albergue. Bares. Tiendas. Ambulatorio. Farmacia. Cajero)

Aquí tomamos una pequeña motora por un precio módico y salvamos los escasos metros que nos separan de Pasai San Pedro. Tras desembarcar nos dirigimos a la derecha, por la calle Torreatze, y vamos bordeando la ría hacia el mar y pasando junto a un Centro Cultural Marítimo. Nos topamos con un peleón tramo de escaleras que se nos hará interminable si lo iniciamos con demasiada alegría. Sale a la carretera del Faro de la Plata y 150 metros antes de llegar al edificio nos desviamos a la izquierda por una senda costera en dirección a San Sebastián.

Km 18,9. Faro de la Plata

Este bello recorrido junto al mar es bastante ondulado. Nos salen al paso las ruinas de una antigua conducción de agua y en un recodo sombrío dejamos un pequeño merendero de piedra. La senda desemboca en el vecinal del Paseo de Ulía (Km 20,5).

Pasamos junto al número 375, donde hay una comunidad que da acogida al peregrino y más adelante llegamos a un aparcamiento. Aquí se encuentra el desvío al albergue juvenil Ulía, que se encuentra a 150 metros. No dan cenas y se encuentra bastante apartado de la ciudad. El Camino desciende por un entorno envidiable hasta un espectacular mirador sobre San Sebastián. En primer término la playa de la Zurriola y el Kursaal y pasada la desembocadura del Urumea se aprecia la playa de la Concha y el Monte Igeldo. Aún nos queda un largo y bonito paseo hasta el albergue. Después de la panorámica giramos a la derecha y descendemos bruscamente hasta la calle Zemoria de San Sebastián (Km 23,4).

Ojo a la señalización en la ciudad, es fácil despistarse. Continuamos más abajo hacia la derecha por la avenida de Navarra y salimos al paseo paralelo a la playa de la Zurriola. Hay poca pérdida. Pasamos por delante del Kursaal, cruzamos el río Urumea y hacemos lo propio con la Alameda del Boulevard (aquí se encuentra la Oficina de Turismo). En breve nos plantamos junto al Ayuntamiento. Recordad que a mano derecha se encuentra el casco viejo de San Sebastián, donde todo el mundo debería regalarse una buena ronda de pintxos.

Km 24,8. San Sebastián (Ayuntamiento) (Todos los servicios)

Proseguimos de frente bordeando la famosa e interminable playa de la Concha. Después del túnel bajo el Palacio de Miramar veremos en el paso de peatones de la izquierda unas flechas amarillas (en pegatina). Éstas orientan hacia el albergue de peregrinos de la Ikastola Jakintza, gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa y que abre durante los meses de julio y agosto. Las señales llevan junto a una oficina del Banco Popular y continúan de frente por la calle Matia hasta el cruce con la calle Escolta Real.

El resto de meses, si nuestra intención es dormir en el albergue juvenil La Sirena, debemos seguir de frente tras el túnel y atravesar por el paseo un tramo de la playa de Ondarreta. Después se gira a mano izquierda para continuar en paralelo por la avenida de Satrústegui y pasado el hotel Ezeiza se gira a la izquierda para coger el paseo de Igeldo. En el número 25 se encuentra el albergue juvenil.