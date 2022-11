Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

El itinerario

Km 0. Irún (Todos los servicios)

Km 3. Ermita de Santiagotxo

Km 4,7. Santuario de Guadalupe (Bar-Restaurante)

Km 16,7. Pasai Donibane/Pasajes de San Juan (Albergue. Bares. Tiendas. Ambulatorio. Farmacia. Cajero)

Km 18,9. Faro de la Plata

Km 24,8. San Sebastián (Ayuntamiento) (Todos los servicios)

Km 27,6. San Sebastián (Albergue Juvenil) (Todos los servicios)

Salimos del albergue, hacia nuestra derecha donde hay una rotonda, cogemos la GI-2134 dirección Hondarribia para unos metros más adelante pasar bajo la GI-636, continuamos por la GI-2134 para al cabo de medio kilómetro llegar a una gran rotonda la cual atravesamos para continuar de frente y pasar por encima de una ría, nada más cruzar el puente tenemos que girar a la izquierda, ojo aquí que el paso de cebra está un poco más adelante, para tomar un paseo peatonal que al principio va paralelo a la ría y que después en subida nos llevara hasta la ermita de Santiago.En la encrucijada de la ermita seguimos a mano izquierda y como a medio kilómetro tomamos el camino que asciende hasta el. Son 155 metros de desnivel y poco más de un kilómetro. Hay que dosificarse al máximo porque la etapa es larga y rompepiernas. En las últimas rampas ya puede verse la torre picuda de este santuario que guarda la talla policromada de la patrona de Hondarribia. Se cree que procede del mascarón de proa de algún navío vasco. Junto al templo hay una fuente (reza no apta para consumo) y detrás un bar-restaurante. También detrás, a poca distancia del santuario y fuera del itinerario, hay un fuerte del año 1900La panorámica es asombrosa, con una inmejorable vista de la. En la otra orilla vemos Hendaya y en la nuestra Hondarribia e Irun. Junto al Santuario tomamos una pista al lado de la, nombre de la montaña que bordearemos a partir de ahora. En breve, tras unas escaleras, el camino se divide en un par de opciones: una para, más espectacular que va por el alto y sigue el GR-11 (enlaza a unos 3 km con el itinerario oficial) y la de los peregrinos de toda la vida. Reanudamos la marcha por ésta última. La pista es cómoda, espaciosa y rodeada de coníferas y bastantes castaños. Pasamos junto a una fuente camuflada con la inscripción Año 1940y pronto la pista desciende. En este tramo puede que veamos algunas, un poni originario del País Vasco. Si ha llovido la bajada puede estar resbaladiza y los 'bicigrinos' tendrán que gestionar con cuidado las sucesivas curvas. Al rato cruzamos uny giramos a la derecha en dirección a Pasaia. El perfil es un tanto rompepiernas durante un par de kilómetros en los que sortearemos otro paso canadiense. Después, la pista desciende durante otros tantos kilómetros por un bello bosque mixto, supera la indicación de Pasaia Donibane 3,4 km y alcanza la. La tomamos de frente, en ascenso, y 150 metros después del punto kilométrico 4 la abandonamos por la izquierda. En este punto la etapa nos obsequia con una vista sesgada en V del faro y la ensenada de Pasaia. El fuerte descenso posterior hace mella, la mochila empuja hacia adelante más de lo que debería y conviene dejarse llevar y no retener la inercia con los cuádriceps, que acabarán doloridos. Entramos enpor el barrio de Larrabide y en el tramo de escaleras encontramos el desvío a la izquierda hacia el, para los que deseen pernoctar aquí. El resto continúa bajando por la derecha hasta las casas y el embarcadero. Pasaia se divide en cuatro distritos: Pasai Donibane, Pasai San Pedro, Pasai Antxo y Trintxerpe.Aquí tomamos una pequeña motora por un precio módico y salvamos los escasos metros que nos separan de. Tras desembarcar nos dirigimos a la derecha, por la calle Torreatze, y vamos bordeando la ría hacia el mar y pasando junto a un. Nos topamos con un peleón tramo de escaleras que se nos hará interminable si lo iniciamos con demasiada alegría. Sale a la carretera dely 150 metros antes de llegar al edificio nos desviamos a la izquierda por una senda costera en dirección a San Sebastián.Este bello recorrido junto al mar es bastante ondulado. Nos salen al paso las ruinas de una antigua conducción de agua y en un recodo sombrío dejamos un pequeño merendero de piedra. La senda desemboca en el vecinal del. Pasamos junto al número 375, donde hay unay más adelante llegamos a un aparcamiento. Aquí se encuentra el desvío al albergue juvenil Ulía, que se encuentra a 150 metros. No dan cenas y se encuentra bastante apartado de la ciudad. El Camino desciende por un entorno envidiable hasta un. En primer término la playa de la Zurriola y el Kursaal y pasada la desembocadura del Urumea se aprecia la playa de la Concha y el Monte Igeldo. Aún nos queda un largo y bonito paseo hasta el albergue. Después de la panorámica giramos a la derecha y descendemos bruscamente hasta lade San Sebastián. Ojo a la señalización en la ciudad, es fácil despistarse. Continuamos más abajo hacia la derecha por la avenida de Navarra y salimos al paseo paralelo a la playa de la Zurriola. Hay poca pérdida. Pasamos por delante del Kursaal, cruzamos ely hacemos lo propio con la(aquí se encuentra la). En breve nos plantamos junto al. Recordad que a mano derecha se encuentra el, donde todo el mundo debería regalarse una buena ronda de pintxos.Proseguimos de frente bordeando la famosa e interminable playa de la Concha. Después del túnel bajo elveremos en el paso de peatones de la izquierda unas flechas amarillas (en pegatina). Éstas orientan hacia el, gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa y que. Las señales llevan junto a una oficina del Banco Popular y continúan de frente por la calle Matia hasta el cruce con la calle. El resto de meses, si nuestra intención es dormir en el albergue juvenil La Sirena, debemos seguir de frente tras el túnel y atravesar por el paseo un tramo de la. Después se gira a mano izquierda para continuar en paralelo por la avenida de Satrústegui y pasado el hotel Ezeiza se gira a la izquierda para coger el paseo de Igeldo. En el número 25 se encuentra el