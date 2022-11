Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia

L’itinerari

Km 0 . Irun (Tots els serveis)

Km 3. Ermita de Santiagotxo

Km 4,7 . Santuari de Guadalupe (Bar-Restaurant)

Km 16,7 . Pasai Donibane /Passatges de Sant Joan (Alberg. Bars. Tendes. Ambulatori. Farmàcia. Caixer)

Km 18,9. Faro de la Plata

Km 24,8 . Sant Sebastià ( Ajuntament ) (Tots els serveis)

Km 27,6 . Sant Sebastià ( Alberg Juvenil ) (Tots els serveis)

Sortim de l'alberg, cap a la nostra dreta on hi ha una rotonda, agafem la GI-2134 adreça Hondarribia per uns metres més endavant passar sota la GI-636, continuem per la GI-2134 per al cap de mitjà quilòmetre arribar a una gran rotonda la qual travessem per continuar de front i passar per sobre d'una ria, res més creuar el pont hem de girar a l'esquerra, ull aquí que el pas de zebra està una mica més endavant, per prendre un passeig per als vianants que al principi va paral·lel a la ria i que després en pujada ens portés fins l'ermita de Santiago.En la cruïlla de l'ermita seguim a mà esquerra i com a mitjà quilòmetre prenem el camí que ascendeix fins el de. Són 155 metres de desnivell i poc més d'un quilòmetre. Cal dosar al màxim perquè l'etapa és llarga i rompepiernas. En les últimes rampes ja pot veure la torre morruda d'aquest santuari que guarda la talla policromada de la patrona d'Hondarribia. Es creu que procedeix del mascaró de proa d'algun navili basc. Al costat del temple hi ha una font (resa no apta per consum) i darrere un bar-restaurant. També darrere, a poca distància del santuari i fora de l'itinerari, hi ha un fort de l'any 1900La panoràmica és sorprenent, amb una immillorable vista de la de. En l'altra riba veiem Hendaia i en la nostra Hondarribia i Irun. Al costat del Santuari prenem una pista al costat de la de, nom de la muntanya que vorejarem a partir d'ara. En breu, rere unes escales, el camí es divideix en un parell d'opcions: una per', més espectacular que va per l'alt i segueix el GR-11 (enllaça a uns 3 km amb l'itinerari oficial) i la dels pelegrins de tota la vida. Reprenem la marxa per aquesta última. La pista és còmoda, espaiosa i envoltada de coníferes i bastants castanyers. Passem al costat d'una font camuflada amb la inscripció Any 1940i aviat la pista descendeix.En aquest tram pot ser que vegem algunes, un poni originari del País Basc. Si ha plogut la baixada pot estar relliscosa i els 'bicigrinos' hauran de gestionar amb cura les successives corbes. A l'estona creuem uni girem a la dreta en direcció a Pasaia. El perfil és una miqueta rompepiernas durant un parell de quilòmetres en els que superarem un altre pas canadenc. Després, la pista descendeix durant d'altres quilòmetres per un bell bosc mixt, supera la indicació de Pasaia Donibane 3,4 km i aconsegueix la.La prenem de front, en ascens, i 150 metres després del punt quilomètric 4 l'abandonem per l'esquerra. En aquest punt l'etapa ens obsequia amb una vista esbiaixada en V del far i l'ancorada de Pasaia. El fort descens posterior fa mossa, la motxilla empeny cap endavant més de que deuria i convé deixar portar i no retenir la inèrcia amb els cuádriceps, que acabaran adolorits. Entrem enpel barri de Larrabide i en el tram d'escales trobem el desviament a l'esquerra cap a l', pels que desitgin pernoctar aquí. La resta continua baixant per la dreta fins les cases i l'embarcador. Pasaia es divideix en quatre districtes: Pasai Donibane, Pasai Sant Pere, Pasai Antxo i Trintxerpe.Aquí prenem una petita motora per un preu mòdic i salvem els escassos metres que ens separen de. Rere desembarcar ens dirigim a la dreta, pel carrer Torreatze, i anem vorejant la ria cap a la mar i passant al costat d'un. Ens topem amb un lluitador tram d'escales que se'ns farà interminable si l'iniciem amb massa alegria. Surt a la carretera del de lai 150 metres abans d'arribar a l'edifici ens desviem a l'esquerra per una senda costanera en direcció a Sant Sebastià.Aquest bell recorregut al costat de la mar és bastant ondulat. Ens surten al pas les ruïnes d'una antiga conducció d'aigua i en una recolzada ombrívola deixem un petit berenador de pedra. La senda desemboca en el veïnal del de.Passem al costat del número 375, on hi ha una a eli més endavant arribem a un aparcament. Aquí es troba el desviament a l'alberg juvenil Ulía, que es troba a 150 metres. No fan sopars i es troba bastant apartat de la ciutat. El Camí descendeix per un entorn envejable fins un. En primer terme la platja de la Zurriola i el Kursaal i passada la desembocadura de l'Urumea s'aprecia la platja de la Petxina i la Muntanya Igeldo. Encara ens queda un llarg i bonic passeig fins l'alberg. Després de la panoràmica girem a la dreta i descendim bruscament fins elde Sant Sebastià.Ull a la senyalització en la ciutat, és fàcil despistar. Continuem més avall cap a la dreta per l'avinguda de Navarra i sortim al passeig paral·lel a la platja de la Zurriola. Hi ha poca pèrdua. Passem per davant del Kursaal, creuem eli fem el propi amb l' de el(aquí es troba l' de). En breu ens plantem al costat de l'. Recordeu que a mà dreta es troba el de, on tothom deuria regalar una bona ronda de pintxos.Prosseguim de front vorejant la famosa i interminable platja de la Petxina. Després del túnel sota el deveurem en el pas de vianants de l'esquerra unes fletxes grogues (en adhesiu). Aquestes orienten cap a l' de de la, gestionat per l'Associació d'Amics del Camí de Guipúscoa i queels de. Els senyals porten al costat d'una oficina del Banc Popular i continuen de front pel carrer Matia fins l'encreuament amb el carrer.La resta de mesos, si la nostra intenció és dormir en l'alberg juvenil La Sirena, devem seguir de front rere el túnel i travessar pel passeig un tram de la de. Després es gira a mà esquerra per continuar en paral·lel per l'avinguda de Satrústegui i passat l'hotel Ezeiza es gira a l'esquerra per agafar el passeig d'Igeldo. En el número 25 es troba l'