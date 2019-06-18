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Etapa de Guernica a Lezama
L'ascens inicial al Bilikari pot resultar una mica dur
Informació sobre l’etapa 6: Etapa de Guernica a Lezama
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L’itinerari
- Km 0 . Guernica (Tots els serveis)
Des de l'alberg juvenil cal dirigir fins el centre de Guernica pel carrer Sant Bartolomé. Passem per ella el riu i les vies i 150 metres després dobleguem a l'esquerra pel carrer 8 de gener. Prenem el segon cap de carrer de la dreta, el carrer Artekale (d'al mig), passem al costat de l'Oficina de Turisme i accedim a la plaça de Foru, on es troba el consistori. Accedim per unes escales a la solemne església gòtica de Santa María . Rere la seva portada continuem a mà esquerra pel carrer Allèn Salazar i en breu a la dreta per Santa Klara per arribar fins la Casa de Juntes , d'estil neoclàssic i situada on es trobava l'ermita de Santa María l'Antiga i el cèlebre roure de Guernica , on jurava el seu càrrec el Senyor de Bizkaia i actualment també el Lehendakari. L'arbre més antic va ser plantat en el segle XIV i ha estat reemplaçat diverses vegades, l'última en 2005. Envoltem el conjunt i accedim sota un arc, passant el col·legi Allèn Salazar (aquí l'Associació de Bizkaia habilita un alberg alguns estius), i girem a l'esquerra per seguir de front durant un bon tros pels carrers Zearreta i Mestikabaso. En aquesta zona tenim diverses fonts per emplenar la cantimplora. Finalment girem a la dreta pel carrer i arribem a l'ermita de Saint Lucia , situada en el barri de Zallo . Formava part de les possessions de la família Mezeta-Allèn Salazar al costat del caseriu, el molí i la ferrería.
- Km 2,2. Ermita de Saint Lucia
Seguim la pista asfaltada, passant el rierol Mikene , i iniciem amb paciència l'ascens a la muntanya Bilikario , ben envoltada de vegetació i amb abundant pedra a l'inici. La pista forestal salva un desnivell de 260 metres. Durant l'esforç només devem atendre a un desviament ben marcat, pel que seguim a mà esquerra darrere de Gerekiz ( Km 5,2 ) . Més endavant salvem un portell i baixem cap a uns caserius del barri rural de Pozueta , pertanyent al municipi de Muxika. Un d'ells sol tenir una font en l'exterior per alleujament dels caminantes.
- Km 5,6 . Pozueta (Allotjament)
Un tram d'asfalt ens porta a passar al costat d'una finca on pastura un bon número de rucs i el Camí passa a la jurisdicció del municipi de Morga. Més avall evitem la BI-2121 per un pas subterrani, just el lloc on tenim el desviament a el alberg Meakaur ! , que marca 2,3 quilòmetres.
- Desviament albergui Meakaur
Rere el pas sortim a la carretera que es dirigeix a Eskerika. A l'entrada està l'ermita de Sant Esteban de Gerekiz , just en un dels itineraris que seguien els antics senyors de Bizkaia per jurar i respectar els furs ( Km 7,9 ) . Continuem per aquesta carretera fins l'altura del caseriu Landotz , amb frontó, on prenem una pista forestal que sali a la dreta (es recomana als ciclistes que continuïn per la carretera). Rere una baixada i posterior pujada sortim de nou a la carretera, que prenem per la dreta sota uns eucaliptus, i envoltem el caseriu Pepiena . A 250 metres d'aquí es troba el alberg Eskerika , on podem desviar-nos per pernoctar o si necessitem reposar forces.
- Km 10,3. Alberg Eskerika
Diverses pistes condueixen fins el voral de la BI-2713, carretera que deurem seguir sense gens de remei ( Km 13 ) . Descendim per l'esquerra, en direcció Goikoelexalde i Larrabetzu. La carretera suporta bastant tràfic però almenys el voral és copiós. En el barri de Astoreka ( Km 15 ) , pertanyent a Larrabetzu, deixem la carretera (Ull a el desviament ! ) per l'esquerra per introduir-nos en una estreta senda coberta que conflueix en una pista. Passem al costat de Luciaren Etxea , una petita finca on les gallines d'ous ecològics campen en llibertat. A la vora del rierol Zugasti cobrim l'últim tram fins Goikoelexalde , on ens rep l'església de San Emeterio i San Celedonio , de robusta torre i envoltada per un pòrtic. Aquest barri de Larrabetzu és el primer nucli amb bar de la jornada ( Km 17,1 ) .
- Km 17,1 . Goikoelexalde (Bar)
El bell creuer, de doble faç, ens situa de nou en la carretera BI-2713, que seguim fins Larrabetzu . En la localitat hi ha uns detallats panells informatius on s'explica amb tot detall la Ruta Juradera. En 2017, des del 9 d'abril al 15 d'octubre, l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia gestiona en Larrabetzu l'alberg de pelegrins que ocupa la part superior de l'ambulatori.
- Km 18,5 . Larrabetzu (Alberg. Bars. Tendes. Farmàcia. Caixer)
Ull perquè l'itinerari no arriba a l'església de Santa María, a cavall entre el barroc i el neoclàssic, sinó que es desvia a la dreta seguint la carretera que va a Lezama. A l'estiu i amb sol és un altre tram dur degut a l'absència d'ombres i als quilòmetres ja acumulats. L'alberg de Lezama , que només obre en els mesos d'estiu (veure fitxa completa de l'alberg), s'habilita en el Centre Cívic Uribarri , en el carrer Garaiotza, 133 ( Km 21,8 ) .
- Km 21,8 . Lezama (Tots els serveis)
Les dificultats
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