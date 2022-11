Etapa de Guernica a Lezama

L’itinerari

Km 0 . Guernica (Tots els serveis)

Km 2,2. Ermita de Saint Lucia

Km 5,6 . Pozueta (Allotjament)

Desviament albergui Meakaur

Km 10,3. Alberg Eskerika

Km 17,1 . Goikoelexalde (Bar)

Km 18,5 . Larrabetzu (Alberg. Bars. Tendes. Farmàcia. Caixer)

Km 21,8 . Lezama (Tots els serveis)

Des de l'alberg juvenil cal dirigir fins el centre de Guernica pel carrer Sant Bartolomé. Passem per ella el riu i les vies i 150 metres després dobleguem a l'esquerra pel carrer 8 de gener. Prenem el segon cap de carrer de la dreta, el carrer Artekale (d'al mig), passem al costat de l'Oficina de Turisme i accedim a la plaça de Foru, on es troba el consistori. Accedim per unes escales a la solemne de. Rere la seva portada continuem a mà esquerra pel carrer Allèn Salazar i en breu a la dreta per Santa Klara per arribar fins la de, d'estil neoclàssic i situada on es trobava l'ermita de Santa María l'Antiga i el cèlebre de, on jurava el seu càrrec el Senyor de Bizkaia i actualment també el Lehendakari. L'arbre més antic va ser plantat en el segle XIV i ha estat reemplaçat diverses vegades, l'última en 2005. Envoltem el conjunt i accedim sota un arc, passant el(aquí l'Associació de Bizkaia habilita un alberg alguns estius), i girem a l'esquerra per seguir de front durant un bon tros pels carrers Zearreta i Mestikabaso. En aquesta zona tenim diverses fonts per emplenar la cantimplora. Finalment girem a la dreta pel carrer i arribem a l' de, situada en el de. Formava part de les possessions de la família Mezeta-Allèn Salazar al costat del caseriu, el molí i la ferrería.Seguim la pista asfaltada, passant el, i iniciem amb paciència l'ascens a la, ben envoltada de vegetació i amb abundant pedra a l'inici. La pista forestal salva un desnivell de 260 metres. Durant l'esforç només devem atendre a un desviament ben marcat, pel que seguim a mà esquerra darrere de Gerekiz. Més endavant salvem un portell i baixem cap a uns caserius del de, pertanyent al municipi de Muxika. Un d'ells sol tenir unaen l'exterior per alleujament dels caminantes.Un tram d'asfalt ens porta a passar al costat d'una finca on pastura un bon número de rucs i el Camí passa a la jurisdicció del municipi de Morga. Més avall evitem la BI-2121 per un pas subterrani, just el lloc on tenim el a el, que marca 2,3 quilòmetres.Rere el pas sortim a la carretera que es dirigeix a Eskerika. A l'entrada està l' de de, just en un dels itineraris que seguien els antics senyors de Bizkaia per jurar i respectar els furs. Continuem per aquesta carretera fins l'altura del, amb frontó, on prenem una pista forestal que sali a la dreta (es recomana als ciclistes que continuïn per la carretera). Rere una baixada i posterior pujada sortim de nou a la carretera, que prenem per la dreta sota uns eucaliptus, i envoltem el. A 250 metres d'aquí es troba el, on podem desviar-nos per pernoctar o si necessitem reposar forces.Diverses pistes condueixen fins el voral de la BI-2713, carretera que deurem seguir sense gens de remei. Descendim per l'esquerra, en direcció Goikoelexalde i Larrabetzu. La carretera suporta bastant tràfic però almenys el voral és copiós. En el de, pertanyent a Larrabetzu, deixem la carretera ( a el) per l'esquerra per introduir-nos en una estreta senda coberta que conflueix en una pista. Passem al costat de, una petita finca on les gallines d'ous ecològics campen en llibertat. A la vora delcobrim l'últim tram fins, on ens rep l'església de, de robusta torre i envoltada per un pòrtic. Aquest barri de Larrabetzu és el primer nucli amb bar de la jornadaEl bell creuer, de doble faç, ens situa de nou en la carretera BI-2713, que seguim fins. En la localitat hi ha uns detallats panells informatius on s'explica amb tot detall la Ruta Juradera. En 2017, des del 9 d'abril al 15 d'octubre, l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia gestiona en Larrabetzu l' deque ocupa la part superior de l'ambulatori.Ull perquè l'itinerari no arriba a l'església de Santa María, a cavall entre el barroc i el neoclàssic, sinó que es desvia a la dreta seguint la carretera que va a Lezama. A l'estiu i amb sol és un altre tram dur degut a l'absència d'ombres i als quilòmetres ja acumulats. L'alberg de, que només obre en els mesos d'estiu (veure fitxa completa de l'alberg), s'habilita en el, en el carrer Garaiotza, 133