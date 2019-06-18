Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tempo 05H 15’
Dificultade media
Albergues 5
Dispoñible sen conexión

O ascenso inicial a Bilikario pode ser algo duro

Información sobre a etapa 6: Etapa de Gernika a Lezama

Perfil: Etapa de Gernika a Lezama

Ampliar mapa

O itinerario

  • Km 0. Gernika (Todos os servizos)

Desde o albergue xuvenil hai que dirixir até o centro de Gernika pola rúa San Bartolomé. Pasamos por ela o río e as vías e 150 metros despois dobramos á esquerda pola rúa 8 de xaneiro. Tomamos a segunda bocacalle da dereita, a rúa Artekale (do medio), pasamos xunto á Oficina de Turismo e accedemos á praza de Foru, onde se atopa o consistorio. Accedemos por unhas escaleiras á solemne igrexa gótica de Santa María. Tras a súa portada continuamos a man esquerda pola rúa Allende Salazar e en breve á dereita por Santa Klara paira chegar até a Casa de Xuntas, de estilo neoclásico e situada onde se atopaba a ermida de Santa María a Antiga e o soado carballo de Gernika, onde xuraba o seu cargo o Señor de Bizkaia e actualmente tamén o Lehendakari. A árbore máis antiga foi plantado no século XIV e foi substituído varias veces, a última en 2005. Rodeamos o conxunto e accedemos baixo un arco, pasando o colexio Allende Salazar (aquí a Asociación de Bizkaia habilita un albergue algúns veráns), e viramos á esquerda paira seguir de fronte durante un bo treito polas rúas Zearreta e Mestikabaso. Nesta zona temos varias fontes paira encher a cantimplora. Finalmente viramos á dereita pola rúa e chegamos á ermida de Santa Lucía, sita no barrio de Zallo. Formaba parte das posesións da familia Mezeta-Allende Salazar xunto ao caserío, o muíño e a ferrería.

  • Km 2,2. Ermida de Santa Lucía

Seguimos a pista asfaltada, pasando o arroio Mikene, e iniciamos con paciencia o ascenso ao monte Bilikario, ben rodeada de vexetación e con abundante pedra ao comezo. A pista forestal salva un desnivel de 260 metros. Durante o esforzo só debemos atender a un desvío ben marcado, polo que seguimos a man esquerda en pos de Gerekiz (Km 5,2). Máis adiante salvamos un portillo e baixamos cara a uns caseríos do barrio rural de Pozueta, pertencente ao municipio de Muxika. Uno deles adoita ter una fonte no exterior paira alivio dos camiñantes.

  • Km 5,6. Pozueta (Aloxamento)

Un tramo de asfalto lévanos a pasar xunto a una leira onde pace un bo número de burros e o Camiño pasa á xurisdición do municipio de Morga. Máis abaixo evitamos a BI-2121 por un paso subterráneo, xusto o lugar onde temos o desvío ao albergue Meakaur!, que marca 2,3 quilómetros.

  • Desvío albergue Meakaur

Tras o paso saímos á estrada que se dirixe a Eskerika. Á entrada está a ermida de San Esteban de Gerekiz, xusto nun dos itinerarios que seguían os antigos señores de Bizkaia paira xurar e respectar os foros (Km 7,9). Continuamos por esta estrada até a altura do caserío Landotz, con frontón, onde tomamos una pista forestal que salgue á dereita (recoméndase aos ciclistas que continúen pola estrada). Tras unha baixada e posterior subida saímos de novo á estrada, que tomamos pola dereita baixo uns eucaliptos, e rodeamos o caserío Pepiena. A 250 metros de aquí atópase o albergue Eskerika, onde podemos desviarnos paira pasar a noite ou si necesitamos repor forzas.

  • Km 10,3. Albergue Eskerika

Varias pistas conducen até a beiravía da BI-2713, estrada que deberemos seguir sen remedio algún (Km 13). Descendemos pola esquerda, en dirección Goikoelexalde e Larrabetzu. A estrada soporta bastante tráfico pero polo menos a beiravía é copioso. No barrio de Astoreka (Km 15) , pertencente a Larrabetzu, deixamos a estrada (Ollo ao desvío!) pola esquerda paira introducirnos nunha estreita senda cuberta que conflúe nunha pista. Pasamos xunto a Luciaren Etxea, una pequena leira onde as galiñas de ovos ecolóxicos campan en liberdade. Á beira do arroio Zugasti cubrimos o último tramo até Goikoelexalde, onde nos recibe a igrexa de San Emeterio e San Celedonio, de robusta torre e rodeada por un pórtico. Este barrio de Larrabetzu é o primeiro núcleo con bar da xornada (Km 17,1) .

  • Km 17,1. Goikoelexalde (Bar)

O belo cruceiro, de dobre face, sitúanos de novo na estrada BI-2713, que seguimos até Larrabetzu. Na localidade hai uns detallados paneis informativos onde se explica con todo detalle a Ruta Juradera. En 2017, desde o 9 de abril ao 15 de outubro, a Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago paira Bizkaia xestiona en Larrabetzu o albergue de peregrinos que ocupa a parte superior do ambulatorio.

  • Km 18,5. Larrabetzu (Albergue. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Ollo porque o itinerario non chega á igrexa de Santa María, dacabalo entre o barroco e o neoclásico, senón que se desvía á dereita seguindo a estrada que vai a Lezama. No verán e con sol é outro tramo duro debido á ausencia de sombras e aos quilómetros xa acumulados. O albergue de Lezama, que só abre nos meses de verán (ver ficha completa do albergue), habilítase no Centro Cívico Uribarri, na rúa Garaiotza, 133 (Km 21,8).

  • Km 21,8. Lezama (Todos os servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Seguinte etapa

Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
10 Albergues