Etapa de Gernika a Lezama

O itinerario

Km 0. Gernika (Todos os servizos)

Km 2,2. Ermida de Santa Lucía

Km 5,6. Pozueta (Aloxamento)

Desvío albergue Meakaur

Km 10,3. Albergue Eskerika

Km 17,1. Goikoelexalde (Bar)

Km 18,5. Larrabetzu (Albergue. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Km 21,8. Lezama (Todos os servizos)

Desde o albergue xuvenil hai que dirixir até o centro de Gernika pola rúa San Bartolomé. Pasamos por ela o río e as vías e 150 metros despois dobramos á esquerda pola rúa 8 de xaneiro. Tomamos a segunda bocacalle da dereita, a rúa Artekale (do medio), pasamos xunto á Oficina de Turismo e accedemos á praza de Foru, onde se atopa o consistorio. Accedemos por unhas escaleiras á solemne. Tras a súa portada continuamos a man esquerda pola rúa Allende Salazar e en breve á dereita por Santa Klara paira chegar até a, de estilo neoclásico e situada onde se atopaba a ermida de Santa María a Antiga e o soado, onde xuraba o seu cargo o Señor de Bizkaia e actualmente tamén o Lehendakari. A árbore máis antiga foi plantado no século XIV e foi substituído varias veces, a última en 2005. Rodeamos o conxunto e accedemos baixo un arco, pasando o(aquí a Asociación de Bizkaia habilita un albergue algúns veráns), e viramos á esquerda paira seguir de fronte durante un bo treito polas rúas Zearreta e Mestikabaso. Nesta zona temos varias fontes paira encher a cantimplora. Finalmente viramos á dereita pola rúa e chegamos á, sita no. Formaba parte das posesións da familia Mezeta-Allende Salazar xunto ao caserío, o muíño e a ferrería.Seguimos a pista asfaltada, pasando o, e iniciamos con paciencia o ascenso ao, ben rodeada de vexetación e con abundante pedra ao comezo. A pista forestal salva un desnivel de 260 metros. Durante o esforzo só debemos atender a un desvío ben marcado, polo que seguimos a man esquerda en pos de Gerekiz. Máis adiante salvamos un portillo e baixamos cara a uns caseríos do, pertencente ao municipio de Muxika. Uno deles adoita ter unano exterior paira alivio dos camiñantes.Un tramo de asfalto lévanos a pasar xunto a una leira onde pace un bo número de burros e o Camiño pasa á xurisdición do municipio de Morga. Máis abaixo evitamos a BI-2121 por un paso subterráneo, xusto o lugar onde temos o, que marca 2,3 quilómetros.Tras o paso saímos á estrada que se dirixe a Eskerika. Á entrada está a, xusto nun dos itinerarios que seguían os antigos señores de Bizkaia paira xurar e respectar os foros. Continuamos por esta estrada até a altura do, con frontón, onde tomamos una pista forestal que salgue á dereita (recoméndase aos ciclistas que continúen pola estrada). Tras unha baixada e posterior subida saímos de novo á estrada, que tomamos pola dereita baixo uns eucaliptos, e rodeamos o. A 250 metros de aquí atópase o, onde podemos desviarnos paira pasar a noite ou si necesitamos repor forzas.Varias pistas conducen até a beiravía da BI-2713, estrada que deberemos seguir sen remedio algún. Descendemos pola esquerda, en dirección Goikoelexalde e Larrabetzu. A estrada soporta bastante tráfico pero polo menos a beiravía é copioso. No, pertencente a Larrabetzu, deixamos a estrada () pola esquerda paira introducirnos nunha estreita senda cuberta que conflúe nunha pista. Pasamos xunto a, una pequena leira onde as galiñas de ovos ecolóxicos campan en liberdade. Á beira docubrimos o último tramo até, onde nos recibe a igrexa de, de robusta torre e rodeada por un pórtico. Este barrio de Larrabetzu é o primeiro núcleo con bar da xornadaO belo cruceiro, de dobre face, sitúanos de novo na estrada BI-2713, que seguimos até. Na localidade hai uns detallados paneis informativos onde se explica con todo detalle a Ruta Juradera. En 2017, desde o 9 de abril ao 15 de outubro, a Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago paira Bizkaia xestiona en Larrabetzu oque ocupa a parte superior do ambulatorio.Ollo porque o itinerario non chega á igrexa de Santa María, dacabalo entre o barroco e o neoclásico, senón que se desvía á dereita seguindo a estrada que vai a Lezama. No verán e con sol é outro tramo duro debido á ausencia de sombras e aos quilómetros xa acumulados. O albergue de, que só abre nos meses de verán (ver ficha completa do albergue), habilítase no, na rúa Garaiotza, 133