Etapa de Bilbao a Portugalete

El itinerario

Km 0. Bilbao (Todos los servicios)

La Tendería, que forma parte de las siete calles primitivas de Bilbao, desemboca en la calle de la Ribera, que seguimos a mano izquierda. Aquí se encuentra el gran mercado cubierto de La Ribera.A 120 metros dejamos la calle por la derecha para cruzar la ría del Nervión o Ibaizabal por el puente de San Antón. Ilustra el escudo municipal y sustituyó al puente medieval que durante muchos siglos fue el único vado sobre la ría. En la Wikipedia podemos leer que "en el siglo XV bajo este puente empozaban a los delincuentes", que no era otra que atarles una piedra al cogote y arrojarla al agua. Tras el puente giramos a la derecha por la calle Bilbao la Vieja, que conecta de frente con la calle San Francisco. Salimos a la plaza Zabalburu y tomamos de frente la interminable calle Autonomía durante 1,3 kilómetros. Sin variar la dirección enlazaremos con la avenida Montevideo (Km 2,7) .

Pasamos junto al Centro de Salud de Basurto y pronto giramos a la izquierda para subir un buen trecho por la calle Lezeaga. El itinerario aprovecha más adelante una senda peatonal que zigzaguea hasta llegar al Camino Kobetas, donde tenemos otra vista privilegiada de la ciudad. En este mirador natural del monte Kobetas, donde pende el barrio de Altamira, se encuentra el albergue de peregrinos.

Km 4,4. Albergue de peregrinos de Bilbao

Junto a la marquesina del Bilbobus giramos a mano izquierda para descender la otra vertiente por un camino pedregoso. Quizás nos alerte el humo de la fábrica Profusa, de producción de coque para fundición, que trae en jaque a los vecinos del barrio de las Delicias. Durante la bajada hay que prestar atención a un giro hacia la izquierda para tomar una curva. Más adelante pasamos un portillo y continuamos hasta la carretera, por la que descendemos. Tras un túnel llegamos a la Estrada Bizkorta, junto a la carretera Basurto-Castrexana. Retomamos la marcha hacia la izquierda y cogemos el cruce a Las Delicias, donde pasamos el río Kadagua por el puente del Diablo (Km 6,8) .

Entramos en el barrio de las Delicias-Urgozo, del municipio de Barakaldo, unos 50 metros después de cruzar el puente nos encontramos con una señalización de madera que nos indica camino a Balmaseda (camino olvidado) o hacia el camino del norte, el nuestro. Una vez cruzadas las vías subimos por la pista asfaltada que se dirige a Santa Águeda. Tras varias curvas de gran inclinación dejamos la pista por la izquierda y nos internamos en la calzada medieval bajo el bosque mixto de Larrazabal. Por esta calzada, que fue Camino Real, los comerciantes bajaban a Castilla, vía Balmaseda por el valle de Mena hasta Burgos, los productos llegados desde Europa y subían el cereal y la lana para embarcarlos al continente. La calzada da paso otra vez a la pista, que exhibe ahora unas rampas que parecen trasladadas desde el Angliru y el Cuitu Nigru y que llegan hasta la ermita de Santa Águeda, donde hay una fuente y un espacio idóneo para hacer la primera parada (Km 7,9) . Retomamos la jornada por la pista asfaltada que termina descendiendo al barrio baracaldés de Cruces, donde sobresale su emblemático hospital.

Km 11. Cruces (Barakaldo) (Todos los servicios)

Atención, porque en la rotonda de entrada hay que desviarse a mano izquierda por la calle de La Paz, en dirección al campo de fútbol. Bordeamos éste y bajamos hasta el bidegorri (carril bici con senda pavimentada para peatones) que va a la vera del río Castaños). Tras un túnel giramos a la derecha para seguir por la calle Ametzaga de Retuerto , también barrio baracaldés. Salvamos la N-634 por un paso inferior.

Km 12,2. Retuerto (Barakaldo) (Todos los servicios)

Tras la parroquia del Sagrado Corazón seguimos por una calle estrecha. Al final de la calleja continuamos a la derecha por la calle Euskadi, bajo la autopista. En la rotonda seguimos a mano izquierda junto al restaurante Kokoxily y enfilamos la avenida de la Ribera en dirección al Megapark. A la entrada de este extenso parque comercial vamos por la derecha siguiendo un carril peatonal y para bicis. Lo seguimos durante un buen trecho hasta el final del complejo comercial y bajamos a mano izquierda por unas escaleras hasta el paseo del río Galindo, donde hay un poste del Camino indicando las distancias a Sestao y Portugalete. Sobre 1,3 kilómetros después cruzamos el río y entre un corredor metálico llegamos a una zona decadente con los edificios de la Sociedad Cooperativa Aurrerá. Un paisaje motivado por la despoblación sufrida en las últimas décadas. Pasamos a la cuesta de la Gran Vía de José Antonio de Agirre, en el barrio sestaoarra de Kueto. Por cierto, bastante molesta en este punto de la etapa. En el alto pasamos junto al Centro de Salud de Kueto y llegamos hasta el Ayuntamiento de Sestao. El topónimo del municipio puede provenir de Sexto, nombre latino con el que bautizó la legión romana al monte donde se asentaba.

Km 17,8. Sestao (Todos los servicios)

Junto a la Casa Consistorial tiramos a la derecha (ojo porque la placa metálica que señaliza pasa desapercibida), bajando por la calle de Aizpuru. La frontera entre Sestao y Portugalete es casi una línea imaginaria y pronto vamos paseando hacia la desembocadura del Nervión, donde una estructura funambulista cruza la ría sobre varias torres. Este puente colgante, con la función de transbordador entre Portugalete y Getxo, fue inaugurado en 1893 y es desde 2006 Patrimonio de la Humanidad. Cubre 160 metros de longitud y está apoyado por cuatro torres que se elevan a más de 60 metros de altura. Disponiendo de tiempo es recomendable sacar un billete para realizar la visita por la pasarela. Las vistas hacia el interior de ría y de la desembocadura con el puerto de Bilbao son grandiosas.

A la altura de la iglesia de Santa María nos desviamos a la derecha para visitarla y tras rodearla continuamos por el Cantón de la Iglesia. Luego podemos girar a la derecha por la calle de Coscojales y después coger la calle Santa Clara, la primera de la izquierda. Desemboca en la calle Casilda Iturrizar. En el número 8 se encuentra el albergue, que se habilita en los meses de julio y agosto en la planta baja del edificio Ramón Real de Asúa.