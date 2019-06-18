Etapa de Portugalete a Pobeña

El itinerario

Km 0. Portugalete (Todos los servicios)

Portugalete pone fin al mundo urbano de las últimas jornadas. Situación que no hace más que incrementar las ganas por divisar de nuevo la costa, aunque aún tendremos que esperar 11 kilómetros para pisar de nuevo la playa. Desde el albergue de peregrinos salimos de frente por la calle Casilda Iturrizar. Continuamos de frente por la calle Carlos VII, donde se sitúa la boca de metro, y sin pérdida bajamos hasta el carril bici (bidegorri). Esta vía protagoniza casi en exclusiva esta novena etapa. Nada más salvar por encima un nudo viario y la A-8, unas flechas amarillas señalan un trazado alternativo que entra en Ortuella. En la guía seguimos el trazado que va por el carril bici, señalado por el poste oficial de madera con la indicación "La Arena 10 km" (Km 2). La travesía es plácida pero muy monótona. Pasamos un merendero y más adelante, después del kilómetro 8 del bidegorri, junto al barrio de Nocedal, perteneciente a Ortuella .

Km 4,3. Nocedal

Durante la marcha, el monte Serantes, topónimo que hace referencia a un lugar poblado de endrinos, a 450 metros de altura, hace de pantalla frente al mar y el puerto de Bilbao. En la cima, un fuerte abandonado de principios del XVIII y una torre de telecomunicaciones otean el antiguo paisaje minero, no en vano nos encontramos en lo que fue la zona de extracción de hierro más importante de Bizkaia. Un legado geológico y también humano. Después entraremos en Gallarta, el barrio que ostenta la capital del municipio de Abanto y Zierbena.

Km 5,5. Gallarta

En la zona de Campo Diego hay un museo dedicado a la minería. Saliendo de Gallarta el bidegorri depositará su vista en la cumbre piramidal del Montaño, con una altitud de 320 metros. El itinerario jacobeo pasa por debajo la A-8 y se desliga del carril bici durante un trecho. Vuelve a recuperarlo y en el kilómetro 3 del bidegorri pasamos un merendero (Km 8,1) . A la derecha se suceden unas huertas del núcleo de Kardeo. En suave descenso por este valle de Somorrostro llegamos hasta la playa de la Arena, entre la desembocadura del Barbadun y Peña Lucero.

Km 11,1. La Arena (Bares. Tienda. Cajero)

Atrás, casi en un pasado remoto, queda el recuerdo de la última vez que vimos el mar. La playa es compartida por los municipios de Zierbena y Muskiz. Para llegar hasta Pobeña hay que seguir a la izquierda, atravesando un merendero y un tramo de playa para llegar al puente sobre el río Barbadun. Dejamos a un lado la ermita de Nuestra Señora del Socorro, de especial devoción y patrona de Pobeña, lugar de Muskiz. En el aparcamiento, el Camino de Santiago continúa hacia las escaleras de la derecha. Para ir hacia el albergue hay que seguir de frente hacia la población. Es el último de la provincia, también gestionado por la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios para Bizkaia. ¡Hacéis una gran labor!.