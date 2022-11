Etapa de Portugalete a Pobeña

L’itinerari

Km 0 . Portugalete (Tots els serveis)

Km 4,3. Nocedal

Km 5,5. Gallarta

Km 11,1 . La Sorra (Bars. Tenda. Caixer)

Km 12,3 . Pobeña (Alberg en temporada. Apartaments Rurals. Bar)

Portugalete posa fi al món urbà de les últimes jornades. Situació que no fa més que incrementar les ganes per albirar de nou la costa, encara que encara haurem d'esperar 11 quilòmetres per trepitjar de nou la platja. Des de l'alberg de pelegrins sortim de front pel carrer Casilda Iturrizar. Continuem de front pel carrer Carlos VII, on se situa la boca de metre, i sense pèrdua baixem fins el. Aquesta via protagonitza gairebé en exclusiva aquesta novena etapa. Res més salvar per damunt un nus viari i l'A-8, unes fletxes grogues assenyalen un traçat alternatiu que entra en Ortuella. En la guia seguim el traçat que va pel carril bici, assenyalat pel pal oficial de fusta amb la indicació "LaLa de el de elde el de aDurant la marxa, la, topònim que fa referència a un lloc poblat d'aranyoners, a 450 metres d'altura, fa de pantalla enfront de la mar i el port de Bilbao. En el cim, un fort abandonat de principis del XVIII i una torre de telecomunicacions atalaien l'antic paisatge miner, no en va ens trobem en que va ser la zona d'extracció de ferro més important de Bizkaia. Un llegat geològic i també humà. Després entrarem en, el barri que ostenta la capital del municipi d'la de a la. Sortint de Gallarta el bidegorri dipositarà la seva vista en la cimera piramidal del, amb una altitud de 320 metres. L'itinerari jacobeo passa per sota l'A-8 i es deslliga del carril bici durant un tros. Torna a recuperar-ho i en el quilòmetre 3 del bidegorri passem un berenador. A la dreta se succeeixen unes hortes del de. En suau descens per aquesta dearribem fins la de la, entre la desembocadura del Barbadun i Peña Lucero.Enrere, gairebé en un passat remot, queda el record de l'última vegada que vam veure la mar. La per els de. Per arribar fins Pobeña cal seguir a l'esquerra, travessant un berenador i un tram de platja per arribar al pont sobre el. Deixem a un costat la de de el, d'especial devoció i patrona de, lloc de Muskiz. En l'aparcament, el camí de Sant Jaume continua cap a les escales de la dreta. Per anar cap a l'alberg cal seguir de front cap a la població. És l'últim de la província, també gestionat per l' de per