Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Portugalete a Pobeña
La vista al mar és el millor regal, amb la platja de La Arena a Muskiz
Informació sobre l’etapa 9: Etapa de Portugalete a Pobeña
Amplia el mapa
L’itinerari
- Km 0 . Portugalete (Tots els serveis)
Portugalete posa fi al món urbà de les últimes jornades. Situació que no fa més que incrementar les ganes per albirar de nou la costa, encara que encara haurem d'esperar 11 quilòmetres per trepitjar de nou la platja. Des de l'alberg de pelegrins sortim de front pel carrer Casilda Iturrizar. Continuem de front pel carrer Carlos VII, on se situa la boca de metre, i sense pèrdua baixem fins el carril bici ( bidegorri ) . Aquesta via protagonitza gairebé en exclusiva aquesta novena etapa. Res més salvar per damunt un nus viari i l'A-8, unes fletxes grogues assenyalen un traçat alternatiu que entra en Ortuella. En la guia seguim el traçat que va pel carril bici, assenyalat pel pal oficial de fusta amb la indicació "La Sorra 10 km " ( Km 2 ) . La travessia és plàcida però molt monòtona . Passem un berenador i més endavant , després de el quilòmetre 8 de el bidegorri , al costat de el barri de Nocedal , pertanyent a Ortuella .
- Km 4,3. Nocedal
Durant la marxa, la muntanya Serantes , topònim que fa referència a un lloc poblat d'aranyoners, a 450 metres d'altura, fa de pantalla enfront de la mar i el port de Bilbao. En el cim, un fort abandonat de principis del XVIII i una torre de telecomunicacions atalaien l'antic paisatge miner, no en va ens trobem en que va ser la zona d'extracció de ferro més important de Bizkaia. Un llegat geològic i també humà. Després entrarem en Gallarta , el barri que ostenta la capital del municipi d'Abanto i Zierbena .
- Km 5,5. Gallarta
En la zona de Camp Diego hi ha un museu dedicat a la mineria . Sortint de Gallarta el bidegorri dipositarà la seva vista en la cimera piramidal del Montaño , amb una altitud de 320 metres. L'itinerari jacobeo passa per sota l'A-8 i es deslliga del carril bici durant un tros. Torna a recuperar-ho i en el quilòmetre 3 del bidegorri passem un berenador ( Km 8,1 ) . A la dreta se succeeixen unes hortes del nucli de Kardeo . En suau descens per aquesta vall de Somorrostro arribem fins la platja de la Sorra , entre la desembocadura del Barbadun i Peña Lucero.
- Km 11,1 . La Sorra (Bars. Tenda. Caixer)
Enrere, gairebé en un passat remot, queda el record de l'última vegada que vam veure la mar. La platja és compartida per els municipis de Zierbena i Muskiz . Per arribar fins Pobeña cal seguir a l'esquerra, travessant un berenador i un tram de platja per arribar al pont sobre el riu Barbadun . Deixem a un costat la ermita de La nostra Senyora de el Socors , d'especial devoció i patrona de Pobeña , lloc de Muskiz. En l'aparcament, el camí de Sant Jaume continua cap a les escales de la dreta. Per anar cap a l'alberg cal seguir de front cap a la població. És l'últim de la província, també gestionat per l'Agrupació de Hospitaleros Voluntaris per Bizkaia . Feu una gran labor ! .
- Km 12,3 . Pobeña (Alberg en temporada. Apartaments Rurals. Bar)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots